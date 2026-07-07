Cierre de mercado: Tecnológicas extienden caídas y aumenta la presión sobre Wall Street

La sesión estuvo marcada por una mayor presión sobre los fabricantes de chips, en medio del creciente cuestionamiento sobre las inversiones masivas en inteligencia artificial. Los semiconductores destacaron entre las principales caídas, arrastrando al Nasdaq 100, que lideró las pérdidas en las bolsas estadounidenses pese a la incorporación de SpaceX al índice. En paralelo, el riesgo geopolítico aumentó tras los ataques a petroleros en el estrecho de Ormuz, lo que impulsó al alza el precio del petróleo luego de que el Tesoro estadounidense revocara una exención que permitía la venta de crudo iraní. La preocupación de que el repunte de los costos energéticos pueda reavivar las presiones inflacionarias también pesó sobre los bonos del Tesoro.

Fuente: xStation5

Noticias Claves

Geopolítica: El nivel de amenaza en el estrecho de Ormuz fue elevado a "grave" tras registrarse tres incidentes marítimos durante las últimas 24 horas, entre ellos el impacto de un dron contra un buque no identificado. Además, se informó que la Guardia Revolucionaria Islámica atacó un petrolero saudí y un buque metanero catarí. En Europa, los países miembros de la OTAN acordaron destinar al menos US$50.000 millones adicionales a la industria de defensa para responder a las exigencias del presidente estadounidense Donald Trump de incrementar el gasto militar. Parte de estos contratos muestran una mayor preferencia por equipamiento fabricado en Europa, como los sistemas de radar aerotransportado de la sueca Saab .

Estados Unidos: Un grupo bipartidista de legisladores buscará reactivar un proyecto de ley para imponer nuevas sanciones a Rusia , en coordinación con el secretario del Tesoro, Scott Bessent , durante la cumbre anual de la OTAN. En el plano macroeconómico, la encuesta de expectativas de los consumidores de la Fed de Nueva York mostró un aumento de las expectativas de inflación a un año hasta 3,7% , desde 3,5% , su nivel más alto desde septiembre de 2023. Las expectativas a tres años subieron a 3,3% , mientras que las de cinco años permanecieron en 3,0% . El informe también reflejó mejores perspectivas sobre el mercado laboral, mayor optimismo financiero de los hogares y las expectativas de rentabilidad bursátil más altas desde 2021. En renta fija, la subasta de US$58.000 millones en bonos a tres años registró un rendimiento de 4,179% , inferior al 4,192% observado en junio, aunque el rendimiento del Treasury a 10 años alcanzó un máximo intradía de 4,523% , el nivel más alto desde el 10 de junio.

Fed: John Williams afirmó que la economía estadounidense mantiene una trayectoria de crecimiento estable y destacó la fortaleza del mercado laboral. Señaló que la caída de los precios de la energía podría contribuir a moderar la inflación, aunque insistió en que esta continúa siendo demasiado elevada. También indicó que el impacto de los aranceles probablemente se encuentra cerca de su punto máximo y que la política monetaria está bien posicionada para cumplir los objetivos de la Reserva Federal.

Reino Unido: Nigel Farage , líder de Reform UK, sostuvo que el país necesita elecciones generales anticipadas. Además, anunció su renuncia como diputado por Clacton y señaló que intentará forzar la convocatoria de elecciones parciales.

Canadá: El PMI Ivey se ubicó en 56,2 , por debajo del dato previo de 58,2 . No existía consenso de mercado para esta publicación.

Japón: Asada , miembro del Banco de Japón , afirmó que no se opone a nuevas subidas de tasas, aunque enfatizó que cualquier decisión dependerá de la evolución económica. También indicó que el objetivo de inflación debe alcanzarse acompañado por mayores salarios y una demanda interna más sólida antes de continuar con el endurecimiento monetario.

Petróleo: El crudo avanzó después de que el Tesoro de Estados Unidos revocara la exención sobre el petróleo iraní vigente desde el 21 de junio. La creciente tensión en el estrecho de Ormuz , junto con los ataques recientes a embarcaciones, mantuvo elevado el riesgo geopolítico. Además, la refinería de Bahréin reanudó parcialmente sus operaciones utilizando suministro local, mientras que la refinería rusa de Omsk , la mayor del país, quedó paralizada tras un ataque con drones.

Acciones: Sandisk cayó 14,4% después de que SK Hynix anunciara una inversión de US$51.000 millones para construir una nueva planta de producción, reforzando las preocupaciones sobre una mayor competencia y el incremento de la capacidad instalada en la industria de memoria.

Análisis US100

La presión bajista se extendió durante la sesión, llevando al precio hacia la zona de soporte de los 29.197 puntos, nivel que coincide con un área técnica relevante observada el 26 de junio. Desde esa región, el mercado ha comenzado a mostrar una estructura de giro, por lo que esta zona se mantiene como la referencia de corto plazo.

Si el precio logra sostenerse sobre los 29.197 puntos, podría desarrollar una corrección de la caída en busca de la resistencia ubicada en torno al punto pivote de los 29.752 puntos. En cambio, una pérdida de este soporte podría confirmar una nueva extensión bajista, con una siguiente zona de apoyo relevante en torno a los 28.580 puntos.



Fuente: xStation5

Análisis GOLD

El oro también extendió su presión bajista hasta la zona de soporte de los 4.096, nivel que coincide con un punto pivote relevante y con su media móvil de largo plazo, por lo que esta área se mantiene como una referencia técnica en el corto plazo.

Si el precio pierde este soporte, podría extender la caída hacia la zona de los 4.027 e incluso hacia los 3.963. En cambio, si logra sostenerse sobre su media móvil y estabilizarse en esta región, podría desarrollar un movimiento correctivo, con una resistencia de mayor relevancia en torno a los 4.217.



Fuente: xStation5