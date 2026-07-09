Claves del Día: Semiconductores rebotan pese a la incertidumbre geopolítica

Los futuros de acciones cotizan estables junto a los metales, tras una jornada mixta el miércoles en la que el Nasdaq cerró en positivo mientras el S&P 500 terminó ligeramente a la baja; el Dow y el Russell 2000 fueron los claros rezagados. El desempeño sectorial fue predominantemente débil, aunque Tecnología y Energía lograron cerrar en territorio positivo, mientras que Materiales tuvo un rendimiento inferior en medio de una debilidad generalizada en los precios de los metales.

En el plano geopolítico, Estados Unidos atacó alrededor de 90 objetivos militares iraníes, a lo que la Guardia Revolucionaria iraní (IRGC) respondió con ataques contra dos bases estadounidenses en Baréin y dos en Kuwait. Según CNN, el presidente Trump estaría perdiendo la paciencia con el ritmo de las negociaciones, especialmente en materia nuclear. Los indicadores energéticos operaron con avances modestos y en rangos relativamente estrechos, aunque retrocedieron durante la madrugada europea luego de que Trump reiterara que Irán busca llegar a un acuerdo.

En cuanto a la política monetaria, las actas del FOMC revelaron posturas divididas: algunos miembros veían motivos para subir las tasas, otros no consideraban restrictiva la postura actual y algunos la calificaban como ligeramente restrictiva. En el mercado de divisas, el NZD continúa liderando mientras el dólar estadounidense opera bajo presión moderada, moviéndose en rangos acotados y tomando dirección del sector energético. Para hoy, los inversores estarán atentos a los datos de solicitudes de subsidio por desempleo y a los resultados de PepsiCo.



Fuente: xStation5

Noticias Clave

Geopolítica: Estados Unidos completó una nueva ronda de ataques contra alrededor de 90 objetivos militares iraníes, incluyendo zonas como Bandar Abbas , Bushehr y dos puentes ferroviarios, sin daños reportados en la central nuclear. En represalia, el IRGC atacó dos bases estadounidenses en Kuwait y dos en Baréin , amenazando con extender la respuesta si los ataques se repiten. Trump afirmó que Irán “quiere desesperadamente un acuerdo”, aunque según CNN está perdiendo la paciencia con el ritmo de las negociaciones nucleares y el cierre del Estrecho de Ormuz . La Casa Blanca se prepara para un intercambio de fuego que podría durar días o semanas.

Aranceles: Trump anunció que las empresas tendrán hasta dos años para instalar producción en EE.UU. o enfrentarán aranceles de hasta el 250% . Destacó buenos acuerdos comerciales con Turquía y calificó de “generosa” a España , aunque el Tesoro trabaja con el USTR y el Departamento de Comercio en un menú de productos españoles que podrían quedar sujetos a un embargo comercial en los próximos días.

Divisas: El dólar continuó operando débil en el extremo inferior del rango 100,94-101,04 , con un comportamiento desconcertante al cerrar a la baja pese a los mayores precios de la energía; el posicionamiento largo en USD , el mayor en más de una década según la CFTC , podría limitar su potencial alcista. El EUR y la GBP cotizaron en rangos acotados a la espera de las actas del BCE , mientras el USD/JPY cayó bajo 162,50 , con el yen como la divisa más débil de la semana y sin señales de intervención del MoF ni subidas del BoJ .

EE.UU.: Las actas del FOMC mostraron que los participantes ven elevados los riesgos alcistas para la inflación, mientras los riesgos para el empleo se han moderado. Algunos vieron motivos para subir el rango objetivo de tasas; varios no consideran restrictiva la postura actual y otros la ven ligeramente restrictiva. Casi todos coincidieron en que, ante escenarios de inflación persistente por la demanda de IA , el conflicto en Oriente Medio o los aranceles, se justificaría cierto endurecimiento para devolver la inflación al 2% . Además, el Senado votará la próxima semana un proyecto para endurecer la prohibición a fabricantes chinos en el mercado estadounidense.

Europa: Los datos alemanes de mayo sorprendieron al alza en el frente exterior: las exportaciones crecieron 0,9% mensual frente al -0,5% esperado y la balanza comercial se amplió a 19.100 millones frente a los 14.000 millones previstos, mientras las importaciones cayeron 2,5% , muy por debajo de las expectativas.

Japón: El JP225 fue el único índice de la región en terreno positivo, impulsado por las alzas de Kioxia , tras el anuncio de Bain Capital de vender toda su participación, y de Tokyo Electron , que destacó su capacidad para reducir en 50% los tiempos de entrega de equipos de chips.

KOSPI: El índice surcoreano se disparó en la apertura siguiendo los avances tecnológicos de EE.UU. , con Samsung y SK Hynix subiendo más de 5% en algún momento, pero luego revirtió el movimiento arrastrado por las pérdidas de ambos gigantes. La extrema volatilidad queda reflejada en su índice de volatilidad, que se sitúa en 87,41 frente al 27,86 del Nasdaq .

China: La inflación de junio se moderó a 1,0% interanual, por debajo del 1,2% esperado, con una caída mensual de 0,3% . En contraste, el IPP aceleró a 4,1% interanual, en línea con lo previsto y por encima del 3,9% anterior.

Petróleo: Los futuros del crudo mostraron poca reacción pese a los ataques recíprocos entre EE.UU. e Irán , con los funcionarios iraníes manteniendo su postura sobre el Estrecho de Ormuz : la apertura solo comenzará con un acuerdo, no con amenazas estadounidenses. El WTI rotó en el rango de 73,88-75,13 USD por barril y el Brent entre 78,39-79,21 USD por barril.

Metales: Los metales preciosos operaron en rangos estrechos, pero mantuvieron la puja alcista del miércoles, apoyados por el dólar débil. El oro al contado cotizó entre 4.054-4.090 USD/onza, con las entradas en ETF, unos 8.000 millones de dólares netos en el primer semestre de 2026, sugiriendo un valor cercano a los 4.000 USD/onza. El cobre en la LME a tres meses se afirmó por encima de los 13.200 USD/tonelada tras el sentimiento inicial positivo en Asia-Pacífico.

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Análisis US100

Nasdaq 100 se han mantenido sobre el soporte de los 29.570 puntos, desarrollando una estructura de canal alcista. A nivel técnico, el MACD continúa en terreno positivo y el precio se mantiene por encima de su media móvil de largo plazo, que además ha realizado un cruce alcista, reforzando una lectura más favorable en el corto plazo.

En este contexto, el nivel clave se mantiene en los 29.570 puntos. Si el precio logra consolidarse sobre esta zona, la siguiente resistencia relevante se ubica en los 30.089 puntos. En cambio, una pérdida del impulso y una cotización por debajo de los 29.570 puntos podrían abrir la puerta a un movimiento bajista, con un soporte de mayor relevancia en el corto plazo en torno a los 29.197 puntos.

🔹 Punto Clave: 29.570

🔺 Escenario Alcista: 30.089

🔻 Escenario Bajista: 29.197



Fuente: xStation5

Gráfico del Día

El oro ha mantenido su soporte en torno al retroceso del 61,8% de Fibonacci, ubicado en la región de los 4.041. Desde esa zona, el precio ha comenzado a desarrollar una estructura de recuperación, aunque actualmente enfrenta una resistencia dinámica en su media móvil, lo que mantiene este nivel como una referencia técnica clave en el corto plazo.

Si el precio logra consolidarse por encima de esta región, podría extender el movimiento alcista hacia la resistencia de mayor relevancia en torno a los 4.217. En cambio, una pérdida de los mínimos registrados en la sesión anterior podría reactivar la presión bajista y abrir espacio para una caída hacia el soporte ubicado en los 3.943.

🔹 Punto Clave: 4.041

🔺 Escenario Alcista: 4.217

🔻 Escenario Bajista: 3.943



Fuente: xStation5