De zapatillas de lana a IA: Allbirds cambia a Smartbird y se dispara en bolsa

La exfabricante de zapatillas de lana que sorprendió al mercado en abril con un giro hacia la inteligencia artificial completó el miércoles su segunda transformación de nombre en menos de tres meses: Allbirds Inc. (BIRD.US) adoptó el nombre de Smartbird Inc., anunció a Nadia Carlsten como nueva directora ejecutiva y amplió su facilidad de financiamiento convertible a US$100 millones. La acción cerró el miércoles con un alza de 39% y este jueves suma otro 10.4%, con lo que el movimiento combinado de dos sesiones supera el 53% sobre el precio del cierre del martes.

La segunda transformación en tres meses y el historial bursátil

El anuncio del miércoles cierra un ciclo de transiciones que comenzó en marzo, cuando Allbirds vendió sus activos de calzado, incluyendo la marca y el inventario, a American Exchange Group por US$39 millones y cerró la mayoría de sus tiendas en Estados Unidos. En abril adoptó el nombre transitorio de NewBird AI junto con la declaración de que reorientaría su negocio hacia la provisión de capacidad de cómputo y servicios de IA, lo que disparó sus acciones más de 580% en los días siguientes antes de que el precio corrigiera con fuerza. La confirmación oficial del nombre Smartbird y la llegada de una directora ejecutiva con trayectoria en el sector completaron ese proceso de forma más ordenada.

Joe Vernachio, quien condujo la compañía durante los meses de transición, renunció tanto al cargo de CEO como al directorio. Lily Yan Hughes, directora independiente, fue designada presidenta del consejo de administración, mientras Annie Mitchell continúa como directora de finanzas. Las acciones de Smartbird, que siguen cotizando bajo el ticker BIRD, acumulan alrededor de 25% en lo que va de 2026, una recuperación que contrasta con el colapso de casi 99% experimentado desde el máximo histórico ajustado de US$577.80 de noviembre de 2021, meses después de que la empresa debutara en el Nasdaq con una ganancia de 90% en su primer día.

El modelo de negocio y la competencia por procesadores gráficos

Smartbird planea ofrecer infraestructura de inteligencia artificial como servicio administrado, un modelo que elimina para los clientes la necesidad de invertir por adelantado en equipos propios. La empresa indicó estar en conversaciones activas con clientes potenciales y diseñando sus primeros despliegues de clústeres de cómputo, aunque no informó contratos firmados ni ingresos del nuevo segmento de negocio. El campo al que apunta, AI infrastructure as a service, creció considerablemente en los últimos años dado el alto consumo de capacidad de cómputo que requieren los modelos de lenguaje y otras herramientas de inteligencia artificial.

Para respaldar esa expansión, la compañía duplicó su facilidad de financiamiento convertible desde US$50 millones hasta US$100 millones, con la que prevé adquirir procesadores gráficos y otros activos de cómputo. El mercado de GPU sigue ajustado, con tiempos de entrega extendidos y precios elevados para las unidades más avanzadas de Nvidia, lo que convierte el acceso a ese hardware en uno de los principales cuellos de botella para empresas que buscan construir capacidad de IA desde cero. Esa dificultad es parte del argumento que Smartbird ofrece a clientes que prefieren acceder a infraestructura como servicio antes que asumir el gasto de capital de adquirirla directamente.

Nadia Carlsten, el patrón de los pivots y lo que el mercado necesita ver

Nadia Carlsten aporta credenciales que Smartbird necesitaba para respaldar la narrativa de su transformación. Lideró DCAI, el Centro Danés para la Innovación en Inteligencia Artificial, cuya instalación central es el supercomputador Gefion, operado en asociación con Nvidia. Antes de ese cargo, dirigió el centro de computación cuántica de Amazon Web Services, trabajó en SandboxAQ, un spinoff de Alphabet orientado a aplicaciones cuánticas e inteligencia artificial, y asesoró al Foro Económico Mundial en computación. Su llegada representa el primer liderazgo de la compañía con experiencia operativa directa en infraestructura tecnológica avanzada.

La trayectoria de Smartbird se inscribe en un patrón conocido en los mercados. Durante el auge de las criptomonedas, múltiples compañías incorporaron términos relacionados con blockchain en sus nombres y registraron alzas de doble y triple dígito sin cambiar su negocio de fondo. CoreWeave, hoy uno de los principales proveedores de infraestructura de IA en cotizar en bolsa, inició operaciones en la minería de criptomonedas antes de pivotar exitosamente al cómputo para inteligencia artificial. Fundada en 2015 por el exfutbolista Tim Brown y el especialista en recursos renovables Joey Zwillinger, Allbirds fue durante años un referente de calzado sostenible urbano antes de que la competencia creciente y el cambio en las tendencias de consumo erosionaran su negocio principal.

Lo que Smartbird intenta establecer como diferencia respecto de los pivots más superficiales es una directora ejecutiva con trayectoria verificable en el sector, un financiamiento de US$100 millones con destino específico y conversaciones activas con clientes concretos. La competencia en el segmento de AI infrastructure as a service es intensa, con jugadores como CoreWeave, que ya tiene relaciones establecidas con los principales hyperscaler y un historial de ejecución. La primera prueba real llegará cuando Smartbird reporte los primeros contratos firmados e ingresos del nuevo negocio, hasta entonces, el mercado está premiando la promesa más que los resultados.

Fuente: xStation5.