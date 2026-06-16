Decisión de tasas en Chile: Banco Central de Chile mantiene la TPM en 4,5% por unanimidad

El Consejo del Banco Central de Chile decidió por unanimidad mantener la tasa de interés de política monetaria en 4,5% en una reunión de resultado predecible pero con comunicado relevante, la decisión estaba descontada. Lo que no estaba en el mapa de marzo era que, al momento de publicarse el comunicado, el petróleo promedio WTI-Brent cotizara por debajo de los 80 dólares tras el acuerdo interino EE.UU.-Irán. El BCCh lo reconoció, actualizó su lectura del balance de riesgos, y dejó en el IPoM de mañana el documento que definirá el tono del siguiente ciclo.

La pausa unánime y el escenario macro que la explica

El Consejo adoptó la decisión con el respaldo de sus cinco miembros sin disidencias. El comunicado no contiene ningún elemento que sugiera un cambio de sesgo en el corto plazo, la referencia a que "la evolución futura de la TPM irá evaluándose Reunión a Reunión" es la fórmula de máxima flexibilidad del BCCh, que evita comprometerse con una dirección mientras el escenario externo sigue en movimiento. El conflicto en Medio Oriente sigue siendo el principal foco de atención del Consejo, aunque ahora con la novedad de que el petróleo cayó materialmente tras el memorándum EE.UU.-Irán, aliviando el principal shock externo del ciclo.

La fotografía macro que acompañó la decisión tiene dos capas. Por el lado de la inflación, el IPC total llegó a 3,9% interanual en mayo, acelerado por los combustibles, la inflación subyacente (el IPC sin volátiles) se mantuvo en 3,2% sin señales de traspaso hacia precios de mayor rigidez. Las expectativas de inflación a dos años plazo se ubican en 3,0% según la Encuesta de Expectativas Económicas y en 3,1% según la de Operadores Financieros, dentro del rango meta del BCCh. Por el lado real, la actividad se contrajo en el primer trimestre por debajo del IPoM de marzo, el desempleo aumentó y la inversión se revisa a la baja, factores que reducen las presiones de demanda sobre los precios.

El IPoM de mañana como verdadero catalizador de ciclo

El IPoM se publicará a las 9:00 horas (GMT -4) del miércoles, y la presidenta Rosanna Costa lo presentará ante la Comisión de Hacienda del Senado a las 10:30 (GMT -4). El informe actualizará las proyecciones de crecimiento e inflación en un escenario donde el principal driver del ciclo alcista de precios, el petróleo por el bloqueo de Ormuz, está cediendo. Si el BCCh proyecta una convergencia de la inflación al 3% en un horizonte más corto que el de marzo, estará señalizando implícitamente el espacio para recortes que el comunicado de hoy preservó sin anticipar.

El Consejo indicó que el balance de riesgos "se ha ido equilibrando", una evolución respecto al lenguaje de reuniones anteriores. Si el petróleo se sostiene en torno a los 80 dólares, la inflación total podría converger con rapidez dado que la subyacente ya está en 3,2%. El cobre por encima de los 6 dólares la libra suma un factor positivo: mejora los términos de intercambio y reduce el déficit externo, un contexto favorable con independencia de lo que el IPoM diga explícitamente sobre la trayectoria de la TPM.

La próxima Reunión de Política Monetaria está programada para el 27 y 28 de julio, la minuta de la decisión de hoy se publicará el 24 de junio. Para entonces, el mercado habrá procesado el IPoM, la presentación de Rosanna Costa y los primeros datos de actividad e inflación de junio. La reunión de julio será el primer indicador real de si el BCCh está preparado para iniciar un nuevo ciclo de recortes o si la cautela sobre la durabilidad del acuerdo en Oriente Medio exige una pausa adicional.

Tipo de cambio al cierre y niveles para mañana

El gráfico M15 muestra al USD/CLP en 885.85, con la SMA50 como primera resistencia y la SMA200 como nivel de mayor peso dentro del período. El RSI en zona neutral sin señal de sobreventa, junto al MACD con el cruce de la línea MACD por encima de la señal en terreno negativo sugiere que la presión bajista sobre el par pierde intensidad, lo que puede anticipar una fase de consolidación antes del próximo movimiento. Los niveles Fibonacci trazados ubican al par entre el 161.8% en 886.62 y el 200% en 881.04, con soporte adicional en el 261% en 871.90. Un IPoM con tono favorable a la convergencia inflacionaria podría llevar al par hacia 881.04; una decepción habilitaría la recuperación hacia la zona de 889.79 a 895.82.

Fuente: xStation5.