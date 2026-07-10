Dólar Hoy en Chile: cae levemente mientras el cobre se mantiene estable

El dólar en Chile cae levemente durante la apertura de la jornada, registrando un retroceso cercano al 0,1% y cotizando en torno a los 925 pesos por dólar. El movimiento se produce en un contexto de menor impulso para la divisa estadounidense a nivel global, luego de que surgieran señales de que Estados Unidos e Irán continuarán las negociaciones orientadas a alcanzar un acuerdo de paz.

Este escenario ha contribuido a reducir la demanda por activos refugio, presionando al dólar y favoreciendo un tono algo más constructivo en los mercados internacionales. La posibilidad de avances diplomáticos entre Washington y Teherán ha moderado parte de la incertidumbre geopolítica reciente, lo que disminuye el atractivo de monedas consideradas defensivas en momentos de tensión.

Menor presión del dólar global favorece al tipo de cambio

La caída del dólar a nivel internacional se refleja en el comportamiento del tipo de cambio local, que muestra una baja moderada al inicio de la sesión. En este contexto, los inversionistas ajustan sus posiciones frente a un escenario externo menos demandante para la moneda estadounidense, aunque todavía marcado por la cautela.

La evolución del dólar en Chile sigue estrechamente ligada a los movimientos globales de la divisa, al desempeño de las materias primas y a las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal. Aunque el mercado observa una menor presión geopolítica, persiste la atención sobre las próximas decisiones de tasas en Estados Unidos.

Caída del petróleo modera expectativas de inflación

Otro factor relevante para el mercado ha sido la caída en el precio del petróleo, que ha contribuido a moderar las expectativas de inflación. Un menor precio del crudo tiende a reducir las presiones inflacionarias globales, especialmente por su impacto en los costos de energía, transporte y producción.

Sin embargo, pese a esta moderación, el mercado continúa considerando probable que la Reserva Federal mantenga una postura restrictiva. Las expectativas apuntan a que el banco central estadounidense podría concretar al menos un alza de tasas durante este año, lo que limita una caída más pronunciada del dólar.

La Reserva Federal sigue siendo clave para el mercado cambiario

La trayectoria del tipo de cambio dependerá en buena medida de las señales que entregue la Reserva Federal en torno a su política monetaria. Una postura restrictiva, acompañada de tasas elevadas por más tiempo o nuevas alzas, podría sostener la fortaleza del dólar frente a otras monedas.

En este contexto, aunque el dólar en Chile muestra una leve caída en la apertura, el mercado mantiene una visión prudente. Los inversionistas continúan evaluando el equilibrio entre menores riesgos geopolíticos, caída del petróleo y expectativas de tasas en Estados Unidos.

Sin datos económicos relevantes en Chile durante la jornada

A nivel local, en Chile no se publicarán datos económicos relevantes durante la jornada. Esto implica que el comportamiento del dólar en Chile estará principalmente influido por factores externos, como el desempeño global de la divisa estadounidense, los precios de las materias primas y el apetito por riesgo en los mercados internacionales.

La ausencia de referencias macroeconómicas locales relevantes podría mantener al mercado enfocado en las noticias provenientes del exterior, especialmente en torno a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, la evolución del petróleo y las expectativas sobre la Reserva Federal.

El cobre opera estable en la LME

Por su parte, el cobre opera estable en la Bolsa de Metales de Londres, consolidando el rebote registrado en la sesión anterior. El metal rojo se mantiene apoyado por un mejor apetito por riesgo en los mercados globales, en un contexto en que los inversionistas muestran mayor disposición hacia activos vinculados al crecimiento económico.

El desempeño positivo de las acciones ligadas a la inteligencia artificial y los semiconductores ha favorecido el sentimiento hacia los metales industriales, incluido el cobre. Este mejor ánimo de mercado ha entregado soporte al metal, pese a que aún persiste cautela entre los inversionistas.

Inteligencia artificial y semiconductores impulsan el apetito por riesgo

El renovado interés por compañías vinculadas a la inteligencia artificial y los semiconductores ha contribuido a mejorar el apetito por riesgo a nivel global. Estos sectores siguen siendo observados por el mercado como motores relevantes de inversión, innovación y crecimiento tecnológico.

Este mejor desempeño bursátil ha favorecido indirectamente al cobre, debido a su relación con la actividad industrial, la infraestructura eléctrica y la demanda asociada a nuevas tecnologías. En este sentido, el metal rojo encuentra apoyo en expectativas más favorables para sectores intensivos en consumo de materias primas.

Conversaciones entre Washington y Teherán mejoran las perspectivas globales

La continuidad de las conversaciones entre Washington y Teherán también ha contribuido a mejorar las perspectivas para la actividad manufacturera global. Una reducción de las tensiones geopolíticas puede favorecer la confianza de los mercados, disminuir presiones sobre los precios energéticos y mejorar las expectativas para el comercio y la producción industrial.

Este escenario entrega soporte al cobre, que suele reaccionar positivamente ante señales de mayor estabilidad económica y mejor demanda industrial. Aun así, los mercados mantienen cierto grado de cautela, considerando que el avance de las negociaciones todavía debe consolidarse.

Análisis técnico

El USDCLP en el gráfico de H1 mantiene una estructura al alza, cotizando cercano a los $925. El movimiento alcista se mantiene por sobre las SMA de 100 y 200 períodos. De mantener un sesgo alcista, el precio podría llegar a la resistencia relevante ubicada en torno a 939. Por otro lado, un movimiento a la baja llevaría al precio al soporte inmediato situado en 916, una pérdida sostenida en dicho soporte aumentaría la probabilidad de una correción más profunda hacia 910.



Fuente: xStation5