Dólar hoy México: el dólar espera a la Fed tras alza histórica del Banco de Japón

El peso mexicano (USDMXN) entró al martes con la semana más cargada de eventos del año ya en marcha. El dólar cede 0.1% a 17.1926, un movimiento que por su magnitud dice casi todo sobre el tono del día, el Banco de Japón ya subió tasas ayer a 1.0%, el nivel más alto en 30 años, sin que el yen se apreciara de forma significativa porque el alza estaba completamente descontada. Mañana es el turno de la Fed, con Kevin Warsh presidiendo su primera reunión, y el mercado quiere saber qué dice antes de moverse.

La FOMC de mañana y el contexto

Las tasas quedarán sin cambios en 3.50-3.75%, el mercado lo descuenta con alta convicción, sin embargo, lo que no está descontado con la misma claridad es el tono de la conferencia de prensa. La FOMC llega en un momento inusual, en que el IPC de EE.UU. aceleró a máximos de tres años, el IPP registró su mayor salto desde 2022, y ambos datos reflejan el shock energético del conflicto con Irán.

La caída del petróleo a mínimos de dos meses tras el anuncio del acuerdo EE.UU.-Irán complica el mensaje en la dirección contraria, porque si el Estrecho de Ormuz se normaliza y el crudo sigue bajando, la principal fuente de inflación de los últimos meses se revierte sin necesidad de que la Fed actúe. Pero la inflación subyacente llegó en 2.8% interanual, y esa componente no desaparece con la paz en Oriente Medio. Warsh deberá calibrar cuánto peso da a la energía como causa transitoria y cuánto a la subyacente como señal de fondo. De esa calibración depende la reacción del dólar mañana.

El peso en pausa y el BOJ como señal de contexto

El alza del BOJ de ayer a 1.0% no generó apreciación significativa del yen porque el mercado la tenía descontada desde el discurso hawkish del gobernador Ueda del 3 de junio, y confirma que un banco central puede subir tasas sin mover a su moneda si el mercado ya anticipó el movimiento. Esa lección aplica directamente al análisis de la FOMC de mañana, la decisión en sí importa menos que la señal sobre el camino futuro. Hoy no hay datos económicos de México que ofrezcan un impulso adicional al peso.

El ancla estructural del peso sigue siendo el diferencial entre la tasa de Banxico en 6.50% y la Fed en 3.50-3.75%, que mantiene vivo el atractivo del carry trade en pesos mientras ese margen no se comprima. Si la FOMC de mañana mantiene inalterada la señal sobre el camino de tasas, el diferencial queda intacto y el peso tiene soporte fundamental. Si Warsh entrega un tono explícitamente hawkish y abre la puerta a un alza en diciembre, el dólar podría recuperar terreno de forma transversal, incluyendo frente al peso.

Análisis técnico del dólar en México

El gráfico M15 del USD/MXN muestra al par en 17.1926 con MACD con histograma ligeramente positivo que señala moderación del impulso bajista del dólar sin revertirlo.

El par opera dentro de un rango de consolidación visible desde el inicio de la semana, con resistencia en 17.2352 y 17.2647, y soporte en 17.1580 y 17.1268. La vela inusual visible en el extremo derecho del gráfico, con extensión hacia 17.0775, corresponde a un spike de liquidez de muy corta duración sin continuidad en el precio. El rango comprimido probablemente no se resuelva con fuerza hasta que la Fed entregue su comunicado mañana.

Fuente: xStation5.