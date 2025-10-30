El PIB alemán aumenta y bate las expectativas en el tercer trimestre del año, al situarse en un 0,3% frente al 0,2% esperado por el mercado. Este informe puede influir significativamente en los mercados financieros, especialmente en el euro, los bonos europeos y las acciones alemanas. Cuando se publica el informe del Producto Interior Bruto (PIB) de Alemania, los inversores lo analizan como un termómetro de la salud económica de la que sigue siendo la mayor economía de Europa. Un resultado peor de lo esperado —como el penúltimo dato, que mostró una contracción del 0,3% en el segundo trimestre de 2025— puede generar incertidumbre y presionar a la baja al euro frente a otras divisas, como el dólar estadounidense. También puede provocar caídas en los índices bursátiles alemanes si se percibe que la economía está perdiendo impulso. El Dax 40 sube una décima en estos momentos, en una reacción limitada a la publicación del último informe del PIB alemán, hace tan sólo unos minutos.

Principales métricas del informe de PIB alemán

PIB alemán interanual (datos preliminares): 0,3% (Previsión: 0,2%. Anterior: 0,2%).

PIB alemán trimestral (datos preliminares): 0% (Previsión: 0%. Anterior: -0,3%).

Tasa de desempleo en Alemania: 6,3% (Previsión: 6,3%. Anterior: 6,3%).

Variación del desempleo en Alemania (datos preliminares): -1.000 (Previsión: 8.000. Anterior: -7.000).

Desempleo total en Alemania (datos preliminares): 2.973 millones (Anterior: 2.976 millones).

