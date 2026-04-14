El precio del Bitcoin repunta por encima de los 74.000 dólares

El incremento del precio del Bitcoin por encima de los 74.000 dólares no debe ser considerarlo como una ruptura confirmada por los inversores. Lo que observamos es un retorno generalizado del apetito por el riesgo, impulsado por un tono geopolítico más conciliador en torno a Irán y el estrecho de Ormuz. Este cambio fue suficiente para atraer capital de nuevo a las criptomonedas, las acciones y otros activos de alta volatilidad. Aun así, este sigue siendo un mercado influenciado por las noticias, por lo que el repunte parece positivo, pero no del todo seguro.

Estructura del mercado

El precio del Bitcoin repunta un 1,9%, alcanzando los 74.500 dólares. Esta subida no se limita a las criptomonedas, ya que las acciones estadounidenses y los activos de riesgo también se recuperaron, reforzando la naturaleza macroeconómica del alza.

Ethereum lidera las subidas (+5,3%, hasta los 2.378 dólares), seguido de XRP (+3,2%), Solana (+4,9%) y GMCI 30 (+4,9%), lo que indica un mayor apetito por el riesgo.

Las acciones de criptomonedas confirmaron el movimiento, con Circle (+12%), Bullish (+7,5%) y Coinbase (+3,9%).

Factores que impactan en el precio del Bitcoin

El principal catalizador fue una reducción parcial del riesgo geopolítico, tras las señales de progreso en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán. Los mercados reaccionaron ante la posibilidad de que la reapertura del estrecho de Ormuz aún sea factible. El petróleo cayó, aliviando la presión macroeconómica y respaldando los activos de riesgo.

Las entradas de capital en ETF y la acumulación por parte de grandes inversores siguen siendo cruciales para estabilizar el mercado y respaldar el repunte. Los 70.000 dólares constituyen un soporte clave, que determinará si la estructura se mantiene intacta.

La zona de resistencia clave se sitúa entre los 72.000 y los 75.000 dólares; superarla reforzaría la perspectiva alcista.

Factores alcistas: mejora del panorama macroeconómico, caída del precio del petróleo, fuertes flujos de inversión e impulso en diversos activos.

Riesgos bajistas: falta de una resolución geopolítica definitiva y alta sensibilidad a las noticias.

Los inversores deben seguir de cerca el dominio de Bitcoin, las señales de la Reserva Federal, los datos macroeconómicos y los mercados energéticos para confirmar o revertir la tendencia. El impulso ha regresado y el repunte es generalizado, pero hasta que el contexto macroeconómico se estabilice, este sigue siendo un mercado frágil y volátil, en lugar de una continuación clara de la tendencia.

Precio del Bitcoin

Si observamos el gráfico de Bitcoin, podemos ver una estructura geométrica 1:1, lo que significa que el nivel de 75.000 a 76.000$ puede ser crucial para un rebote, mientras que una caída desde este nivel puede llevar a otra liquidación de posiciones largas y una venta masiva incluso por debajo de los 60.000$.

Fuente: xStation5