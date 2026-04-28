EssilorLuxottica no reacciona: disputas por la gobernanza en plena tendencia bajista

Leonardo Del Vecchio, fundador de Luxottica (EL.FR) y creador de uno de los mayores imperios de la industria óptica, dejó seis hijos tras su fallecimiento en junio de 2022: Claudia, Marisa y Paola (de su primer matrimonio), Leonarda Maria (de su segundo matrimonio con Nicoletta Zampillo) y Luca y Clemente (de su relación con Sabina Grossi).

Cada uno de los hijos, así como la viuda Nicoletta Zampillo y Rocco Basilico, heredaron un 12,5% de la sociedad holding Delfin, que controla EssilorLuxottica. Con el paso del tiempo, esta estructura provocó un bloqueo en la toma de decisiones, impidiendo, entre otras cosas, el pago de dividendos y la reestructuración del consejo de administración de Delfin.

El acuerdo de 10.000 millones que cambia el equilibrio

El lunes 28 de abril, la familia votó a favor de un acuerdo histórico valorado en unos 10.000 millones de euros, mediante el cual Leonardo Maria Del Vecchio comprará las participaciones de sus dos hermanos, Luca y Paola, elevando su participación en Delfin al 37,5%. Seis de los ocho accionistas votaron a favor, con la oposición de Rocco Basilico. El acuerdo aún requiere la aprobación de los bancos financiadores, entre ellos UniCredit, BNP Paribas y Crédit Agricole.

¿Puede este cambio desbloquear el futuro de la compañía?

La resolución del prolongado bloqueo accionarial en Delfin es una señal positiva para los accionistas, ya que abre finalmente la puerta a mayores pagos de dividendos. Siete de los ocho accionistas ya han aprobado la propuesta de distribuir el 80% de los beneficios de Delfin entre 2025 y 2027. Leonardo Maria Del Vecchio, único de los hijos con un cargo directivo en EssilorLuxottica como CEO de Ray‑Ban, considera la empresa como la “joya” del holding y ha expresado claramente su intención de proteger su posición estratégica, lo que aporta confianza al mercado.

Sin embargo, el cierre de la operación depende todavía de la aprobación de los bancos financiadores, y la estructura del préstamo apalancado de 10.000 millones implica que el servicio de la deuda absorberá una parte significativa de los dividendos que fluyan desde Delfin hacia EssilorLuxottica durante muchos años. Rocco Basilico sigue siendo un factor de riesgo, ya que votó en contra y podría emprender acciones legales para bloquear el acuerdo. Además, simplificar la estructura accionarial no resuelve los desafíos operativos: los inversores están preocupados por la presión sobre los márgenes derivada de la expansión del canal mayorista, la creciente competencia de fabricantes chinos de gafas inteligentes y la desaceleración del crecimiento orgánico, que cayó al 11% en el primer trimestre de 2026 desde el 18% del trimestre anterior.

En resumen, el avance en Delfin elimina un riesgo significativo que el mercado ya había descontado; sin embargo, una recuperación completa del precio de la acción de EssilorLuxottica requerirá una mejora en los márgenes y la defensa de su posición en el segmento de gafas inteligentes frente a una competencia cada vez más intensa.

¿A qué se dedica la compañía?

EssilorLuxottica es un gigante franco‑italiano cuyo portafolio incluye las marcas Ray‑Ban, Oakley y Persol, licencias de moda de Prada y Chanel, y las cadenas minoristas Sunglass Hut y LensCrafters. Delfin posee un 32,4% de la empresa.

La compañía comenzó 2026 con fuerza, registrando unos ingresos trimestrales de 7.127 millones de euros, un récord y el tercer trimestre consecutivo de crecimiento de doble dígito (10,8% a tipo de cambio constante). Este impulso estuvo respaldado por las ventas de las gafas Ray‑Ban Meta con IA, un aumento del 26% en el segmento de control de miopía y la expansión en Asia, incluida la adquisición de una participación en la cadena tailandesa Top Charoen.

La acción sigue en tendencia bajista

La acción de la compañía se mantiene en una tendencia bajista de largo plazo.

Fuente: xStation