Ingresos récord de TSMC impulsados por la IA refuerzan su dominio

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company volvió a confirmar su posición como el eje estructural del ecosistema tecnológico tras reportar ingresos cercanos a los USD 35.600 millones en el primer trimestre de 2026, lo que representa un crecimiento interanual del 35% y marca un nuevo máximo histórico para la compañía. Este resultado además de superar las expectativas del mercado, también refuerza una tendencia que se ha consolidado durante los últimos trimestres, donde la demanda vinculada a inteligencia artificial ha pasado de ser un motor adicional a convertirse en el principal soporte del crecimiento de toda la industria.

Fuente XTB Research

La inteligencia artificial consolida a TSMC como el centro del ciclo tecnológico global

Durante años, el ciclo de semiconductores estuvo condicionado por la demanda de smartphones y computadoras personales, segmentos que hoy muestran señales de debilidad relativa frente al avance de la inteligencia artificial. En contraste, los chips destinados a centros de datos, entrenamiento de modelos y procesamiento de alto rendimiento están absorbiendo una proporción creciente de la capacidad productiva de TSMC, desplazando el centro de gravedad del negocio hacia aplicaciones de mayor valor agregado y márgenes más elevados.

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Fuente: XTB Research

La fabricación de nodos avanzados, especialmente en procesos de 3 nanómetros y el avance hacia 2 nanómetros, se ha convertido en una barrera de entrada casi infranqueable para competidores, consolidando a TSMC como un actor indispensable para gigantes tecnológicos como Nvidia, Apple o AMD. En este punto del ciclo, la compañía depende de su capacidad de capturar el segmento más sofisticado y rentable dentro de ese crecimiento.

El crecimiento récord no elimina las tensiones dentro del ciclo

El crecimiento cercano al 30% registrado en los primeros meses del año, aunque sólido, ha quedado ligeramente por debajo de algunas expectativas más agresivas del mercado, en parte debido a la debilidad persistente en segmentos tradicionales como smartphones y PCs, afectados por el encarecimiento de memorias y una demanda más contenida. La inteligencia artificial está impulsando la demanda de forma extraordinaria, aunque no logra compensar completamente la desaceleración de otros segmentos, lo que genera un mercado dual donde conviven crecimiento explosivo en infraestructura de IA con debilidad en consumo tecnológico tradicional. Para TSMC, esta divergencia sí condiciona la forma en que se proyecta el crecimiento hacia adelante.

El mercado comienza a interpretar este comportamiento con mayor cautela pues la expansión del negocio ya no se mide únicamente en términos de volumen, también en términos de concentración. Una parte cada vez más significativa de los ingresos depende de un grupo reducido de clientes ligados a inteligencia artificial, lo que introduce una nueva variable de riesgo. La dependencia de este segmento puede amplificar el crecimiento en fases expansivas, aunque también aumenta la sensibilidad ante cualquier ajuste en la inversión en infraestructura tecnológica.

La inversión en capacidad eleva la exigencia

Uno de los elementos que mejor refleja la convicción de TSMC sobre la sostenibilidad del ciclo es su agresivo plan de inversión. La compañía ha proyectado un gasto de capital de entre USD 52.000 y 56.000 millones para 2026, un nivel que supera ampliamente al de sus competidores y que apunta a expandir su capacidad en nodos avanzados y empaquetado de alta complejidad.

Este despliegue de capital responde a una demanda que, según la propia compañía, sigue mostrando señales de fortaleza sostenida por parte de los principales actores del ecosistema de inteligencia artificial. El crecimiento proyectado de este segmento, con tasas anuales cercanas al 50% en algunos casos, obliga a acelerar la expansión de fábricas y tecnologías para evitar cuellos de botella en la producción.

​​​​​​​Fuente: XTB Research

Cuando una compañía incrementa su capacidad de forma tan agresiva, el mercado empieza a preguntarse si la demanda es fuerte hoy y si lo seguirá siendo en el horizonte de varios años. El riesgo se encuentra en la posibilidad de que el ritmo de crecimiento de la inteligencia artificial se normalice antes de que toda esa capacidad esté plenamente utilizada.

La cadena de valor de la IA se estrecha en torno a pocos actores

El papel de TSMC dentro del ecosistema tecnológico actual no puede entenderse de forma aislada ya que la compañía se encuentra en el centro de una cadena de valor cada vez más concentrada, donde un número reducido de empresas controla tanto el diseño como la fabricación de los chips más avanzados. La creciente tendencia de compañías como Google, Amazon o Anthropic a diseñar sus propios semiconductores refuerza la relevancia de TSMC, puesto que la fabricación sigue siendo una capacidad altamente especializada que pocos actores pueden ofrecer a escala.

Este fenómeno está redefiniendo el equilibrio competitivo dentro de la industria. Mientras más empresas desarrollan chips personalizados, mayor es la necesidad de contar con un socio capaz de fabricarlos con precisión y eficiencia. En ese contexto, TSMC se posiciona como el intermediario indispensable entre el diseño y la producción, capturando valor en cada fase del proceso sin asumir directamente el riesgo comercial de los productos finales.

La consecuencia es un modelo de negocio que combina crecimiento estructural con alta visibilidad, aunque también con una dependencia creciente del ciclo de inversión en inteligencia artificial. Si ese ciclo se mantiene, TSMC seguirá ampliando su dominio. Si se desacelera, la exposición a este segmento podría convertirse en un factor de volatilidad más relevante de lo que ha sido históricamente.

Análisis técnico

TSMC.US (H1)

Fuente: xStation

El precio de TSM.US en H1 presenta una estructura alcista vigente, con un impulso reciente que permitió la ruptura de la zona de 359.94, ahora convertida en soporte relevante. Actualmente, el precio se mantiene consolidando bajo la resistencia de 376.63, con velas de menor rango que reflejan pérdida de momentum tras el tramo impulsivo. La media móvil acompaña el movimiento como soporte dinámico, mientras que la banda superior de Bollinger comienza a aplanarse, sugiriendo una fase de compresión tras expansión previa.

En términos de momentum, el RSI en 64.1 se mantiene en zona alta sin alcanzar sobrecompra extrema, lo que indica fortaleza estructural pero con menor aceleración. El MACD permanece en terreno positivo con histograma decreciente, evidenciando desaceleración del impulso. La estructura técnica queda delimitada por soportes en 359.94 y 329.12, mientras que la zona de 376.63 actúa como resistencia inmediata dentro de una fase de consolidación en tendencia alcista.