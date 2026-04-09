Intel en racha alcista

Intel, beneficiándose de un fuerte sentimiento positivo durante la sesión del miércoles y de la noticia de una asociación con Google, subió más de un 11%. El precio de la acción alcanzó los 59 USD, acercándose a los máximos de 2020 y 2000.

Google, parte de Alphabet, anunció que utilizará los procesadores de la última serie Xeon fabricados por Intel. El CEO de Intel, Lip-Bu Tan, destacó durante la conferencia la flexibilidad que ofrece la nueva línea de procesadores, que, según subrayó, es clave para las operaciones centradas en inteligencia artificial.

Este no es el único compromiso relevante con Intel en los últimos días. El martes, la compañía anunció que se unirá a la iniciativa “Terafab” de Elon Musk. Se trata de un complejo de centros de datos destinado a respaldar los esfuerzos de Tesla y SpaceX en inteligencia artificial y robótica.

Sin embargo, las noticias positivas para la compañía no se limitan solo a declaraciones. Intel ha logrado recomprar su planta de procesadores Xeon en Irlanda, que anteriormente se vio obligada a vender a Apollo Global Management.

INTC.US (D1)

El precio continúa una tendencia alcista cada vez más pronunciada. El cruce de las medias EMA100 y EMA200 señaló claramente una fase alcista, y el impulso se está acelerando. El precio rompió de forma decisiva la zona de resistencia en torno a los 56 USD, abriendo el camino para un test del nivel de 68 USD. Fuente: xStation5