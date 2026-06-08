Intel sube un 10% tras conversaciones con Google y Nvidia

Las acciones de Intel están registrando fuertes ganancias en la apertura de la sesión del lunes después de que surgieran informes indicando que Google y Nvidia están considerando utilizar al fabricante estadounidense como proveedor alternativo de chips avanzados.

Según Reuters, las conversaciones están orientadas principalmente a asegurar capacidad de fabricación fuera de TSMC, cuyas líneas de producción y capacidades avanzadas de empaquetado continúan operando con una elevada carga. Los líderes del sector tecnológico muestran una creciente preocupación por la posibilidad de que los plazos de entrega desde las instalaciones taiwanesas resulten menos favorables de lo que actualmente espera el mercado.

El punto clave de las conversaciones es el informe que señala que Google habría realizado un pedido a Intel para fabricar más de 3 millones de chips TPU (Tensor Processing Unit) en 2028.

Los TPU son procesadores desarrollados por Google para entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial (IA). Según los informes, el pedido llegó después de varios meses de pruebas de la avanzada tecnología de empaquetado de Intel. Morgan Stanley estima que Google podría producir más de 6 millones de TPU en total durante 2027 y 2028. Esto representa un esfuerzo constante por parte de uno de los gigantes tecnológicos, que durante años ha intentado diversificar el suministro de componentes para reducir su dependencia de Nvidia.

En el caso de Nvidia, las declaraciones son mucho más cautelosas. Según los informes, la compañía aún no ha realizado ningún pedido, pero está evaluando las capacidades de Intel para la fabricación de futuros chips. De acuerdo con el reporte, Nvidia está analizando, entre otras iniciativas, una tecnología que permitiría combinar cuatro chips gráficos en una sola unidad, un desarrollo que estaría relacionado con la arquitectura Feynman prevista para 2028.

Nvidia también está llevando a cabo pruebas iniciales sobre el proceso 18A, la tecnología de fabricación más avanzada de Intel.

Para Intel, estos informes son importantes porque fortalecen la narrativa de reconstrucción de la posición competitiva de la compañía en el mercado, e incluso de una posible expansión más ambiciosa a largo plazo. Al mismo tiempo, las valoraciones ya han experimentado una fuerte ola de crecimiento, por lo que el mercado no debería interpretar esta información como un reemplazo directo de TSMC.

Se espera que Intel funcione como una fuente adicional y/o de respaldo para la capacidad de fabricación y la seguridad de la cadena de suministro. Las capacidades productivas de Intel aún se encuentran en una etapa temprana en comparación con las previsiones de la compañía y, desde una perspectiva contable, el negocio continúa operando con pérdidas.

INTC.US (D1)



Durante la última corrección, el precio encontró soporte en el nivel del 50% de Fibonacci, desde donde rebotó y ahora se dirige hacia una prueba de la zona de resistencia comprendida entre los niveles de Fibonacci del 61,8% y 76,4%. Fuente: xStation5