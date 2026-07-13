La bolsa hoy: ¿Cerrado el estrecho de Ormuz?

El sábado, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica emitió un comunicado declarando el cierre del estrecho de Ormuz a la navegación hasta nuevo aviso. Cualquier acción adicional por parte de Estados Unidos o sus aliados en respuesta al bloqueo será recibida con severas represalias. Las bases aliadas de Estados Unidos en la región son las que corren mayor riesgo.

El Cuerpo también informó que, a modo de advertencia, disparó contra un buque que había desactivado sus sistemas de identificación, navegado por una ruta aprobada por Irán e ignorado una orden de cambiar de rumbo.

Estados Unidos niega que el estrecho de Ormuz esté cerrado

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó, por su parte, que Irán no controla el estrecho de Ormuz y que el tráfico marítimo fluye con normalidad y sin mayores interrupciones. Donald Trump rechazó las declaraciones de Teherán, asegurando la navegabilidad de la ruta para los buques que operan conforme a la ley. Al mismo tiempo, advirtió que si Teherán no cesa sus acciones, Estados Unidos llevará a cabo nuevos ataques contra Irán.

Cabe recordar que, pocos días antes, Estados Unidos realizó ataques contra 80 objetivos en Irán, y el presidente Trump anunció la violación del alto el fuego en la cumbre de la OTAN en Ankara.

Materias Primas: el petróleo vuelve a máximos locales

No se registraron grandes sorpresas en el mercado de materias primas.

Los precios del petróleo crudo Brent y WTI han vuelto a alcanzar máximos locales, situándose en torno a los 79,5 y 74,5 dólares por barril, respectivamente. Esto representa un incremento de aproximadamente el 4,5%.

El precio del gas en la bolsa holandesa TTF también está subiendo (+3,6%). Actualmente debemos pagar algo más de 50 dólares por MWh.

La rentabilidad de los bonos estadounidenses a 10 años está aumentando (4,58%), lo que contribuye a la caída de los precios del oro (4060 dólares) y la plata (58,3 dólares).

El KOSPI vuelve a desplomarse

El sentimiento de riesgo se está deteriorando significativamente una vez más. Tras las importantes ganancias obtenidas en su debut en la bolsa Nasdaq de Estados Unidos, la acción coreana SK Hynix se debilita hoy más del 14%. El índice KOSPI en su conjunto vuelve a caer en picado (-8,2%).

También se observan pérdidas en el índice japonés Nikkei 225 (-2,2%) y en el índice chino Shanghai SE Composite (-1,6%). Solo destaca el índice Hang Seng (+0,5%), respaldado por JD (+3,7%), Alibaba (+2%), CNOOC (+1,7%) y Xiaomi (+1%).

Los contratos de futuros sobre los mercados europeos y estadounidenses también muestran caídas: el índice Nasdaq 100 ha bajado un 1,4%, mientras que el Dax cae un 0,9%

Datos macroeconómicos

Comenzamos una semana significativa desde el punto de vista macroeconómico con relativa tranquilidad. Aparte del índice PMI del sector servicios en Nueva Zelanda (que, por cierto, resultó bastante positivo: 50,6), no se esperan datos relevantes hoy desde nuestra perspectiva.

Estamos a la espera del martes, día en que se publicarán los datos de inflación de marzo en Estados Unidos y comparecerá el presidente Warsh ante la Cámara de Representantes estadounidense.

Divisas: ganancias moderadas para el dólar

Ante la aversión al riesgo de los inversores, el dólar estadounidense se mantiene firme, aunque sus ganancias son actualmente bastante modestas. El par EUR/USD oscila en torno a 1,14.

En lo más alto de la lista se encuentran las divisas vinculadas a las materias primas: la corona noruega y el dólar canadiense (cuya depreciación no supera el 0,1% frente al dólar estadounidense). En la parte inferior se encuentran el dólar australiano (-0,4%), la corona sueca (-0,4%) y el yen (-0,4%), que se acerca lentamente a los mínimos locales establecidos recientemente.

Desde nuestra perspectiva, todas las monedas clave de los mercados emergentes también están presentes en la red. El florín húngaro (-0,7%), el won surcoreano (-0,6%) y el rand sudafricano (-0,6%) registran un desempeño particularmente negativo, monedas de países más expuestos a la creciente crisis energética. Entre las monedas que registran pérdidas, también encontramos el zloty polaco (-0,5%).

Criptomonedas: Bitcoin retrocede

La aversión al riesgo está afectando a las principales criptomonedas. Tanto Bitcoin (-1,6%), que está cayendo por debajo de la barrera de los 63.000 dólares, como Ethereum (-1,7%), por la que actualmente debemos pagar unos 1.780 dólares, están perdiendo valor.

Arrancamos con Manuel Pinto a las 8:30 con las claves de la semana: