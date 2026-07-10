Las tensiones entre Estados Unidos e Irán siguen en el punto de mira, aunque los mercados consideran que el conflicto está «bajo control» después de que un alto funcionario estadounidense confirmara anoche que las conversaciones técnicas con Teherán continuarían. El presidente Trump había anunciado previamente en la cumbre de la OTAN en Ankara que el alto el fuego con Irán había terminado, pero posteriormente declaró que Irán había llamado buscando llegar a un acuerdo. Irán controla el tráfico a través del estrecho de Ormuz, tratándolo como su «arma de oro» y una prioridad más importante que su programa nuclear; el tráfico de petroleros ha caído a 13 por día desde un promedio de 33 la semana pasada. Catar y Pakistán están mediando en un intento por llevar a Washington y Teherán de nuevo a la mesa de negociaciones.

Economía: el Banco de Japón podríe ejecutar nuevas subidas de tipos

El índice de precios al productor (IPP) de Japón para junio subió un 7,1% interanual, muy por encima de las expectativas (6,8%) y de la lectura de mayo (6,3%), lo que mantiene al Banco de Japón en la senda de nuevas subidas de tipos de interés. El ministro de Finanzas de Japón, Katayama, anunció medidas para incentivar al fondo de pensiones GPIF a invertir significativamente más en activos financieros nacionales. La rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se mantiene estable en el 4,541%, aunque los gestores de cartera advierten de una creciente volatilidad en el mercado de bonos del Tesoro a medida que la Reserva Federal adopta una postura más reactiva.

Variaciones en los principales índices: los selectivos de Wall Street cierran al alza

El Nasdaq Composite subió un 1,3%, el S&P 500 un 0,8% y el Dow Jones cerró con un alza del 0,3%, impulsados ​​por el repunte de las acciones de semiconductores tras el anuncio de importantes inversiones por parte de un importante fabricante estadounidense de memorias. Los futuros de los índices estadounidenses registraron un ligero descenso el viernes por la mañana (el S&P y el Nasdaq cayeron alrededor de un 0,1%), mientras que el Dow se mantuvo sin cambios.

Mercados en Asia: el KOSPI podría firmar su tercera semana consecutiva de pérdidas

Los mercados asiáticos se dispararon el viernes, impulsados ​​por el repunte del sector de chips de IA. El Kospi subió más del 4% (Kosdaq +5,9%), mientras que el Nikkei 225 repuntó entre un 1,5% y un 2%, y el Topix entre un 0,5% y un 0,75%. El Hang Seng subió entre un 0,45% y un 1,86%, y el índice chino CSI 300 ganó entre un 0,33% y un 0,4%. Morgan Stanley señala que Hong Kong y China han superado claramente a los mercados regionales últimamente. A pesar del repunte del viernes, el KOSPI se encamina a su tercera semana consecutiva de pérdidas.

Divisas: el yen se fortalece

El yen se ha fortalecido significativamente tras los comentarios de Katayama sobre el GPIF. Los analistas destacan que el flujo estructural de capital de los fondos de pensiones (que actualmente representan el 50% de los activos extranjeros) podría brindar un apoyo más duradero al yen que las intervenciones cambiarias. El dólar se está depreciando, pero el zloty polaco está sufriendo aún más, alcanzando sus niveles más bajos en un año frente al euro y al dólar.

Materias primas: el petróleo se mantiene estable

Los precios del petróleo se mantienen estables dentro de rangos estrechos: el Brent cotiza entre 76,40 y 76,57 dólares por barril, y el WTI entre 72,22 y 72,34 dólares por barril, tras la disminución de las preocupaciones sobre la infraestructura energética. Citi mantiene su escenario base para el Brent en 75 dólares en el tercer trimestre, suponiendo un acuerdo entre Estados Unidos e Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz. El oro baja ligeramente (-0,21%, cotizando entre 4.114 y 4.116 dólares), la plata sube un 0,58 % (60,24–60,32), mientras que el gas natural sube un 0,17 %.

Empresas: SK Hynix se prepara para su debut en el Nasdaq

SK Hynix debutará en el Nasdaq hoy mediante ADRs con un precio de 149 dólares por acción. La oferta pública inicial (OPI) superó la oferta, lo que permite a la compañía recaudar aproximadamente 26.500 millones de dólares. La empresa cotiza a 4,8 veces sus beneficios futuros, frente a una mediana del sector de 29,84 veces, lo que plantea interrogantes sobre una posible reducción del llamado "descuento coreano". SoftBank Group subió más del 11%, mientras que Samsung Electronics subió un 4,3% en respuesta al repunte de los chips de IA. Por su parte, el mercado de la aviación estará pendiente de los resultados trimestrales de Delta Air Lines hoy por la mañana.

Criptomonedas: el bitcoin sube

El bitcoin cotiza con una subida del 1,14%, entre los 63.851 y los 64.041 dólares estadounidenses, lo que refleja el optimismo del mercado. La sesión europea de hoy probablemente estará marcada principalmente por el debut de SK Hynix en el Nasdaq, los resultados de Delta Air Lines y las novedades en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, así como por los flujos de capital de los fondos de pensiones japoneses.