La libra esterlina se dispara mientras los mercados celebran la renuncia del primer ministro Keir Starmer

La libra esterlina está subiendo frente a las principales divisas tras el anuncio de que Keir Starmer, el primer ministro del Reino Unido tras la victoria laborista de 2024, renunciará a su cargo.

Anuncio de renuncia

¿Qué ocurrió?: El primer ministro británico Keir Starmer anunció su renuncia tanto como líder del Partido Laborista como primer ministro, reconociendo que sus colegas dudaban de su capacidad para liderar al partido en las próximas elecciones.

Período de transición: Para garantizar una transferencia de poder ordenada, Starmer permanecerá en el cargo hasta que el Partido Laborista complete formalmente su proceso de elección de liderazgo.

¿Qué sigue?: Ya ha comenzado el proceso formal para seleccionar un nuevo líder. Andy Burnham, quien recientemente obtuvo un escaño parlamentario, es considerado el sucesor natural y principal favorito. Se espera que la transición concluya en cuestión de semanas si se presenta sin oposición. El período de nominaciones está programado del 9 al 16 de junio, y se prevé que el nuevo primer ministro sea elegido antes de que finalicen las vacaciones de verano.

Reacción del mercado​​​​​​​

La libra esterlina (GBP): La libra esterlina cayó inicialmente tras conocerse la noticia, pero rápidamente revirtió el movimiento y actualmente supera el desempeño de las principales divisas. La moneda británica avanza un 0.85% frente al yen , un 0.55% frente al euro y un 0.55% frente al dólar , ya que los mercados celebran el fin del bloqueo político.

Gilts (Bonos del Reino Unido): Los rendimientos de los bonos gubernamentales británicos a 10 años caen 4 puntos básicos hasta el 4.80% tras el anuncio. Cabe recordar que los gilts a 10 años inicialmente habían subido después de la victoria de Burnham en la elección parcial, aunque permanecían prácticamente estables en 4.8452% al inicio de la semana. Burnham ha buscado tranquilizar activamente a los mercados de deuda comprometiéndose a mantener estrictas reglas fiscales.

Acciones y sentimiento inversor: El sentimiento general de mercado reaccionó con alivio más que con pánico. El principal índice bursátil británico, el FTSE 100, se encamina a cerrar la sesión en terreno positivo (+0.6%). Los inversores recibieron favorablemente la sucesión anticipada y las promesas de moderación fiscal de Burnham, reduciendo los temores sobre políticas económicas imprudentes o un vacío repentino de poder.

A pesar de la relativamente baja volatilidad del diferencial entre los rendimientos de los bonos alemanes y británicos a 10 años, el EURGBP ha caído hasta su nivel más bajo en casi dos semanas. Las preocupaciones similares sobre crecimiento y política fiscal en Alemania podrían mantener sincronizados los rendimientos y limitar la volatilidad del diferencial, actuando como un ancla antes de una posible ruptura bajista prolongada. Fuente: XTB Research

Contexto

La renuncia de Starmer pone fin a un mandato de menos de dos años tras su contundente victoria electoral de 2024. Su salida es consecuencia de las importantes pérdidas sufridas en las elecciones locales de mayo, la creciente rebelión interna contra sus políticas fiscales y diversas designaciones controvertidas. El golpe definitivo llegó el 18 de junio, cuando el sucesor señalado, Andy Burnham, ganó de forma contundente una elección parcial en Makerfield, consolidando el impulso inevitable hacia un nuevo liderazgo.

EURGBP (H4)

El par muestra una fuerte ruptura bajista, destacada por una gran vela roja que perfora tanto la EMA de 30 períodos como la EMA de 100 períodos. El precio ha caído bruscamente desde su reciente máximo de 0.8678, atravesando múltiples niveles de soporte de Fibonacci. Actualmente está poniendo a prueba el nivel crítico de retroceso del 78.6% en 0.8632. El impulso sigue siendo marcadamente negativo, con el RSI cayendo hasta 35.0, acercándose rápidamente a condiciones de sobreventa. Una ruptura sostenida por debajo de este soporte abriría el camino hacia la extensión del 100% en 0.8620.

Fuente: xStation5