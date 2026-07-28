Las bolsas europeas se centran en los resultados de Mercedes, Barclays y Unilever 💡

Los principales índices europeos muestran movimientos mixtos, aunque en general moderados, este martes, mientras que los futuros de Wall Street apuntan a un inicio de jornada más débil debido a una venta masiva en el sector de los semiconductores.

El Nasdaq 100 baja alrededor de un 0,7% en la negociación de futuros, mientras que el S&P 500 retrocede ligeramente; el Dow Jones, sin embargo, sube un 0,3%, lo que refleja la divergencia entre el sector tecnológico y el resto del mercado.

En Europa, el STOXX 600 sube alrededor de un 0,3 %, el Dax 40 baja 2 décimas mientras que el EuroStoxx 50 cayó un 0,24 %.

El principal factor que está impulsando el sentimiento del mercado es la fuerte oleada de ventas en las empresas de semiconductores a nivel mundial, tras los informes de que compañías chinas están iniciando su propia producción de máquinas de litografía DUV, lo que ha afectado a la posición de ASML y al sector tecnológico en su conjunto.

La preocupación por el gasto excesivo de los grandes proveedores de servicios en la nube (hiperescaladores) en infraestructuras de inteligencia artificial y la creciente competencia procedente de China están ejerciendo una presión negativa adicional sobre el mercado de chips, provocando una caída de más del 10 % en el índice KOSPI y ventas de acciones de Nvidia y Micron en la negociación previa a la apertura del mercado.

Los precios del petróleo continúan su descenso por tercer día consecutivo: el Brent y el WTI han alcanzado sus niveles más bajos en más de una semana tras la suspensión de los ataques entre Estados Unidos e Irán y los informes sobre unas «conversaciones positivas» entre el presidente Trump y Teherán.

El dólar sigue bajo presión debido a la caída de los precios del petróleo, aunque las crecientes expectativas de una subida de tipos por parte de la Reserva Federal (la probabilidad que descuenta el mercado se sitúa en torno al 35–37 %) están dando apoyo a la divisa estadounidense frente al euro y al yen.

He mantenido el tono económico y financiero del original, adaptando algunos términos al uso habitual en castellano (por ejemplo, “sell-off” como “oleada de ventas” y “futures trading” como “negociación de futuros”).

El sector de consumo (alimentación y bienes discrecionales) presenta el mejor desempeño en bolsa hoy, gracias a los sólidos resultados de Unilever y Mercedes, al igual que el sector de la industria pesada, impulsado por las empresas de defensa (Rheinmetall, Safran).

Los sectores de energía y materiales son los que peor se comportan, presionados por la caída de los precios del petróleo (Air Liquide, TotalEnergies, Eni), mientras que el sector tecnológico continúa sufriendo las consecuencias de la venta masiva en el segmento de semiconductores (Infineon, ASML).

Noticias corporativas

Unilever se dispara un 6,8 %, su mayor subida en dos años, después de que sus resultados del segundo trimestre mostraran el crecimiento más fuerte del volumen de ventas en más de una década, y la compañía elevara su previsión para el conjunto del año hasta un crecimiento orgánico de las ventas de entre el 4 % y el 6 %. La empresa continúa adelante con la operación denominada Reverse Morris Trust con McCormick, mediante la cual la división de alimentación de Unilever se fusionará con el fabricante estadounidense de condimentos para crear una entidad valorada en unos 65.000 millones de dólares, en la que los accionistas de Unilever conservarán una participación del 65 % y recibirán 15.700 millones de dólares en efectivo. El acuerdo, anunciado en marzo, generó inicialmente preocupación entre los inversores debido al largo calendario de ejecución y a los riesgos regulatorios en materia de competencia, lo que provocó una caída del 7 % en la cotización de la acción en aquel momento. El director financiero, Srinivas Phatak, confirmó el martes que el proceso de separación de la división de alimentación avanza según lo previsto y que se completará, como muy tarde, a mediados de 2027.

Mercedes-Benz sube un 2,5 % después de que su beneficio operativo del segundo trimestre aumentara un 22 % interanual, aunque la compañía redujo simultáneamente su previsión de ventas para todo el año debido a la menor demanda en China. Además del propio incremento del 22 % del beneficio operativo, el EBIT de Mercedes, de 1.500 millones de euros, quedó ligeramente por debajo de la estimación de consenso de los analistas (1.600 millones de euros), mientras que el margen del segmento de turismos cayó hasta un 26 % interanual, situándose en 909 millones de euros. Las ventas en China se desplomaron un 30 % en el segundo trimestre, mientras que el precio medio de venta por vehículo bajó hasta los 64.700 euros, frente a los 67.700 euros del año anterior, reflejando la presión sobre los precios en la guerra comercial con los fabricantes locales de vehículos eléctricos. La compañía ha revisado a la baja su previsión anual: ahora espera que las ventas y los ingresos del grupo se sitúen ligeramente por debajo de los niveles de 2025, cuando anteriormente anticipaba una estabilización. Al mismo tiempo, ha elevado su objetivo de participación de vehículos electrificados hasta el 23–25 %.

A pesar de un aumento del 17 % en el beneficio antes de impuestos durante la primera mitad del año, Barclays vio caer su cotización casi un 5 %, ya que su evolución bursátil no logró igualar la de sus competidores de Wall Street y el banco anunció 500 millones de libras adicionales en costes de reestructuración. El banco anunció un nuevo programa de recompra de acciones por valor de 1.000 millones de libras, superando las expectativas del mercado (831 millones de libras), y también declaró un dividendo de 800 millones de libras para los accionistas. Los resultados del área de banca de inversión fueron sólidos: los ingresos procedentes de la renta variable aumentaron un 45 % interanual, aunque todavía se sitúan por debajo del crecimiento medio del 69 % registrado entre sus rivales estadounidenses, impulsados por la salida a bolsa de SpaceX. Barclays también elevó su previsión de ingresos para todo el año hasta 31.500 millones de libras, frente a los 31.000 millones anteriores, pese a anunciar otros 500 millones de libras en costes de reestructuración para la segunda mitad del año.

Philips cayó un 9 %, su mayor descenso en 17 meses, tras registrar unos pedidos más débiles de lo esperado y advertir de un mercado más complicado en China, pese a haber elevado su previsión de margen para el conjunto del año. Además de la debilidad de los pedidos, el consejero delegado Roy Jakobs destacó que algunos grandes contratos multimillonarios en Estados Unidos simplemente se habían aplazado en lugar de perderse, describiéndolo como una «cuestión de calendario» y no como una pérdida real de negocio. En China, las nuevas normas introducidas en julio, que obligan a las instituciones sanitarias públicas a adquirir equipos mediante programas centralizados de licitación, han alterado el mercado y debilitado la demanda, especialmente en la división de Diagnóstico y Tratamiento. La directora financiera, Charlotte Hanneman, advirtió de que el margen EBITDA ajustado del tercer trimestre será inferior al del mismo periodo del año anterior, mientras que los analistas de RBC señalaron que la mejora de margen necesaria en la segunda mitad del año, especialmente en el cuarto trimestre, será más difícil de conseguir.

ASML baja un 2,6% tras los informes que indican que China ha comenzado a producir sus propias máquinas de litografía DUV, lo que amenaza el dominio histórico del fabricante neerlandés en este mercado.

La cotización de Safran subió después de que la compañía elevara sus objetivos financieros para todo el año, impulsada por un margen operativo récord del 18,4 % durante la primera mitad del ejercicio, gracias a la fuerte demanda de piezas de repuesto para motores aeronáuticos.