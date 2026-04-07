Memoria en auge: el trimestre impulsado por IA de Samsung rompe récords

Samsung Electronics proyecta que el primer trimestre de 2026 será uno de los más espectaculares en la historia de la compañía. Se espera que las utilidades y los ingresos aumenten con fuerza debido a una demanda excepcionalmente alta de memoria utilizada en inteligencia artificial e infraestructura de centros de datos. Como uno de los principales proveedores de memoria para el entrenamiento de modelos de IA y la construcción de centros de datos, la empresa está capitalizando plenamente el auge de la IA, lo que, según las proyecciones, se traducirá en resultados récord.

Resultados financieros proyectados clave para el T1 2026

Se espera que el beneficio operativo alcance aproximadamente 57,2 billones de wones (alrededor de USD 38.000 millones ), lo que representa un aumento de más de ocho veces respecto al T1 de 2025, cuando se situó en 6,69 billones de wones .

alcance aproximadamente (alrededor de ), lo que representa un aumento de más de respecto al T1 de 2025, cuando se situó en . Los ingresos se proyectan en torno a 133 billones de wones , con un aumento cercano al 70% , superando por primera vez los 100 billones de wones en un solo trimestre en la historia de la compañía.

se proyectan en torno a , con un aumento cercano al , superando por primera vez los en la historia de la compañía. Se estima que el segmento de memoria, incluyendo DRAM, NAND y HBM, representará aproximadamente el 40% de los ingresos.

El principal motor de estos resultados proyectados es la demanda de memoria de alto ancho de banda (HBM), utilizada en aceleradores de NVIDIA, AMD y otros sistemas que impulsan la infraestructura de IA. La construcción de centros de datos y modelos de IA requiere enormes recursos de memoria, lo que genera restricciones de oferta y presiona al alza los precios de los chips. Las proyecciones indican que los precios de memoria para centros de datos seguirán subiendo. Samsung ha incorporado el auge de la IA en su balance, posicionando la memoria como la principal fuente de utilidades.

La reacción del mercado a estas proyecciones fue inmediata, con las acciones subiendo en la primera hora de negociación y manteniendo un fuerte impulso. La proyección trimestral de Samsung ha superado significativamente el consenso de los analistas, lo que en términos de mercado se denomina una “sorpresa positiva significativa”.

Desde una perspectiva de mercado, los resultados proyectados demuestran claramente que Samsung es uno de los principales beneficiarios del auge global de la IA. Su memoria DRAM y HBM para centros de datos y sistemas de IA constituye la base del crecimiento de sus utilidades. No obstante, los inversionistas deben considerar riesgos relacionados con tensiones en regiones clave para la cadena de suministro, la posible escalada del conflicto en el Golfo Pérsico y la prolongación del bloqueo en el Estrecho de Ormuz.

Samsung Electronics no solo refuerza su posición como gigante de la memoria, sino que estos resultados proyectados muestran que la compañía está bien posicionada para seguir beneficiándose del crecimiento global de la IA. La fuerte demanda de memoria para centros de datos y entrenamiento de modelos continuará impulsando ingresos y utilidades en los próximos trimestres. La empresa sigue siendo un actor atractivo en el mercado asiático, con exposición a infraestructura tecnológica y crecimiento en IA, aunque con riesgos cíclicos y geopolíticos relevantes.



Fuente: xStation