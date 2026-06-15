Previa Banco de Japón: tasas llegarían a su mayor nivel en más de 30 años

El Banco de Japón (BoJ) anuncia su decisión de política monetaria el martes 16 de junio al cierre de la sesión japonesa. El consenso es unánime de un alza de 25 puntos básicos desde 0.75% hasta 1.0%. Lo que el mercado todavía no sabe es qué dirá quien presidirá la conferencia de prensa, el vicegobernador Shinichi Uchida, sobre el camino de tasas de los próximos meses. En esa respuesta está la clave para el yen y para el USD/JPY, que cotiza en 160.36.

El consenso

El gobernador Ueda, en su discurso del 3 de junio en Tokio, declaró que los riesgos al alza en precios superan a los riesgos a la baja en la economía, y que en ese escenario "es necesario discutir los pros y contras de subir la tasa de política". El lenguaje fue lo suficientemente directo para que el mercado lo interpretara como una guía de acción, no como una reflexión abierta. A eso se sumaron el IPP de mayo en 6.3% interanual, el nivel más alto desde marzo de 2023, y un yen que volvió a superar las 160 unidades por dólar, el umbral a partir del cual las autoridades japonesas han intervenido en el pasado.

Las tasas de interés de BoJ desde 1995. Fuente: Koyfin.

La paradoja es que el alza no ha fortalecido al yen. El mercado ya tiene dos subidas de 25 bps descontadas para todo 2026, y cualquier movimiento que esté plenamente anticipado no mueve la divisa. El diferencial de tasas entre Japón (1.0% tras el alza) y EE.UU. (3.50-3.75%) seguirá siendo el más amplio de los países desarrollados. Mientras ese diferencial exista, los operadores tienen un incentivo estructural para mantener posiciones largas en dólar y cortas en yen, uno de los trades más concurridos del mercado global.

Lo que complica el cuadro

La reunión llega sin su presidente habitual, dado que Kazuo Ueda fue hospitalizado la semana pasada por una infección de quiste hepático y permanecerá dos semanas fuera de funciones. Uchida presidirá la sesión y dará la conferencia de prensa, una situación inédita que genera ambigüedad sobre la comunicación. El mercado no sabrá si cualquier diferencia de tono respecto a Ueda refleja el estilo personal del vicegobernador o un cambio en la postura del consejo. El BOJ probablemente evite dar señales claras sobre el camino futuro de tasas en este contexto.

Kazuo Ueda, presidente del BoJ. Fuente: The Wall Street Journal.

El acuerdo de paz EE.UU.-Irán añade otro elemento no previsto cuando el BOJ preparó esta reunión. El petróleo a mínimos de dos meses reduce la presión inflacionaria energética que era el argumento central para el ciclo de alzas. Si el Estrecho de Ormuz se normaliza y los precios del crudo siguen cayendo, el escenario que Ueda identificó como la principal amenaza al alza en precios se disipa parcialmente. Uchida podría aprovechar esa ventana para moderar el tono sobre el ritmo de futuras subidas, lo que sería negativo para el yen.

Tasa de inflación de equilibrio en Japón a 10 años. Fuente: Bloomberg.

El tercer elemento de tensión es estructural, porque Fondos globales como T. Rowe Price, Schroders y Brandywine han reducido exposición a bonos del gobierno japonés de largo plazo en las últimas semanas. La queja es que el BOJ está detrás de la curva y que la presión política de la primera ministra Takaichi, cuya agenda fiscal expansiva empuja en dirección contraria a la política monetaria, compromete la credibilidad del banco central. Sin convicción en el camino de tasas, los inversores no compran duración en JGB, y eso mantiene los rendimientos de largo plazo elevados independientemente de lo que haga la tasa de referencia.

Los escenarios para el USD/JPY

La reacción del yen el martes depende menos del resultado de la votación, que es prácticamente unánime en +25 bps, y más del tono de Uchida en la conferencia de prensa posterior:

Escenario hawkish (+25 bps con señal de ritmo más rápido): El BOJ indica que considera factible una tercera alza en el tercer o cuarto trimestre de 2026. El USD/JPY podría ceder hacia los niveles 158-159, quebrando el soporte de 160 con fuerza. Es el escenario menos anticipado por el consenso y requeriría que Uchida sea más explícito de lo que la mayoría espera.

El indica que considera factible una tercera alza en el tercer o cuarto trimestre de 2026. El podría ceder hacia los niveles 158-159, quebrando el soporte de 160 con fuerza. Es el escenario menos anticipado por el consenso y requeriría que Uchida sea más explícito de lo que la mayoría espera. Escenario neutral (+25 bps con tono moderado): El BOJ señala que evaluará el impacto de los desarrollos en Oriente Medio antes de comprometerse con el ritmo futuro, posiblemente usando la caída del petróleo como justificación. El yen tiene pocas razones para apreciarse más allá de la reacción inmediata y el USD/JPY probablemente permanezca en el rango 159.50-161. Es el escenario más probable según el consenso.

El señala que evaluará el impacto de los desarrollos en Oriente Medio antes de comprometerse con el ritmo futuro, posiblemente usando la caída del como justificación. El tiene pocas razones para apreciarse más allá de la reacción inmediata y el probablemente permanezca en el rango 159.50-161. Es el escenario más probable según el consenso. Escenario dovish (+25 bps con pausa implícita): El BOJ sugiere que el siguiente movimiento no es inminente. El yen se deprecia adicionalmente y el USD/JPY podría acercarse o superar 161, volviendo a disparar alarmas de intervención del Ministerio de Finanzas.

Análisis Técnico del USDJPY

El gráfico M15 del USD/JPY muestra al par en 160.363, por encima de la SMA 200 y la SMA 50, ambas comprimidas en la misma zona y funcionando como soporte inmediato. El RSI de 70.1 está cerca del umbral de sobrecompra, lo que sugiere que el impulso alcista reciente del dólar puede moderar su ritmo antes de la decisión.

La resistencia inmediata se ubica en 160.62, nivel Fibonacci 161.8%, y el nivel 160.59 marcado en azul en el gráfico como techo reciente. Los soportes están en 159.94 (Fibonacci 61.8%, nivel azul), 159.74 (Fibonacci 61.8% naranja) y el soporte profundo en 158.34, zona desde donde podría intentarse la recuperación si el BOJ entrega una sorpresa hawkish. La compresión entre las dos medias móviles en 160.13-160.18 es el nivel pivot de la jornada del martes.

Fuente: xStation5.