Previa de Meta: ¿Podrá la publicidad financiar sus ambiciones en inteligencia artificial?

Meta publicará hoy sus resultados correspondientes al segundo trimestre después del cierre del mercado. La compañía llega a esta presentación de resultados con elevadas expectativas por parte del mercado, pero también con una presión creciente respecto a la magnitud de sus inversiones en inteligencia artificial.

Hasta ahora, los inversionistas han estado dispuestos a aceptar un crecimiento agresivo del gasto porque la IA ha respaldado el negocio más importante de Meta, la publicidad. Mejores sistemas de recomendación, una segmentación más efectiva y la automatización de la creación de campañas pueden aumentar la interacción de los usuarios, las impresiones publicitarias y el valor de los anuncios.

Sin embargo, hoy el mercado espera más. Meta debe demostrar que sus enormes inversiones en centros de datos, capacidad computacional y desarrollo de sus propios modelos de IA pueden crear nuevas fuentes de ingresos en el futuro.

Durante las últimas semanas, se ha prestado especial atención a los informes relacionados con el posible desarrollo por parte de Meta de su propia infraestructura de IA y la posibilidad de poner capacidad computacional a disposición de entidades externas. Un movimiento de este tipo podría abrir una nueva oportunidad de negocio similar a los servicios de AI Cloud y permitir que Meta utilice de manera más eficiente la infraestructura que actualmente está construyendo para sus propios modelos y productos.

También se han publicado informes sobre el desarrollo de chips computacionales propios de Meta. A largo plazo, el desarrollo de chips propios podría reducir la dependencia de Meta respecto a proveedores externos y mejorar la eficiencia de costos de su infraestructura de IA. Sin embargo, en la etapa actual, el mercado necesitará información concreta sobre el calendario, la escala y las aplicaciones prácticas de estas soluciones. Los anuncios por sí solos no serán suficientes para cambiar la economía de inversiones de una magnitud tan elevada.

Por lo tanto, el informe de hoy será una prueba no solo del desempeño de la publicidad, sino también de la credibilidad de la estrategia de IA de largo plazo de Meta.

Principales expectativas financieras

Ingresos: 60.240 millones de dólares

Ingresos por publicidad: 59.070 millones de dólares Ingresos del segmento Family of Apps: 59.770 millones de dólares Ingresos de Reality Labs: 428,7 millones de dólares Otros ingresos: 863,3 millones de dólares

Beneficio operativo: 21.500 millones de dólares

Beneficio operativo de Family of Apps: 26.110 millones de dólares

Pérdida operativa de Reality Labs: 4.450 millones de dólares

Margen operativo: 35,6%

BPA: 7,15 dólares

Crecimiento de las impresiones publicitarias: aproximadamente un 14,6% interanual

Crecimiento del precio promedio de la publicidad: aproximadamente un 11,7% interanual

Previsión para el próximo trimestre

Ingresos esperados para el tercer trimestre: 63.170 millones de dólares

CapEx estimado para el tercer trimestre: 38.880 millones de dólares

CapEx estimado para todo el año: 135.790 millones de dólares

Costos totales proyectados para todo el año: 163.020 millones de dólares

El consenso apunta a un trimestre muy sólido

Según el consenso del mercado, se espera que Meta genere aproximadamente 60.200 millones de dólares en ingresos durante el segundo trimestre, con un beneficio por acción esperado de 7,15 dólares. La gran mayoría de las ventas seguirá proviniendo de la publicidad, con estimaciones de consenso que apuntan a aproximadamente 59.100 millones de dólares en ingresos publicitarios. Esto demuestra que, a pesar de la creciente importancia de la IA, la base del negocio de Meta sigue siendo la escala de sus plataformas sociales y su capacidad para monetizar eficazmente su enorme base de usuarios.

El mercado también espera un crecimiento de las impresiones publicitarias y un aumento del precio promedio de los anuncios. La combinación de un mayor volumen publicitario y precios más elevados podría traducirse en un crecimiento muy sólido de los ingresos.

Sin embargo, unas expectativas tan elevadas implican que simplemente cumplir con el consenso podría no ser suficiente. Los inversionistas buscarán una sorpresa positiva clara, tanto en los ingresos como en el BPA, además de los comentarios de la dirección sobre los próximos trimestres. Meta debe demostrar que la IA no solo está respaldando su modelo publicitario actual, sino que también está aumentando el potencial de crecimiento de largo plazo de la compañía.

La publicidad sigue siendo la base y la IA debe aumentar su eficiencia

La fuente de ingresos más importante de Meta sigue siendo el segmento Family of Apps, que incluye Facebook, Instagram, Messenger y WhatsApp.

La escala de este ecosistema es enorme. Las estimaciones de consenso sugieren que el número promedio diario de usuarios en los servicios de Family of Apps alcanzará aproximadamente los 3.610 millones. Una base de usuarios de esta magnitud otorga a Meta una ventaja única en términos de datos, distribución y capacidad para implementar soluciones de IA.

La inteligencia artificial puede aumentar el valor del negocio publicitario de Meta en varios niveles. Los modelos de IA pueden mejorar las recomendaciones de contenido, aumentar el tiempo que los usuarios pasan en las plataformas, ayudar a los anunciantes a crear campañas y optimizar la efectividad de la publicidad.

Por lo tanto, los resultados publicitarios serán la primera prueba del valor económico de la IA. Si Meta muestra tanto un crecimiento del volumen de publicidad como un aumento del precio promedio de los anuncios, el mercado podría concluir que las inversiones en modelos e infraestructura de IA están comenzando a generar beneficios medibles en el segmento de negocio más importante de la compañía.

Al mismo tiempo, los inversionistas analizarán si la mejora del desempeño publicitario es un resultado duradero de la implementación de la IA o principalmente una consecuencia de condiciones favorables en el mercado de publicidad digital.

AI Cloud podría crear una nueva fuente de ingresos

Uno de los elementos más interesantes de la presentación de resultados de hoy podrían ser los comentarios de Mark Zuckerberg sobre la posibilidad de poner capacidad computacional e infraestructura de IA a disposición de clientes externos.

Meta está construyendo una infraestructura de gran escala principalmente para sus propios modelos, sistemas de recomendación y productos basados en IA. Poner parte de estos recursos a disposición de clientes externos podría permitir que la compañía utilice de manera más eficiente su creciente capacidad computacional y cree una fuente adicional de ingresos.

Sin embargo, un potencial negocio de AI Cloud representaría un cambio significativo en el modelo operativo de Meta. La compañía necesitaría no solo contar con infraestructura suficiente, sino también ofrecer una propuesta competitiva frente a los mayores proveedores de servicios en la nube.

Por lo tanto, el mercado esperará información concreta:

Si Meta ya está manteniendo conversaciones con potenciales clientes.

Qué forma podría adoptar el acceso a la capacidad computacional.

Si Meta planea ofrecer acceso a sus propios modelos de IA.

Cuándo podría comenzar a generar ingresos el nuevo negocio.

Si la infraestructura construida para las propias necesidades de Meta puede ser utilizada de manera efectiva por clientes externos.

Debe destacarse claramente que, en esta etapa, un potencial negocio de AI Cloud sigue siendo principalmente una oportunidad estratégica. Si la dirección presenta un plan concreto, el mercado podría comenzar a valorar a Meta no solo como líder de la publicidad digital, sino también como un futuro proveedor de infraestructura y servicios de IA.

Los chips propios podrían cambiar la economía de la IA, pero se necesitan detalles

Meta ha atraído recientemente la atención debido a los informes relacionados con el desarrollo de sus propios chips computacionales.

Desde una perspectiva estratégica, esta dirección tiene sentido. Los chips propios podrían permitir que Meta adapte mejor su infraestructura a aplicaciones específicas, reduzca su dependencia de proveedores externos y disminuya el costo del procesamiento de IA a largo plazo.

Sin embargo, los beneficios potenciales todavía son lejanos. Diseñar e implementar chips propios requiere años de inversión, acceso a tecnologías avanzadas de fabricación y un ecosistema de software adecuado. Por lo tanto, los inversionistas deberían considerar la información actual como parte de una estrategia de largo plazo, y no como un factor que vaya a cambiar significativamente los resultados financieros en el corto plazo.

Aun así, el informe de hoy podría proporcionar información importante sobre el calendario de desarrollo de los chips, sus aplicaciones y su posible impacto sobre el gasto de capital futuro.

El CapEx pondrá a prueba la tolerancia del mercado

Sin grandes sorpresas, el mayor riesgo sigue siendo la magnitud del gasto de inversión. Meta elevó previamente su previsión de CapEx para todo el año hasta niveles cercanos a los 145.000 millones de dólares. Una inversión tan significativa demuestra que Meta está expandiendo de forma agresiva sus centros de datos y la infraestructura necesaria para desarrollar la IA.

Al igual que en el caso de Microsoft, el mercado podría aceptar un CapEx más elevado si las inversiones generan un crecimiento claro de los ingresos publicitarios, una mejora de la eficiencia operativa y la creación de nuevas oportunidades de monetización.

Sin embargo, si el gasto continúa aumentando sin evidencias igualmente claras de retorno sobre la inversión, los inversionistas podrían comenzar a cuestionar el ritmo de expansión de la infraestructura. Por lo tanto, la relación entre el CapEx y el crecimiento futuro de los ingresos será uno de los temas más importantes durante la conferencia de resultados de hoy.

Un gasto elevado no tiene por qué ser necesariamente un problema si Meta demuestra que está construyendo infraestructura en respuesta a una demanda real y que cuenta con un plan concreto para su utilización comercial.

Reality Labs continúa presionando los resultado

Otra área que requiere atención sigue siendo Reality Labs.

Las estimaciones de consenso apuntan a aproximadamente 428,7 millones de dólares en ingresos y una pérdida operativa cercana a los 4.450 millones de dólares. El segmento continúa generando costos significativos y sigue siendo una carga para la rentabilidad general de Meta.

Sin embargo, Meta puede seguir financiando estas inversiones gracias a la elevada rentabilidad de Family of Apps. Las estimaciones de consenso sugieren que el beneficio operativo de este segmento alcanzará aproximadamente los 26.100 millones de dólares.

La visión de largo plazo vinculada a Reality Labs sigue siendo una parte importante de la estrategia de Meta. Sin embargo, en el corto plazo, los inversionistas evaluarán principalmente si el crecimiento de los costos sigue estando justificado y si están surgiendo nuevas oportunidades de monetización.

Meta debe mostrar algo más que un trimestre sólido

Los resultados de hoy podrían generar tres escenarios principales.

El escenario positivo contempla una superación clara de las expectativas de consenso, un sólido desempeño publicitario, crecimiento de las impresiones y de los precios promedio de los anuncios, además de previsiones positivas para el próximo trimestre. Un catalizador adicional podría ser un plan concreto para el desarrollo de AI Cloud e información convincente sobre la monetización de la infraestructura y los modelos. En este caso, incluso un nuevo crecimiento del CapEx podría interpretarse positivamente. El mercado concluiría que Meta está invirtiendo en respuesta a una demanda creciente y que dispone de oportunidades reales para transformar la infraestructura de IA en una nueva fuente de ingresos.

El escenario neutral contempla resultados en línea con el consenso, un impulso publicitario estable y ninguna información nueva sobre la comercialización de la IA. Un informe de este tipo podría resultar insuficiente, especialmente si la dirección vuelve a elevar sus previsiones de gasto.

El escenario negativo incluye resultados publicitarios más débiles, presión sobre los márgenes y un crecimiento continuado del CapEx sin un plan claro para monetizar la infraestructura de IA. Una combinación de este tipo podría aumentar las preocupaciones de que los costos de desarrollo de la IA están creciendo más rápido que los beneficios económicos.

¿Veremos un retorno sobre la inversión?

Meta sigue siendo una de las compañías mejor posicionadas para beneficiarse de la inteligencia artificial.

La compañía cuenta con una base de usuarios enorme, uno de los negocios publicitarios más rentables del mundo y la capacidad de implementar rápidamente la IA en productos utilizados por miles de millones de personas.

Al mismo tiempo, la magnitud de las inversiones está aumentando hasta niveles que requieren evidencias cada vez más concretas de retornos futuros.

El informe de hoy responderá varias preguntas clave:

¿Continúa la IA mejorando la eficiencia del negocio publicitario de Meta?

¿Son suficientemente sólidos el crecimiento de las impresiones y de los precios publicitarios?

¿Cómo planea Meta monetizar su creciente capacidad computacional?

¿Puede un negocio de AI Cloud convertirse en una nueva fuente de ingresos?

¿Cuáles son los planes reales respecto a los chips propios?

¿Estará justificado un nuevo crecimiento del CapEx por el aumento de los ingresos?

Meta podría presentar hoy resultados muy sólidos. Sin embargo, para provocar una reacción claramente positiva del mercado, probablemente tendrá que ofrecer algo más: una fuerte superación de las expectativas de consenso, una confirmación clara de la efectividad de la IA en la publicidad e información concreta sobre la futura monetización de su infraestructura.

Fuente: xStation5