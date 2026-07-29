Previa de Microsoft: la IA debe demostrar que justifica el enorme CapEx

Microsoft publicará hoy sus resultados correspondientes al cuarto trimestre del año fiscal 2026 después del cierre del mercado. La compañía sigue siendo una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo y una de las principales beneficiarias del desarrollo de la inteligencia artificial. Sin embargo, esta vez su posición como líder en IA podría no ser suficiente para convencer a los inversionistas.

El mercado ya no espera únicamente resultados sólidos, cifras superiores a las estimaciones de consenso o la continuidad de un fuerte crecimiento de los ingresos. Microsoft debe demostrar que sus enormes inversiones en centros de datos, infraestructura en la nube y capacidad computacional están comenzando a traducirse en una aceleración clara de la monetización de la IA.

Por lo tanto, el informe de hoy servirá principalmente como una prueba del retorno de las inversiones. La pregunta ya no es si existe demanda por la inteligencia artificial. La pregunta que se hará el mercado es si la tasa de crecimiento de los ingresos procedentes de Azure y de los productos de IA es lo suficientemente alta como para justificar una nueva expansión agresiva del CapEx.

Fuente: XTB Resaerch

Principales expectativas financieras

Ingresos: 87.720 millones de dólares , lo que representa un crecimiento aproximado del 15% interanual Ingresos de Microsoft Cloud: 58.710 millones de dólares Ingresos del segmento Intelligent Cloud: 38.170 millones de dólares Ingresos del segmento Productivity and Business Processes: 37.270 millones de dólares Ingresos del segmento More Personal Computing: 12.170 millones de dólares

, lo que representa un crecimiento aproximado del BPA: 4,25 dólares

Beneficio operativo: 39.040 millones de dólares

Crecimiento de los ingresos de Azure y otros servicios en la nube: aproximadamente un 39,6% interanual a tipo de cambio constante

aproximadamente un Contribución estimada de la IA a la tasa de crecimiento de Azure: aproximadamente 24,6 puntos porcentuales

aproximadamente CapEx: 35.220 millones de dólares

CapEx estimado para el próximo trimestre: 45.040 millones de dólares

CapEx estimado, incluidos los arrendamientos financieros, para el próximo trimestre: 55.790 millones de dólares

El consenso apunta a un trimestre sólido

Según el consenso del mercado, se espera que Microsoft genere aproximadamente 87.700 millones de dólares en ingresos, lo que representaría un crecimiento cercano al 15% interanual. El BPA esperado se sitúa en 4,25 dólares, mientras que se proyecta que los ingresos del segmento Intelligent Cloud aumenten hasta aproximadamente 38.200 millones de dólares.

Sin embargo, la métrica más importante seguirá siendo Azure. Las estimaciones de consenso apuntan a un crecimiento aproximado del 40% interanual en los ingresos de Azure y otros servicios en la nube.

Sobre el papel, estas cifras son muy sólidas. El problema es que el mercado ya las conoce y las ha descontado en gran medida. Por lo tanto, simplemente cumplir con las expectativas de consenso podría considerarse insuficiente, e incluso una superación sólida de las estimaciones podría no provocar automáticamente una fuerte reacción positiva en el precio de la acción.

Actualmente, Microsoft se encuentra en una posición en la que las expectativas no solo se centran en los resultados en sí mismos, sino también en la magnitud de la sorpresa positiva. Los mercados buscarán una señal clara de que el crecimiento de Azure está acelerándose junto con la expansión de la capacidad computacional disponible y que el creciente uso de la IA está comenzando a generar ingresos cada vez más significativos.

Azure y la IA deben ofrecer más

Azure sigue siendo la parte más importante de la tesis de inversión de Microsoft. Allí se concentra una gran parte de la demanda de infraestructura de IA, servicios computacionales y soluciones utilizadas por clientes corporativos.

Sin embargo, un sólido crecimiento de Azure por sí solo no será suficiente. El mercado analizará qué proporción de ese crecimiento proviene de los servicios tradicionales en la nube y qué parte está directamente relacionada con el desarrollo de la inteligencia artificial.

Los datos sobre la comercialización de los productos de IA, especialmente Microsoft 365 Copilot, también serán cruciales. Un fuerte crecimiento de la demanda de productos de IA demostraría si realmente están encontrando aplicaciones prácticas dentro de las empresas. Sin embargo, los mercados se centrarán principalmente en los comentarios de la dirección sobre la monetización actual y futura de los productos de Microsoft.

Por lo tanto, Microsoft debe demostrar no solo un número creciente de usuarios, sino también un mayor valor económico generado por la IA. El mercado querrá comprobar que la inteligencia artificial ya no es únicamente un factor que impulsa la demanda de infraestructura, sino que se está convirtiendo en una fuente significativa de crecimiento de los ingresos y de beneficios futuros.

El CapEx podría volver a dominar la reacción del mercado

El mayor riesgo sigue siendo el gasto de capital.

Según el consenso del mercado, el CapEx de Microsoft durante el cuarto trimestre podría alcanzar aproximadamente 35.200 millones de dólares. Si se incluyen los denominados activos adquiridos mediante arrendamientos financieros, el valor de la inversión podría aumentar hasta aproximadamente 42.100 millones de dólares.

Las perspectivas para el próximo trimestre están atrayendo aún más atención. Las estimaciones de consenso sugieren que el gasto de inversión podría aumentar hasta aproximadamente 55.800 millones de dólares.

Una escala de gasto tan elevada demuestra que Microsoft continúa en una fase de expansión agresiva de su infraestructura. La compañía está invirtiendo en centros de datos, servidores, chips de computación y capacidad necesaria tanto para satisfacer la creciente demanda de los clientes de Azure como para desarrollar sus propios productos basados en IA.

El problema es que el CapEx tiene un impacto directo sobre los flujos de caja. Incluso con un fuerte crecimiento de los ingresos, nuevos aumentos de la inversión podrían limitar la capacidad de la compañía para generar flujo de caja libre. Por este motivo, el mercado se está centrando menos en el nivel absoluto del gasto y cada vez más en la relación entre el CapEx y el crecimiento de los ingresos.

Un mayor gasto de inversión podría ser aceptado si Microsoft demuestra que la expansión de la infraestructura está provocando una aceleración clara del crecimiento de Azure y un aumento de los ingresos relacionados con la IA. Sin embargo, si el CapEx crece más rápido que el negocio de la nube, los inversionistas podrían concluir que el periodo de recuperación de la inversión se está alargando y que la presión sobre el flujo de caja libre persistirá durante más tiempo.

Alphabet demostró cómo reacciona el mercado ante el aumento de la inversión

El ejemplo de Alphabet demuestra que incluso unos resultados operativos relativamente sólidos no garantizan una reacción positiva del mercado.

Alphabet elevó su previsión de gasto de capital hasta 205.000 millones de dólares, frente a las expectativas previas de aproximadamente 190.000 millones de dólares. El aumento del gasto en infraestructura de IA incrementó las preocupaciones de los inversionistas respecto a la magnitud de los futuros flujos de caja y al tiempo necesario para obtener un retorno adecuado sobre la inversión.

Microsoft podría encontrarse hoy en una situación similar. Probablemente, el mercado ya está preparado para unas previsiones de CapEx más elevadas y una nueva expansión de los centros de datos. Un aumento del gasto no tiene por qué ser necesariamente negativo. El factor decisivo será si la compañía también demuestra un crecimiento suficientemente sólido de Azure y una monetización de la IA cada vez más clara.

Los inversionistas podrían aceptar un mayor CapEx, pero esperan que cada aumento adicional de la inversión esté acompañado de un crecimiento más sólido de los ingresos.

Microsoft debe sorprender

Los resultados de hoy podrían generar tres escenarios principales.

El primer escenario, positivo, contempla una superación clara de las expectativas de consenso, un crecimiento de Azure por encima de las previsiones y datos sólidos sobre la adopción y monetización de Copilot. En ese caso, incluso un CapEx más elevado podría interpretarse como una confirmación de que Microsoft está invirtiendo en respuesta a una demanda real, en lugar de simplemente construir infraestructura antes de que exista dicha demanda.

El segundo escenario contempla resultados sólidos y en línea con las expectativas, pero sin una aceleración clara del crecimiento de Azure y sin nuevas evidencias de mayores retornos sobre la inversión en IA. Un informe de este tipo podría resultar insuficiente, especialmente si la dirección eleva al mismo tiempo sus previsiones de gasto de capital.

El tercer escenario, negativo, incluye un crecimiento más débil de Azure, datos decepcionantes sobre los productos de IA y un nuevo aumento del CapEx. Esta sería una combinación especialmente desfavorable, ya que aumentaría las preocupaciones de que los costos de expansión de la infraestructura están creciendo más rápido que los ingresos generados por la IA.

Los resultados serán una verdadera prueba de la monetización de la IA

Microsoft ya no está siendo evaluada únicamente como una compañía de software. El mercado considera a la empresa como una de las pruebas más importantes de todo el modelo de inversión construido en torno a la inteligencia artificial.

El gasto en infraestructura está aumentando en todo el sector tecnológico, mientras que las expectativas sobre la inversión futura de los hiperescaladores continúan elevándose. Por lo tanto, Microsoft debe demostrar que el aumento del CapEx no es simplemente el costo de mantener su posición en la carrera tecnológica, sino una inversión que está generando ingresos cada vez más significativos.

¿Se está acelerando el crecimiento de Azure a medida que aumenta la capacidad computacional disponible?

a medida que aumenta la capacidad computacional disponible? ¿Con qué rapidez están creciendo los ingresos directamente relacionados con la IA ?

? ¿Está Microsoft 365 Copilot ampliando la escala de adopción comercial?

ampliando la escala de adopción comercial? ¿Está claramente justificado el mayor gasto de capital por el crecimiento de la demanda?

¿Durante cuánto tiempo seguirá la presión sobre el flujo de caja libre limitando el potencial de crecimiento?

Microsoft podría presentar hoy unos resultados muy sólidos. Sin embargo, para provocar una reacción claramente positiva del mercado, probablemente tendrá que ofrecer algo más: una aceleración clara del crecimiento de Azure, evidencias sólidas de una mayor monetización de la IA y una justificación convincente para la próxima ola de inversiones.

En el entorno actual, superar las expectativas de consenso podría no ser suficiente. El mercado quiere comprobar que el enorme gasto en IA está comenzando a generar resultados tan impresionantes como la magnitud de la inversión.

Fuente: XTB Resaerch