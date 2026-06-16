Previa Fed: Warsh debuta entre inflación alta, petróleo más bajo y dudas sobre diciembre

La Fed anuncia el miércoles su decisión de política monetaria a las 14:00 GMT -4, seguida de la conferencia de prensa de Kevin Warsh. El resultado sobre tasas es casi seguro, sin cambio en el rango 3.50-3.75%, con una probabilidad del 96% según los futuros del CME. Pero la decisión sobre tasas es la parte menos interesante de esta reunión, lo que el mercado está realmente esperando es conocer quién es Warsh como presidente de banco central, qué piensa hacer con la comunicación de la Fed, y qué señal da sobre una posible alza en diciembre.

El consenso y lo que el mercado ya descuenta

Kevin Warsh. Fuente: Reuters.

Warsh preside su primera reunión del FOMC con el mandato de llevar el nivel de inflación de vuelta al 2%. Antes de su designación, abogó por tasas más bajas y argumentó que la inteligencia artificial generará fuerzas desinflacionarias estructurales. Pero en su audiencia de confirmación en el Senado enfatizó los riesgos de la inflación alta "cuando la inflación sube, el daño recae sobre los ciudadanos, especialmente los de menores ingresos". Esta aparente tensión entre sus preferencias de largo plazo y el contexto de corto plazo es el primer dilema que el mercado intentará descifrar en su conferencia de prensa. Los futuros asignan una probabilidad del 42% a una alza de 25 bps en diciembre, lo que convierte la señal de Warsh en un catalizador de primer orden independientemente del resultado de hoy.

La reunión también incluye el dot plot trimestral, en el que cada miembro del FOMC proyecta el camino esperado de tasas. Warsh ha criticado el dot plot como un mecanismo que transmite información obsoleta y condiciona innecesariamente las expectativas del mercado. Es probable que no contribuya con su propio punto o que señale cambios en cómo la Fed lo usará en el futuro. Además, el último comunicado contenía lenguaje que insinuaba que el siguiente movimiento de tasas sería un recorte. Dado el contexto de inflación, Oxford Economics, BMO y Goldman Sachs anticipan que ese lenguaje será eliminado.

El contexto económico y la agenda de Warsh

La Fed llega a esta reunión con el cuadro macroeconómico más complejo de los últimos años, el IPC de mayo llegó en 4.2% interanual, máximo en tres años, con el componente subyacente en 2.9%. El PCE subyacente, el indicador preferido del banco central, estaba en 3.3% en abril. El NFP de mayo superó ampliamente las estimaciones y el desempleo permanece cercano a mínimos históricos. Ese dúo de inflación alta con empleo resiliente es precisamente el escenario en que una institución de banca central no puede justificar un recorte. Goldman Sachs eliminó su previsión de recortes para 2026 y anticipa el primero en 2027.

La caída del petróleo a mínimos de dos meses tras el acuerdo de paz EE.UU.-Irán agrega un elemento nuevo al cuadro. Si el Estrecho de Ormuz se normaliza, la presión energética que generó la aceleración del IPC de marzo a mayo debería comenzar a revertirse en los próximos meses. Warsh puede usar ese argumento para moderar el tono sobre la necesidad de subir tasas, combinando una señal de pausa con el argumento de que las fuerzas estructurales desinflacionarias, la paz y la inteligencia artificial, darán trabajo a la Fed sin necesidad de endurecer más la política.

En cuanto a cambios en la comunicación, Warsh prefiere menos guía futura para no condicionar las decisiones del banco central. Podría reducir la frecuencia de las conferencias de prensa (antes de Powell, eran trimestrales), acortar el comunicado oficial y eliminar el lenguaje de sesgo que caracterizó a la era Powell. EFG International advirtió que los mercados históricamente ponen a prueba a los nuevos presidentes de la Fed, y una comunicación más opaca puede amplificar la volatilidad en el corto plazo.

Los escenarios para el miércoles

El comunicado oficial, el dot plot trimestral y la conferencia de prensa de Warsh, cada una puede moverse en dirección distinta. El escenario más probable combina las tres en tono neutral, pero los escenarios alternativos tienen impacto asimétrico sobre el EUR/USD y el Nasdaq:

Hawkish (elimina sesgo de recorte, dot plot muestra mayoría para alza en 2026 y Warsh da señales restrictivas): El dólar se fortalece y el EUR/USD presiona hacia el Fibonacci 100% naranja en 1.1478. El Nasdaq retrocede hacia el soporte en 29710. Es el escenario menos descontado por el mercado y potencialmente el más disruptivo.

El se fortalece y el presiona hacia el Fibonacci 100% naranja en 1.1478. El retrocede hacia el soporte en 29710. Es el escenario menos descontado por el mercado y potencialmente el más disruptivo. Neutral (tasas sin cambio, lenguaje moderadamente ajustado, dot plot con cambios menores y Warsh prudente en conferencia): El EUR/USD permanece en rango 1.155-1.163 y el Nasdaq consolida entre la SMA 50 y la resistencia en 30747. Es el escenario de mayor probabilidad según el consenso.

El permanece en rango 1.155-1.163 y el consolida entre la y la resistencia en 30747. Es el escenario de mayor probabilidad según el consenso. Dovish sorpresa (mantiene sesgo de recorte o señala que la paz con Irán reduce urgencia de actuar): El EUR/USD empuja hacia el Fibonacci 61.8% naranja en 1.1608 y el Nasdaq podría testear 30747. Improbable dado el contexto de inflación, pero no descartable si Warsh apuesta por el argumento desinflacionario de largo plazo.

El gráfico H1 del EUR/USD muestra al par en 1.15959, apenas por encima de la SMA 50 y la SMA 200, con RSI en zona neutral. El ADX confirma ausencia de tendencia definida, con DI+ en 21.2 apenas por encima de DI- en 19.0. Las resistencias están en el Fibonacci 61.8% naranja en 1.1608, seguido de 1.1640 y 1.1692. El soporte inmediato es el Fibonacci 61.8% azul en 1.1559, con zona clave en 1.1478. La compresión entre los dos indicadores de dirección y el ADX bajo confirman que el par está en espera de la Fed para definir su dirección.

Fuente: xStation5.

El gráfico H1 del Nasdaq 100 muestra al índice en 30325, por encima de la SMA 50 y la SMA 200, con RSI por debajo de la línea neutral de 50. El ADX señala una tendencia definida, indicando que la presión bajista sigue dominando el indicador de dirección pese a la recuperación en precio desde mínimos de principios de junio. Los soportes relevantes se ubican en 29710, 29235 y 28631. La resistencia inmediata está en el Fibonacci 61.8% azul en 30192, ya superada, con el siguiente objetivo en 30747 (Fibonacci 100%).

Fuente: xStation5.