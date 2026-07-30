¿Qué podemos esperar de los resultados de Apple?

Apple presentará hoy, tras el cierre del mercado, los resultados correspondientes a su tercer trimestre fiscal de 2026. El mercado afronta esta publicación con expectativas muy elevadas. Después de un periodo en el que los inversores dudaban de que Apple pudiera volver a acelerar su crecimiento, la compañía tiene ahora la oportunidad de presentar uno de los trimestres de ventas más sólidos de los últimos años.

Las estimaciones de consenso apuntan a unos ingresos cercanos a los 109.000 millones de dólares, aproximadamente un 16 % más que hace un año. Se espera que el principal motor de este crecimiento sea el iPhone, impulsado por un exitoso ciclo de producto y por la creciente disposición de los consumidores a sustituir sus dispositivos más antiguos.

A primera vista, las perspectivas parecen muy favorables. Los nuevos modelos están atrayendo a los usuarios, las ventas del iPhone siguen mostrando fortaleza, el segmento de Servicios continúa creciendo y Apple incluso podría estar ganando cuota de mercado en el mercado mundial de smartphones. Sin embargo, bajo la superficie está surgiendo un problema que podría convertirse en el principal foco de atención durante la conferencia de resultados de hoy.

La escasez mundial de memoria está elevando el precio de componentes clave. Apple, que fabrica cientos de millones de dispositivos y consume enormes volúmenes de memoria en sus iPhone, Mac y iPad, no puede evitar por completo el impacto del aumento de estos costes.

Como consecuencia, la compañía podría presentar unos ingresos muy sólidos y, al mismo tiempo, enfrentarse a una presión sobre sus márgenes. El informe de hoy no solo pondrá a prueba la demanda del iPhone. También servirá para evaluar si Apple es capaz de mantener una elevada rentabilidad en un entorno de costes crecientes de los componentes.

La pregunta clave es: ¿será suficiente la fortaleza de las ventas del iPhone para compensar la presión derivada del encarecimiento de la memoria?

Expectativas financieras de Apple

Ingresos: 108.850 millones de dólares Ingresos por productos: 77.250 millones de dólares Ingresos del iPhone: 53.600 millones de dólares Ingresos del segmento de Servicios: 31.360 millones de dólares Ingresos del Mac: 8.620 millones de dólares Ingresos del iPad: 6.890 millones de dólares Ingresos en América: 45.420 millones de dólares Ingresos en Europa: 27.580 millones de dólares Ingresos en China: 19.580 millones de dólares Ingresos en Japón: 7.490 millones de dólares Beneficio por acción (BPA): 1,89 dólares Beneficio bruto: 52.130 millones de dólares Gastos operativos: 18.960 millones de dólares Inversión en investigación y desarrollo: 11.570 millones de dólares Efectivo y equivalentes de efectivo: 53.150 millones de dólares Inversión de capital (CapEx) estimada para todo el año: 12.330 millones de dólares

El iPhone volverá a ser protagonista en la presentación de resultados de Apple

Según el consenso de Bloomberg, se espera que Apple genere aproximadamente 108.900 millones de dólares en ingresos, en comparación con los 94.000 millones del año anterior. Esto representaría un crecimiento de alrededor del 16% y confirmaría que el ciclo de productos actual está generando resultados muy sólidos para la compañía.

Se prevé que el iPhone represente la mayor parte de ese crecimiento. Las estimaciones consensuadas apuntan a unos 53.600 millones de dólares en ingresos por smartphones, lo que demuestra una vez más que, a pesar de la creciente importancia de los Servicios y del ecosistema de Apple en general, el iPhone sigue siendo el núcleo del negocio de la compañía.

Los nuevos modelos de iPhone podrían incentivar a los usuarios a reemplazar sus dispositivos antiguos. Para Apple, el ciclo de actualización es de suma importancia. La compañía cuenta con cientos de millones de usuarios activos, lo que significa que incluso una modesta reducción en el ciclo promedio de reemplazo de dispositivos puede traducirse en miles de millones de dólares en ingresos adicionales. Las sólidas ventas de los nuevos modelos también podrían indicar que Apple no solo se está beneficiando de su propio ciclo de productos, sino que está empezando a captar clientes de la competencia.

Por lo tanto, el potencial aumento de la cuota de mercado podría ser uno de los aspectos positivos más importantes del informe. El mercado de los smartphones ya está maduro, por lo que el aumento del volumen de ventas no se debe únicamente a la creciente demanda en el sector. Cada vez más, implica ganar cuota de mercado a costa de otros fabricantes. Si Apple demuestra que está aumentando sus ventas al tiempo que fortalece su posición en el mercado, los inversores podrían considerar que el ciclo de productos actual es mucho más sólido de lo previsto.

Apple podría crecer más rápido sin subir los precios

Una de las razones por las que Apple podría estar ganando cuota de mercado es su decisión de mantener los precios de sus smartphones a pesar del aumento de los costes de los componentes. Esta estrategia impulsa la demanda y le permite a la empresa seguir siendo competitiva, especialmente en el segmento premium. Por lo tanto, Apple podría atraer a clientes que están considerando dispositivos de otros fabricantes.

Por otro lado, cada decisión de no trasladar el aumento de costes a los consumidores genera una mayor presión sobre la rentabilidad. Apple se enfrenta, por lo tanto, a un dilema clásico. Puede subir los precios y proteger parcialmente los márgenes, pero arriesgarse a que la demanda se debilite. O bien, puede mantener los precios, aumentar las ventas y ganar cuota de mercado, absorbiendo una mayor parte del aumento de los costes.

Por ahora, el mercado parece asumir que Apple optará por el segundo escenario. Si la empresa logra aumentar las ventas sin un deterioro significativo de los márgenes, podría demostrar un crecimiento de muy alta calidad. Sin embargo, si el aumento de la cuota de mercado se produce a costa de una clara disminución de la rentabilidad, los inversores podrían evaluar la solidez del ciclo actual de forma diferente.

Los servicios siguen siendo el pilar silencioso de los ingresos

Si bien el iPhone acapara la mayor atención, el segmento de Servicios continúa fortaleciendo la base financiera de Apple. Las estimaciones consensuadas apuntan a unos ingresos por Servicios de aproximadamente 31.400 millones de dólares. Este segmento, que incluye la App Store, las suscripciones, los servicios digitales y los pagos, se ha convertido en una de las fuentes más importantes de crecimiento estable para la compañía.

Los Servicios también tienen una importancia estratégica para la rentabilidad. El negocio de servicios genera márgenes más altos que la venta de hardware, lo que significa que una participación creciente de los Servicios en la combinación de ingresos puede mitigar parcialmente la presión de los costos asociada con la producción de dispositivos.

Aquí es donde puede surgir un equilibrio natural. El iPhone proporciona escala e impulsa el crecimiento de los ingresos, mientras que los Servicios ayudan a mantener la alta rentabilidad del ecosistema en general. Si ambos segmentos superan las expectativas, Apple podría demostrar no solo un crecimiento rápido, sino también una sólida calidad de crecimiento. Sin embargo, si el impulso de los Servicios se debilita, el mercado podría centrarse mucho más en el aumento de los costos de la memoria.

La escasez de memoria se está convirtiendo en una prueba de fuego para los márgenes

El mayor desafío para Apple actualmente podría ser la situación del mercado de memorias.

La carrera global por desarrollar inteligencia artificial está incrementando la demanda de chips avanzados utilizados en centros de datos y sistemas informáticos. La demanda de los proveedores de infraestructura de IA crece rápidamente, mientras que la oferta limitada está elevando los precios de la memoria.

Para Apple, este problema es particularmente importante debido a la magnitud de sus operaciones. La compañía requiere enormes volúmenes de memoria para fabricar iPhones, Macs, iPads y sus otros dispositivos. Incluso un pequeño aumento en el costo de un componente individual puede traducirse en miles de millones de dólares en gastos adicionales para Apple.

Apple ya ha subido los precios de algunos productos, alegando el aumento de los costos de la memoria. Sin embargo, los inversores querrán saber si las medidas adoptadas hasta ahora serán suficientes para limitar el impacto del encarecimiento de los componentes en la rentabilidad. Según estimaciones conservadoras, el aumento de los costos de la memoria podría reducir significativamente el margen bruto de Apple.

Esto significa que el informe de hoy podría ser una prueba no solo de las ventas, sino, sobre todo, de la capacidad de Apple para proteger sus márgenes. El mercado analizará si la presión sobre los costos tocará fondo este mismo trimestre o si persistirá durante más tiempo y seguirá afectando los resultados en periodos futuros. Precisamente por eso, las perspectivas de margen de la compañía podrían ser más importantes que simplemente superar las previsiones de ingresos.

La memoria china podría resolver un problema y crear otro

Según diversas informaciones, Apple está considerando abastecerse de memoria de fabricantes chinos, entre ellos CXMT y YMTC. Desde una perspectiva empresarial, este movimiento sería comprensible.

Diversificar su base de proveedores podría aumentar la disponibilidad de componentes, reducir el riesgo de escasez y reforzar la capacidad de negociación de Apple frente a sus proveedores actuales. En un contexto en el que los precios de la memoria están aumentando y la oferta sigue siendo limitada, cada proveedor adicional podría tener una importancia estratégica.

Al mismo tiempo, la posible utilización de chips de memoria chinos ha suscitado la oposición de algunos senadores estadounidenses. Han surgido preocupaciones relacionadas con la seguridad nacional, la transferencia de tecnología y el riesgo de que una de las compañías más importantes de Estados Unidos pase a depender de entidades vinculadas a China. Apple podría verse así atrapada entre la necesidad de asegurar su cadena de suministro y una creciente presión política.

Conviene subrayar que, por el momento, no existe ninguna confirmación de que Apple vaya a utilizar memoria de origen chino en sus dispositivos. Las informaciones publicadas hacen referencia a conversaciones y a la posible adquisición de estos componentes. Si este asunto se aborda durante la conferencia de resultados, los inversores buscarán respuestas sobre si Apple realmente tiene previsto ampliar su base de proveedores y cómo pretende limitar el impacto de la escasez de memoria sobre sus costes.

¿Qué mirará el mercado?

Es posible que Apple registre un crecimiento de ingresos muy sólido. Las robustas ventas del iPhone, el aumento de los ingresos por servicios y el potencial de ganar cuota de mercado crean un panorama muy favorable.

Sin embargo, la reacción del mercado dependerá de cuánto de ese crecimiento se mantenga en los resultados financieros de la compañía una vez ajustados los costes de los componentes.

Por lo tanto, los factores clave serán:

El nivel de margen bruto.

Las perspectivas de margen para el próximo trimestre

El impacto del aumento de los precios de la memoria

La capacidad de la empresa para trasladar los costes a los clientes

La tasa de crecimiento del segmento de Servicios

El volumen de ventas del iPhone

Información sobre la cuota de mercado

Comentarios sobre la seguridad y la resiliencia del suministro de memoria.

Este trimestre, los ingresos por sí solos podrían no ser suficientes para evaluar de forma concluyente la calidad de los resultados de Apple. La compañía podría aumentar sus ventas y ganar cuota de mercado al mismo tiempo que invierte cada vez más en componentes. Por lo tanto, el mercado intentará determinar si el crecimiento sigue siendo rentable y sostenible.

Tres posibles escenarios para los resultados de Apple

El escenario alcista contempla que Apple supere con claridad las expectativas del consenso, registre unas ventas muy sólidas del iPhone, mantenga el crecimiento del negocio de Servicios y presente unas perspectivas estables para sus márgenes. Una señal positiva adicional sería la confirmación de que la compañía está ganando cuota en el mercado mundial de smartphones.

En ese caso, el aumento del coste de la memoria podría interpretarse como un problema temporal que Apple puede gestionar gracias a su escala, la fortaleza de su marca y la elevada rentabilidad de su negocio de Servicios.El escenario neutral contempla unos resultados en línea con las expectativas, unas ventas sólidas del iPhone, pero unas perspectivas prudentes para los márgenes.

Un informe de este tipo confirmaría la fortaleza de la demanda, aunque también pondría de manifiesto que el aumento de los costes de los componentes está empezando a limitar la calidad del crecimiento. El escenario bajista contempla unas ventas del iPhone inferiores a lo esperado, una presión evidente sobre los márgenes y un deterioro de las previsiones debido al elevado precio de la memoria. Esta combinación podría aumentar la preocupación del mercado de que el actual ciclo de producto no sea lo suficientemente sólido como para compensar el incremento de los costes.

Apple se enfrenta a una prueba de calidad de crecimiento

Apple afronta la publicación de sus resultados con unas expectativas muy elevadas. Se espera que el iPhone impulse las ventas, que el negocio de Servicios siga respaldando la rentabilidad y que el actual ciclo de producto permita a la compañía ganar cuota de mercado. Al mismo tiempo, la escasez de memoria está generando un nuevo riesgo que podría aumentar los costes de producción y presionar los márgenes.

Los resultados de hoy responderán a varias preguntas clave:

¿Superarán las ventas del iPhone las expectativas?

¿Está Apple ganando cuota en el mercado mundial de smartphones?

¿Están los consumidores renovando sus dispositivos con mayor rapidez que antes?

¿A qué ritmo está creciendo el segmento de Servicios?

¿Qué impacto está teniendo el aumento del precio de la memoria sobre los márgenes?

¿Seguirá Apple aumentando el precio de sus productos?

¿Durante cuánto tiempo podría persistir la presión sobre los costes?

¿Continuará la compañía diversificando sus fuentes de suministro de memoria?

Apple podría presentar hoy un crecimiento muy sólido de sus ingresos. Sin embargo, para convencer al mercado, tendrá que demostrar que ese crecimiento sigue siendo rentable a pesar del incremento de los costes de los componentes.

La compañía afronta la publicación de sus resultados con unos ingresos previstos de aproximadamente 108.900 millones de dólares. Se espera que el iPhone sea el principal motor de crecimiento, respaldado por un sólido ciclo de producto y por la creciente disposición de los consumidores a renovar sus dispositivos.

Unas ventas sólidas podrían permitir a Apple no solo aumentar sus ingresos, sino también ganar cuota en el mercado mundial de smartphones. El segmento de Servicios sigue siendo el segundo gran pilar de los resultados de la compañía. Su elevada rentabilidad podría compensar parcialmente el incremento de los costes de fabricación de los dispositivos.

Sin embargo, el mayor riesgo continúa siendo la escasez de memoria. El aumento del precio de estos componentes podría presionar los márgenes, por lo que las perspectivas de rentabilidad para los próximos trimestres podrían ser incluso más importantes que superar las previsiones de ingresos del consenso.

Apple también está considerando ampliar sus fuentes de suministro de memoria, incluida la posibilidad de adquirir componentes de fabricantes chinos. Este movimiento podría reducir el riesgo de escasez, aunque también incrementaría los riesgos políticos, regulatorios y estratégicos.

Por tanto, los resultados de hoy supondrán una prueba que va más allá de la demanda del iPhone. Sobre todo, serán una prueba de la calidad del crecimiento: determinarán si Apple puede aumentar sus ventas, ganar cuota de mercado y, al mismo tiempo, preservar su elevada rentabilidad en un entorno de costes crecientes de la memoria.

Cotización de las acciones de Apple

Fuente: xStation5