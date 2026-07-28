¿Quiénes salen perjudicados por la caída del precio del petróleo?

La caída de los precios del petróleo y del gas, derivada del cese de los ataques entre Estados Unidos e Irán, ha situado a la corona noruega prácticamente en la parte baja del ranking de divisas de esta semana (solo se encuentra por detrás el boliviano boliviano, cuya cotización no analizamos de forma habitual).

Cese de los ataques

Los bombardeos han cesado, en parte debido al agotamiento de los objetivos militares y de las reservas de munición. El domingo, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, confirmó esta información. Ese mismo día, Donald Trump declaró que las conversaciones con Irán continúan. En caso de que las negociaciones fracasen, Estados Unidos "volverá a hacer lo que estaba haciendo".

Fuente: XTB Research, 28.07.2026

La situación es presentada de forma algo diferente por el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, quien afirma que actualmente no existe un diálogo directo entre los representantes de Irán y Estados Unidos. No obstante, Teherán ha declarado que detendrá sus represalias "mientras Estados Unidos mantenga la pausa". Asimismo, confirmó que está manteniendo conversaciones con Omán, un mediador clave en todo el conflicto. El objetivo de estas conversaciones es establecer "mecanismos relacionados con el tráfico marítimo" en el estrecho de Ormuz.

El estrecho de Ormuz continúa de facto cerrado (según los datos de Kpler, el tráfico marítimo se limita a un máximo de una docena de buques al día, frente a los aproximadamente 80-140 que transitan en condiciones normales), y las partes siguen estando lejos de alcanzar un acuerdo sobre el enriquecimiento de uranio.

Además, la semana pasada los hutíes de Yemen se sumaron al conflicto, llevando a cabo ataques contra infraestructuras petroleras de Saudi Aramco y amenazando con atacar petroleros en el estrecho de Bab el-Mandeb, lo que restringe aún más el tráfico en este paso estratégico situado al sur de la península Arábiga.

¿Todas las opciones siguen sobre la mesa?

La reanudación de los ataques podría provocar un rápido retorno del precio del crudo Brent hacia los 100 dólares por barril. Por el contrario, cualquier señal de avance en las negociaciones podría traducirse en un descenso gradual de los precios, aunque parece que el mercado ya no presta tanta atención a este tipo de comunicaciones y observa con cierta distancia el estilo de comunicación, a menudo caótico, de Donald Trump.

El factor clave sigue siendo el número de buques que atraviesan el estrecho de Ormuz. Si se observa una mejora en este aspecto, los precios del petróleo podrían seguir bajando. Sin embargo, por el momento no existen motivos claros para el optimismo en este ámbito.

Datos macroeconómicos

Hoy, a las 21:30, se espera la publicación del informe de la API sobre la variación de las reservas de petróleo. Desde Noruega, esta semana conoceremos dos datos relevantes: las ventas minoristas de junio (miércoles) y la tasa de desempleo de julio (viernes). No se espera que estas publicaciones generen una volatilidad significativa en el par EUR/NOK.

En el contexto de los factores locales, la atención podría centrarse únicamente en la publicación del dato de inflación de julio, prevista para el 10 de agosto. Un dato superior al esperado podría hacer que la reunión del Norges Bank, programada para tres días después (13 de agosto), sea seguida con especial atención por los inversores. La probabilidad implícita por el mercado de una subida de tipos en agosto ya supera el 40 %.

Cotización del euro-corona noruega

Fuente: xStation, 28.07.2026

Tras un dinámico incremento en junio, ha llegado el momento de las caídas de julio. La cotización perdió impulso en torno al nivel de 10,85, ligeramente por encima del nivel del 78,6 % de retroceso de Fibonacci.

Actualmente se sitúa en el nivel de 11,03, poniendo a prueba importantes zonas de resistencia representadas por la media móvil de 50 días y el retroceso de Fibonacci del 50 %. Un poco más arriba (aproximadamente en 11,05) se encuentra la siguiente barrera, correspondiente a la media móvil de 100 días. Una ruptura efectiva al alza de este rango podría abrir el camino a una continuación de las subidas y a un regreso hacia los máximos de junio.

Este escenario cuenta con el respaldo de los indicadores técnicos. El RSI ha vuelto a un nivel neutral (49,4), lo que deja margen para posibles avances, mientras que el MACD indica claramente que la presión vendedora presente durante las últimas semanas se ha reducido de forma significativa, algo que se refleja en un histograma que disminuye progresivamente y tiende hacia la línea cero.