Resumen Diario: Wall Street avanza y el Dow Jones se mantiene cerca de sus máximos históricos tras un IPP más débil de lo esperado

Los mercados europeos cerraron con un desempeño mixto. El DAX de Alemania cayó 0,5%, el Euro Stoxx 50 perdió más de 0,2%, mientras que el CAC 40 de Francia avanzó 0,2%, respaldado por un fuerte repunte de las acciones del sector de lujo. El sector destacó después de que el gigante del lujo Compagnie Financière Richemont publicara sólidos resultados, impulsando sus acciones más de 6,5%.

Los índices estadounidenses registran otra sólida jornada, aunque el Nasdaq 100 retrocede menos de 0,2%, pese a la fuerte venta inicial de acciones vinculadas a la inteligencia artificial. El S&P 500 avanza 0,3% y se acerca al nivel de 7.600 puntos, mientras que el Dow Jones permanece próximo a sus máximos históricos. La inflación al productor de junio se ubicó por debajo de las expectativas y, junto con unos sólidos resultados financieros y el fuerte avance de las acciones de ASML, respaldó a los activos de riesgo.

IPP de junio (mensual): -0,3% (Esperado: 0,0% ; Anterior: 0,6% )

(Esperado: ; Anterior: ) IPP de junio (interanual): 5,5% (Esperado: 6,2% ; Anterior: 6,0% )

(Esperado: ; Anterior: ) IPP subyacente (mensual): 0,2% (Esperado: 0,3% ; Anterior: 0,4% )

(Esperado: ; Anterior: ) IPP subyacente (interanual): 4,7% (Esperado: 5,2%; Anterior: 4,9%)

Un nuevo informe de inflación en Estados Unidos volvió a sorprender a la baja. Los precios al productor disminuyeron 0,3% mensual, mientras que tanto la inflación anual general como la subyacente se desaceleraron más de lo esperado, reforzando el IPC de ayer, que también resultó inferior a las previsiones.

Las ganancias de hoy en Wall Street están lideradas por las acciones de Meta Platforms, Alphabet, Microsoft, Apple, Amazon y Oracle, lo que podría señalar un cambio gradual en el sentimiento de los inversionistas y una rotación de capital desde los proveedores de infraestructura para inteligencia artificial hacia las compañías conocidas como las Magnificent Seven. Las acciones bancarias también muestran un sólido desempeño, respaldadas por una nueva ronda de resultados financieros récord, con el sector financiero liderado por BlackRock. Las acciones de la mayor gestora de activos del mundo suben más de 6% después de que la compañía superara las expectativas en ingresos, BPA y activos bajo gestión (AUM), que alcanzaron un récord de 15,3 billones de dólares.

El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) cotiza a la baja durante la jornada, acercándose al nivel de 100, mientras que el EURUSD avanza 0,5% hasta 1,147. Por su parte, Bitcoin volvió a superar los 65.000 dólares, ampliando su recuperación y acumulando un avance cercano al 10% desde sus mínimos recientes.

El Banco de Canadá (BoC) mantuvo su tasa de interés de referencia sin cambios en 2,25%, en línea con las expectativas del mercado. Los responsables de política monetaria señalaron que el nivel actual de las tasas sigue siendo apropiado para respaldar la recuperación económica. El banco central redujo su previsión de crecimiento del PIB para 2026 a 0,7%, desde 1,2%, mientras elevó su proyección para 2027 a 1,8%, desde 1,6%. Además, aumentó su estimación del crecimiento anualizado del PIB del segundo trimestre a 2,5%, tras una contracción de 0,1% en el primer trimestre.

El BoC espera que el crecimiento económico se acelere gradualmente durante 2027 y 2028. Asimismo, proyecta que la inflación se desacelere hasta alrededor de 2,5% durante la segunda mitad de 2026, antes de regresar a su objetivo del 2% a comienzos de 2027. El banco central también destacó que las expectativas de inflación empresarial de largo plazo permanecen bien ancladas, mientras que el mercado laboral canadiense continúa mostrando debilidad, aunque en términos generales se mantiene estable.

El último informe de la Administración de Información Energética (EIA) entregó señales mixtas para el mercado energético. Los inventarios de petróleo crudo en Estados Unidos disminuyeron en 1,69 millones de barriles, ligeramente más de lo esperado, mientras que las existencias de gasolina también cayeron en 1,53 millones de barriles. Sin embargo, los inventarios de destilados aumentaron inesperadamente en 4,56 millones de barriles, pese a que el consenso anticipaba una caída. Los precios del petróleo y del gas natural cotizan prácticamente planos durante la jornada, aunque el crudo acumula un avance superior al 7% en la última semana.

El Libro Beige de la Reserva Federal indicó que la actividad económica de Estados Unidos continuó expandiéndose entre mediados de mayo y comienzos de julio, aunque el crecimiento fue en general entre moderado y modesto, con varios distritos reportando escaso o ningún crecimiento. El consumo siguió presionado por el aumento de los precios, especialmente de los combustibles, mientras que la demanda por servicios continuó aumentando.

El mercado laboral se mantuvo estable, con un crecimiento moderado del empleo en la mayoría de los distritos de la Reserva Federal. Sin embargo, las empresas continuaron reportando dificultades para encontrar trabajadores calificados, especialmente en los sectores de construcción, manufactura y comercio minorista. Las presiones salariales permanecieron moderadas, aunque el crecimiento de los salarios se desaceleró en varias regiones.

Algunas empresas también informaron un mayor uso de la inteligencia artificial en sus procesos de contratación y para mejorar la productividad de sus trabajadores. La mayoría de los distritos continuó reportando aumentos en los costos y en los precios, especialmente en los sectores de servicios, construcción y manufactura, con algunas empresas trasladando esos mayores costos a los consumidores. Los contactos del mercado laboral consultados por la Fed se mostraron cautelosamente optimistas respecto al crecimiento económico, aunque destacaron la persistente incertidumbre relacionada con los costos y esperan que la inflación solo disminuya de forma gradual.

Gráfico de los futuros del DJIA (US30, intervalo D1)

El Dow Jones Industrial Average, con una mayor exposición a compañías tradicionales de la denominada "vieja economía", continúa mostrando un mejor desempeño relativo. Los futuros del DJIA registran avances durante la jornada y permanecen prácticamente ajenos a la debilidad observada en el sector de infraestructura para inteligencia artificial.



Fuente: xStation5

Fuente: xStation5