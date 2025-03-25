¿Qué es el Ripple XRP?

La criptomoneda Ripple o XRP (XRP/USD) como se denomina su unidad tiene bastantes semejanzas con Bitcoin ya que cada servidor actúa como un banco descentralizado.

Ripple trabaja también con emisiones de deuda que pueden ser más adelante intercambiadas como letras de cambio.



Características :



- La validación de las transacciones es inmediata, reduciendo el tiempo de cada operación.

- Sus costes de transacción son realmente bajos.

- Tiene una mayor flexibilidad frente a otras criptomonedas para los pagos internacionales.

¿Cómo invertir en Ripple (XRP/USD)?

Para poder invertir en Ripple (XRP/USD) sólo necesitas tener una cuenta de cliente con XTB



Con tu plataforma xStation podrás operar en las 5 principales criptomonedas frente al dólar estadounidense (Bitcoin, Dashcoin, Ripple, Litecoin, Ethereum).

La inversión es similar a la del mercado Forex o de divisas. Es decir, en una posición de compra (buy) de Ripple (XRP/USD) (posición larga) estás comprando Ripple frente a dólares estadounidenses (vendiendo dólares). En este caso se espera que el Ripple se fortalezca frente al dólar. Si en cambio realizas una venta (sell) de Ripple (XRP/USD) (posición corta) estarás vendiendo Ripple frente a dólares estadounidenses, esperando que el Ripple pierda valor frente al dólar.