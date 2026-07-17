Adidas poráží Nike ještě před finále mistrovství světa ⚽

Společnost Adidas si ještě před samotným finále mistrovství světa zajistila výrazné marketingové vítězství nad rivalem Nike. Oba finalisté, Španělsko a Argentina, nastoupí v dresech německé značky, takže Adidas získá maximální viditelnost bez ohledu na konečný výsledek zápasu.
Zvlášť silný komerční efekt by mohlo přinést případné vítězství Argentiny. Další triumf týmu kolem Lionela Messiho by pravděpodobně podpořil poptávku po ikonických modrobílých dresech a dalším fanouškovském zboží.
Pozitivní očekávání se už promítají i do vývoje akcií. Tituly Adidas od začátku turnaje posílily přibližně o 6 % a minulý týden se dostaly na osmiměsíční maxima. Akcie Nike ve stejném období vzrostly jen o 1,4 %, protože její hlavní reprezentační týmy, včetně Brazílie a Francie, do finále nepostoupily.
Adidas těží i z vyšší návštěvnosti prodejen
- Analytik Akshay Gupta z HSBC očekává, že růst akcií Adidas může pokračovat. Cílovou cenu zvýšil na 210 EUR, což představuje přibližně 16% potenciál růstu oproti současné úrovni.
- Podle jeho údajů vzrostla návštěvnost amerických prodejen Adidas během prvního týdne mistrovství světa meziročně o 16 %. Prodejny Nike naopak zaznamenaly pokles. To naznačuje, že turnaj nepřináší Adidasu jen mediální pozornost, ale už se promítá také do zájmu spotřebitelů.
- Finálový zápas, který mají sledovat stovky milionů diváků po celém světě, navíc přijde krátce před zveřejněním výsledků společnosti plánovaným na 30. července. HSBC očekává, že Adidas vykáže nejrychlejší růst tržeb od roku 2024.
- Samotné mistrovství světa by podle odhadu mohlo společnosti přinést přibližně 300 milionů EUR dodatečných tržeb. Pokud se tento efekt potvrdí, vedení by mohlo zvýšit celoroční výhled.
Morgan Stanley vidí v Adidasu jasného vítěze turnaje
- Optimistický pohled sdílejí také analytici Morgan Stanley, kteří Adidas označují za jasného vítěze mistrovství světa. Očekávají silné čtvrtletní výsledky, zvýšili své odhady zisku a cílovou cenu posunuli na 215 EUR.
- Důležitý může být zejména takzvaný halo efekt turnaje, tedy dlouhodobější posílení značky i po skončení šampionátu. Pro Adidas by to mohlo být zvlášť důležité na americkém trhu, kde se společnost historicky prosazovala obtížněji než Nike.
- Úspěch na mistrovství světa může zvýšit prodej nejen fotbalových dresů a kopaček, ale také běžného sportovního oblečení a lifestylových produktů. Pokud Adidas dokáže pozornost kolem turnaje přeměnit v trvalejší růst poptávky, mohl by si v USA postupně ukrajovat větší část trhu.
Nike pokračuje v náročném období
- Pro Nike je letošní mistrovství světa další komplikací v už tak slabém roce. Akcie společnosti od začátku roku 2026 ztrácejí více než 30 % a směřují k pátému meziročnímu poklesu v řadě.
- Výsledky zveřejněné na konci června navíc doprovodil opatrný výhled a varování před slabou spotřebitelskou důvěrou. Vedle slabšího prodeje a marketingového neúspěchu na turnaji tak Nike čelí také širším problémům s poptávkou.
- Rozdíl je patrný i v ocenění obou firem. Adidas se obchoduje přibližně za 15násobek očekávaného zisku, zatímco Nike kolem 25násobku. Přestože Nike zůstává dražší, aktuálně vykazuje slabší dynamiku a horší vývoj ceny akcií.
- To podle analytiků činí ocenění Adidasu relativně atraktivním, zvlášť pokud se pozitivní efekt mistrovství světa skutečně promítne do tržeb, marží a celoročního výhledu.
Co bude rozhodující pro akcie Adidasu
- Finálová účast obou týmů v dresech Adidasu představuje výrazný marketingový úspěch, sama o sobě však nemusí stačit k dlouhodobému růstu akcií. Klíčové budou výsledky z 30. července, vývoj provozních marží a případné zvýšení celoroční prognózy.
- Investoři budou sledovat také to, zda růst návštěvnosti prodejen v USA povede k vyšším prodejům a zda se pozitivní efekt turnaje přenese i do druhé poloviny roku.
- Adidas má před výsledky silnou pozici. Akcie podpořila fotbalová euforie, pozitivní komentáře analytiků i relativně příznivé ocenění. Největším rizikem by bylo, pokud by vysoká očekávání předběhla skutečný růst tržeb nebo pokud by se marketingový efekt turnaje ukázal pouze jako krátkodobý.
Graf Adidas (ADS.DE, D1)
Zdroj: xStation5
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