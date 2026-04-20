Adobe na Summitu spouští enterprise AI sadu, akcie rostou

Akcie Adobe 20. dubna vzrostly přibližně o 2,2 % na 249,88 USD poté, co společnost na konferenci Adobe Summit v Las Vegas představila novou sadu enterprise AI produktů. Jádrem oznámení byl Adobe CX Enterprise Coworker spolu s novými nástroji Brand Intelligence, GenStudio a Experience Manager, které mají automatizovat marketingové, obsahové a customer experience workflow pro firemní zákazníky. Adobe uvedl, že produkty mají firmám pomoci škálovat personalizované zkušenosti s vyšší mírou governance a kontroly.
Co Adobe představilo
Adobe uvedl, že nový CX Enterprise Coworker je agentic AI systém navržený tak, aby organizacím pomáhal efektivněji orchestravat zákaznické zkušenosti napříč systémy pro data, obsah a decisioning. Společnost uvedla, že nástroj je integrován napříč aplikacemi Adobe Experience Platform, je postaven na otevřených standardech včetně Model Context Protocol (MCP) a Agent2Agent (A2A) a může fungovat s platformami od Amazon Web Services, Anthropic, Google Cloud, Microsoft a OpenAI. Adobe zároveň uvedl, že produkt bude obecně dostupný v příštích měsících.
Na stejné akci Adobe představil také Brand Intelligence a rozšířil GenStudio s cílem vytvořit takzvaný „agentic content supply chain“. Aktualizace přidává AI agenty pro spolupráci mezi týmy, tvorbu zadání kampaní a kreativní produkci, zatímco Adobe Firefly Creative Production for Enterprise Workflow Builder má týmům pomoci automatizovat znovupoužitelné obsahové workflow ve velkém měřítku.
Adobe rovněž oznámil nové řešení Brand Visibility navázané na Adobe Experience Manager, Adobe Commerce, Adobe LLM Optimizer a Adobe Brand Concierge. Firma uvedla, že tyto nástroje mají značkám pomoci zlepšit jejich viditelnost na AI-driven discovery surfaces a zároveň posílit přímé zapojení na vlastních digitálních kanálech. Adobe citoval interní data, podle nichž AI traffic na americké retailové weby v březnu 2026 meziročně vzrostl o 269 %.
Proč je to důležité
Oznámení ukazují, že Adobe dále prohlubuje svůj posun do enterprise AI v době, kdy firmy hledají nástroje, které kombinují automatizaci s kontrolou značky, schvalováním a governance. Adobe uvedl, že jeho enterprise produkty využívá více než 20 000 globálních značek, zatímco Adobe Experience Platform nyní pohání více než jeden bilion zkušeností ročně, což firmě dává širokou instalovanou bázi pro nasazení těchto nových nástrojů.
Trhy nyní budou sledovat, jak rychle Adobe promění tato oznámení v širší adopci mezi firemními zákazníky a zda nové AI produkty podpoří růst divize Experience Cloud. Investoři budou zároveň hledat více detailů o monetizaci a zákaznické trakci při příštích kvartálních výsledcích Adobe.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.