AeroVironment v březnu ztratila 27 % kvůli riziku kolem SCAR a slabšímu výhledu

- Akcie AeroVironment klesly mezi 27. únorem a 31. březnem přibližně o 27,4 %, tedy z 252,25 USD na 183,05 USD.
- Hlavním tlakem byla nejistota kolem programu SCAR amerických Space Force po lednovém stop-work orderu, přičemž společnost později ukázala, že 1,4 mld. USD nevyužitých opcí SCAR už se neočekává získat.
- Výprodej prohloubily výsledky za fiskální Q3, kdy AeroVironment vykázala tržby 408,0 mil. USD, goodwill impairment ve výši 151,3 mil. USD navázaný na segment Space a snížila výhled pro fiskální 2026 na 1,85-1,95 mld. USD tržeb a 2,75-3,10 USD non-GAAP EPS.
- Akcie AeroVironment klesly mezi 27. únorem a 31. březnem přibližně o 27,4 %, tedy z 252,25 USD na 183,05 USD.
- Hlavním tlakem byla nejistota kolem programu SCAR amerických Space Force po lednovém stop-work orderu, přičemž společnost později ukázala, že 1,4 mld. USD nevyužitých opcí SCAR už se neočekává získat.
- Výprodej prohloubily výsledky za fiskální Q3, kdy AeroVironment vykázala tržby 408,0 mil. USD, goodwill impairment ve výši 151,3 mil. USD navázaný na segment Space a snížila výhled pro fiskální 2026 na 1,85-1,95 mld. USD tržeb a 2,75-3,10 USD non-GAAP EPS.
Akcie AeroVironment v březnu klesly přibližně o 27,4 %, když spadly z 252,25 USD k 27. únoru na 183,05 USD k 31. březnu. Výprodej způsobily dva propojené faktory: obnovené obavy kolem programu SCAR amerických Space Force a slabší výhled pro fiskální rok 2026 po výsledcích za třetí čtvrtletí. Březnová aktualizace AeroVironment zahrnovala goodwill impairment ve výši 151,3 mil. USD navázaný na segment Space, nižší celoroční výhled a další signály, že očekávané tržby ze SCAR jsou pod tlakem. Zdroj: xStation5
Nejistota kolem SCAR zasáhla sentiment už na začátku měsíce
Obavy investorů kolem SCAR zesílily poté, co AeroVironment v lednu zveřejnila, že americká vláda vydala stop-work order na její dohodu o dodávkách phased array antén BADGER pro program Satellite Communication Augmentation Resource. Společnost uvedla, že přerušení mělo umožnit vyjednání dodatku ke kontraktu, který by měl přejít na firm-fixed-price strukturu, samotné podání ale zároveň upozornilo na riziko spojené s úspěšným přenastavením programu.
Tlak se znovu objevil na začátku března. AeroVironment 3. března uvedla, že zůstává v aktivních jednáních s U.S. Space Force o kontraktu na pozemní stanice v rámci SCAR, investoři už ale byli nervózní po zprávách o znovuotevření programu a po snížení doporučení ze strany Raymond James. Barron’s uvedl, že akcie AVAV 2. března spadly o 17,4 %, protože trh začal řešit možné oslabení pozice firmy u kontraktu, jehož hodnotu server popsal zhruba na 1,7 mld. USD.
Výsledky za třetí čtvrtletí tlak ještě prohloubily
AeroVironment vykázala za fiskální třetí čtvrtletí tržby 408,0 mil. USD a non-GAAP EPS 0,64 USD, zatímco funded backlog vzrostl na rekordních 1,1 mld. USD. Firma ale zároveň vykázala čistou ztrátu 156,6 mil. USD, částečně kvůli goodwill impairment ve výši 151,3 mil. USD v segmentu Space po stop-work orderu u SCAR. Management uvedl, že výsledky třetího čtvrtletí negativně ovlivnilo načasování tržeb a úpravy v divizi Space.
Pro akcie byl ještě důležitější výhled. AeroVironment snížila odhad tržeb pro fiskální rok 2026 na 1,85-1,95 mld. USD z předchozích 1,95-2,0 mld. USD a omezila výhled non-GAAP EPS na 2,75-3,10 USD z dřívějších 3,40-3,55 USD. Ve své prezentaci společnost uvedla, že revize odráží načasování objednávek a nižší než očekávaný příspěvek segmentu Space, Cyber and Directed Energy.
Prezentace zároveň ukázala, že celkový unfunded backlog stále zahrnoval 1,4 mld. USD nevyužitých opcí v rámci SCAR, u nichž se už neočekává jejich zadání. Tento detail posílil obavy investorů, že ani po akvizici BlueHalo se část růstu původně spojovaného se segmentem Space nemusí proměnit do budoucích tržeb v původně očekávaném rozsahu.
Trhy nyní budou sledovat, zda AeroVironment dokáže dojednat upravený kontrakt SCAR za přijatelných podmínek a zda bude výkon ve čtvrtém čtvrtletí dost silný na podporu sníženého celoročního výhledu. Investoři se zároveň zaměří na to, zda poptávka v hlavním byznysu dronů a loitering munitions dokáže vyvážit slabší než očekávaný příspěvek segmentu SCDE.
