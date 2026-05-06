AI boom pokračuje, ale Nvidia už není bezkonkurenční hvězdou 🤖

- Investory znepokojuje rostoucí konkurence ze strany Alphabetu, Amazonu, Mety, Intelu a Qualcommu.
- Nvidia si zatím drží silný podíl 86 % na trhu AI akcelerátorů, ale trh se obává budoucího tlaku na marže.
- Největší zákazníci Nvidie tvoří asi 45 % jejích tržeb a zároveň vyvíjejí vlastní AI čipy.
Výsledková sezona zatím přinesla pro sektor umělé inteligence řadu pozitivních zpráv, přesto akcie společnosti Nvidia v posledních dnech oslabují. Firma, jejíž grafické procesory dominují trhu s čipy pro AI, klesla během šesti seancí o 9 % poté, co 27. dubna uzavřela na rekordním maximu. Tento pokles je výrazný zejména proto, že širší polovodičový index Philadelphia Semiconductor za stejné období vzrostl o více než 5 %. Nvidia se tak paradoxně dostala mezi nejslabší tituly v sektoru, který jinak zůstává podporován silným zájmem o umělou inteligenci.
Hlavním důvodem nervozity investorů není slabá poptávka po AI infrastruktuře, ale rostoucí obavy, že Nvidia může postupně ztrácet část své výjimečné tržní pozice. Velké technologické společnosti dál slibují masivní investice do výpočetní techniky, avšak stále častěji se snaží spoléhat nejen na čipy od Nvidie, ale také na vlastní řešení. Tím se postupně mění pohled trhu na dlouhodobou udržitelnost marží, tržního podílu a tempa růstu Nvidie.
Alphabet oznámil, že začne vybraným zákazníkům nabízet své čipy TPU pro využití v jejich vlastních datových centrech. Amazon zároveň uvedl, že jeho vlastní řada AI čipů Trainium má více než 225 miliard USD v příjmových závazcích, a Meta se připravuje na nasazení vlastních AI čipů. Do datových center se navíc snaží více prosadit také Intel a Qualcomm. Pro Nvidii je to citlivé téma, protože její dominance byla dosud jedním z hlavních důvodů mimořádně vysokého ocenění akcií.
Podle Billa Stonea ze společnosti Glenview Trust Company je problémem téměř absolutní dominance to, že tržní podíl se může z takové úrovně pohybovat prakticky jen jedním směrem. Zatím sice neexistují výrazné důkazy, že by Nvidia konkurenci skutečně ztrácela významný prostor, ale samotná hrozba začíná měnit sentiment investorů. Podle dat Bloomberg Intelligence měla Nvidia v roce 2025 na trhu AI akcelerátorů podíl 86 %, stejně jako v roce 2024. To ukazuje, že její pozice zůstává mimořádně silná, ale trh už nehodnotí pouze současnost, nýbrž i riziko, že se konkurenční tlak v dalších letech zvýší.
Akcie Nvidie jsou letos výše pouze o 5 %, což je přibližně v souladu s indexem S&P 500, ale výrazně zaostávají za polovodičovým sektorem. Philadelphia Semiconductor Index vzrostl o 55 %, takže Nvidia je v roce 2026 nejslabším titulem mezi třiceti členy tohoto benchmarku. Pro investory je to výrazná změna nálady, protože ještě nedávno byla Nvidia považována za téměř neotřesitelnou hlavní sázku na AI revoluci.
Přesto zůstává růst firmy mimořádný. Tržby Nvidie by měly v aktuálním fiskálním roce vzrůst o 70 %, což výrazně překonává očekávaný růst ostatních megakapitalizačních technologických firem. Tempo růstu by tak bylo dokonce vyšší než loňských 65 %. Problémem však je výhled do dalších let, kdy se očekává zpomalení na 32 % ve fiskálním roce 2028 a následně ještě slabší dynamika. Investoři se proto ptají, zda současné ocenění stále odpovídá budoucímu růstu, pokud se konkurenční prostředí bude dál zahušťovat.
Klíčovou roli hrají největší zákazníci Nvidie. Alphabet, Amazon, Meta a Microsoft plánují letos investovat až 725 miliard USD do kapitálových výdajů a v roce 2027 mají jejich výdaje dále výrazně růst. Tyto čtyři firmy tvoří přibližně 45 % tržeb Nvidie, což ukazuje, jak důležité jsou pro její budoucnost. Zároveň ale právě tito zákazníci vyvíjejí nebo rozšiřují vlastní čipová řešení, aby snížili závislost na jediném dodavateli a získali větší kontrolu nad náklady i výkonem datových center.
TPU od Alphabet jsou považovány za jednu z nejlepších alternativ k čipům Nvidie, protože byly navrženy přímo pro urychlení strojového učení. Analytik Andrew Boone ze společnosti Citizens odhaduje, že Alphabet může v roce 2026 vygenerovat z TPU infrastruktury přibližně 3 miliardy USD tržeb a v roce 2027 už až 25 miliard USD. Pokud by se tyto odhady naplnily, znamenalo by to, že vlastní AI čipy velkých technologických firem se mohou stát významnou obchodní linií, nikoli jen interním nástrojem.
Na druhou stranu analytici na Wall Street zatím od Nvidie neodcházejí. Z 80 analytiků sledovaných Bloombergem mají pouze tři doporučení „držet“ a jeden doporučení „prodat“. Odhady zisku Nvidie pro fiskální rok 2027 za poslední čtvrtletí vzrostly o 11 % a stejným tempem se zvýšily i odhady tržeb. Ještě výraznější posun nastal u odhadů pro rok 2028, což naznačuje, že profesionální analytici stále věří v dlouhodobou sílu společnosti.
Celkově tedy nejde o příběh okamžitého ohrožení Nvidie, ale spíše o změnu vnímání trhu. Nvidia zůstává technologickým lídrem, má dominantní podíl a její růst je stále mimořádný. Investoři však začínají více zohledňovat riziko, že její největší zákazníci se zároveň stávají potenciálními konkurenty. Pokud se ukáže, že alternativní čipy začínají Nvidii ubírat zakázky nebo tlačit na ceny, může to postupně oslabit její ziskové momentum. Právě tato nejistota vysvětluje, proč akcie klesají i v době, kdy širší AI obchod zůstává velmi silný.
Graf NVDA.US (D1)
Akcie společnosti Nvidia zůstávají v dlouhodobě silném trendu, ale krátkodobě čelí zřetelné korekci. Cena je stále nad EMA 50 i SMA 100, což drží pozitivní střednědobý výhled při životě. Slábnoucí RSI, negativní překřížení MACD a série červených svíček však ukazují, že investoři po rychlém růstu začali vybírat zisky. Klíčové bude, zda se akcie udrží nad 191,20 USD, nebo zda korekce přeroste v hlubší pokles k 186,13 USD.
Zdroj: xStation5
