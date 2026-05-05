AMD po výsledcích letí o 5 % nahoru 🚀

Společnost Advanced Micro Devices zveřejnila výsledky za první čtvrtletí, které překonaly očekávání. Nad odhady trhu byl také výhled tržeb společnosti, protože prudce roste poptávka po čipech určených pro výpočetní úlohy spojené s umělou inteligencí. Akcie v prodlouženém obchodování vzrostly přibližně o 5 %.
Takto si výrobce čipů vedl v porovnání s konsenzuálními odhady:
Zisk na akcii: 1,37 USD oproti očekávaným 1,29 USD
Tržby: 10,25 miliardy USD oproti očekávaným 9,89 miliardy USD
Podle úterní zprávy společnosti vzrostly tržby meziročně o 38 % ze 7,44 miliardy USD. Tržby v segmentu datových center stouply o 57 % na 5,8 miliardy USD z 3,67 miliardy USD ve stejném období loňského roku.
Pro druhé čtvrtletí AMD uvedla, že očekává tržby kolem 11,2 miliardy USD, zatímco trh počítal s 10,52 miliardy USD.
Generální ředitelka AMD Lisa Su ve zprávě uvedla, že divize datových center je nyní hlavním motorem růstu tržeb a zisků. „Při pohledu na další vývoj očekáváme, že růst v oblasti serverů výrazně zrychlí, jak budeme navyšovat dodávky, abychom uspokojili poptávku,“ uvedla Su.
Za poslední rok se hodnota akcií AMD více než ztrojnásobila a od začátku roku akcie připisují přibližně 50 %. Ačkoli společnost v oblasti grafických procesorů, tedy GPU, pro AI datová centra výrazně zaostává za Nvidií, investoři v poslední době projevují o akcie AMD větší zájem. Důvodem je optimismus, že tato příležitost je dostatečně velká pro více hráčů.
Na rozdíl od Nvidie patří AMD dlouhodobě mezi přední výrobce centrálních procesorů, tedy CPU. Ty zažívají významnou renesanci, protože agentní AI mění výpočetní nároky. Akcie AMD minulý týden vzrostly poté, co AMD a Intel oznámily spolupráci na nové instrukční sadě pro x86 CPU.
Čipový průmysl čelí globálnímu nedostatku pamětí v důsledku obrovské poptávky po AI, omezených kapacit ve výrobě i pokročilém pouzdření a problémů v dodavatelských řetězcích v souvislosti s válkou v Íránu. To vše přispívá ke zvýšenému zájmu o řadu společností spojených s polovodiči. Intel měl v dubnu svůj nejlepší měsíc v historii, když se jeho akcie více než zdvojnásobily poté, co firma zveřejnila výsledky za první čtvrtletí, které výrazně překonaly odhady analytiků.
Kromě CPU a GPU se od AMD očekává, že ještě letos začne dodávat svůj první kompletní systém pro AI datová centra, Helios. Ten má konkurovat systémům Nvidia Grace Blackwell a Vera Rubin, které se prodávají za více než 3 miliony USD. OpenAI i Meta si už dodávky systému Helios objednaly, což z něj dělá relevantní alternativu pro AI giganty a hyperscalery, kteří se snaží zajistit dostatek výpočetní kapacity.
