Dánský energetický gigant sází na Evropu 🌍

- Orsted potvrdil celoroční výhled EBITDA nad 28 miliard DKK.
- Společnost se znovu více soustředí na evropské offshore větrné projekty.
- Americká expanze byla nákladná, ale dva velké projekty mají být dokončeny v letech 2026 a 2027.
- Akcie Orsted letos posílily o přibližně 37 %, což naznačuje obnovu důvěry investorů.
Dánská energetická společnost Orsted A/S potvrdila svůj celoroční výhled hospodaření a zároveň ukázala, že její strategie se stále výrazněji vrací k evropskému jádru podnikání. Firma se po náročném období soustředí především na rozvoj a výstavbu offshore větrných parků blíže domácímu trhu, kde tato technologie hraje důležitou roli v energetické bezpečnosti i klimatické transformaci. Tento návrat ke klíčové specializaci má investorům ukázat, že Orsted chce po ztrátách a zrušených projektech znovu stavět na oblasti, ve které má dlouhodobě silné zkušenosti.
Společnost očekává, že EBITDA bez nových partnerství a storno poplatků za letošní rok překročí 28 miliard DKK, tedy přibližně 4,4 miliardy USD. Potvrzení výhledu je pro trh důležitým signálem stability, protože Orsted v posledních letech čelil výraznému tlaku kvůli expanzi do Spojených států. Ta se ukázala jako nákladná a vedla k významným ztrátám i ke zrušení některých projektů. Nynější strategie proto působí opatrněji a praktičtěji, protože společnost se více opírá o region, kde má lepší znalost trhu, regulatorního prostředí i dodavatelských řetězců.
Přesto Orsted americký trh zcela neopouští. Firma dál postupuje s několika offshore větrnými projekty, včetně dvou významných amerických projektů, které byly dříve zdrženy právními spory. Tyto projekty jsou nyní podle společnosti na cestě k dokončení v letech 2026 a 2027. To naznačuje, že Orsted se nesnaží americké aktivity kompletně odepsat, ale spíše je řídit selektivněji a s větším důrazem na rizika.
Komplikace však přetrvávají i v Evropě. Dokončení německého offshore větrného parku bylo odloženo na třetí čtvrtletí letošního roku kvůli problémům s napojením na elektrickou síť. Tento detail ukazuje, že ani evropský trh není bez rizik. U offshore větrné energetiky totiž nejde pouze o samotnou výstavbu turbín, ale také o schopnost připojit projekty k přenosové soustavě včas a bez dodatečných nákladů. Zpoždění v Německu proto může být investory vnímáno jako připomínka, že i stabilnější evropské projekty zůstávají provozně náročné.
Důležitým krokem pro stabilizaci společnosti bylo také posílení rozvahy. Orsted v minulém roce získal od akcionářů 60 miliard DKK, což firmě poskytlo větší finanční prostor po období ztrát, odpisů a projektových komplikací. Kapitálová injekce sice znamenala pro akcionáře bolestivé ředění, ale zároveň pomohla snížit tlak na bilanci a umožnila pokračovat v klíčových projektech. Z pohledu investorů tak šlo o nepříjemný, ale zřejmě nutný krok k obnovení důvěry.
Akcie společnosti letos vzrostly přibližně o 37 %, čímž získaly zpět téměř celou tržní hodnotu ztracenou po oznámení loňského prodeje akcií. Tento vývoj naznačuje, že investoři začínají věřit v obrat a oceňují jasnější strategické zaměření na Evropu. Zároveň však zůstává důležité, aby Orsted dokázal dodržet termíny výstavby, zvládnout připojení projektů k sítím a udržet nákladovou disciplínu.
Celkově lze říci, že Orsted se nachází ve fázi postupné obnovy důvěry. Potvrzený výhled EBITDA nad 28 miliard DKK, silnější rozvaha a růst akcií ukazují na stabilizaci po obtížném období. Klíčovým tématem pro další měsíce ale zůstane, zda evropské zaměření skutečně dokáže nahradit ztracenou dynamiku po problematické americké expanzi a zda společnost zvládne dokončovat projekty bez dalších významných zpoždění.
Graf ORSTED.DK (D1)
Akcie společnosti Orsted se nacházejí v růstovém trendu, který začal výrazněji nabírat sílu od druhé poloviny března. Cena se aktuálně obchoduje kolem 162,45 DKK a drží se poblíž posledních lokálních maxim. Přestože poslední svíčky naznačují mírné vybírání zisků, širší technický obraz zůstává stále pozitivní, protože cena se nachází nad klíčovými klouzavými průměry.
Důležitým býčím signálem je skutečnost, že akcie zůstávají nad EMA 50 na úrovni 156,04 DKK i nad SMA 100 na 145,90 DKK. EMA 50 navíc stoupá a potvrzuje krátkodobou sílu trendu, zatímco SMA 100 se postupně otáčí vzhůru a podporuje pozitivnější střednědobý výhled. Dokud se cena drží nad oblastí 156 DKK, kupci mají stále technickou převahu a případné poklesy mohou být vnímány spíše jako korekce v rámci růstového trendu.
Z technického hlediska je nejbližší podporou oblast kolem 156 DKK, kde se nachází EMA 50. Pokud by cena tuto hladinu prorazila, další důležitá podpora leží u 145,90 DKK, tedy u SMA 100. Naopak nejbližší rezistence se nachází v pásmu posledních maxim kolem 169–170 DKK. Proražení této oblasti by mohlo potvrdit obnovení růstového trendu a otevřít prostor k dalšímu posunu výše.
Zdroj: xStation5
