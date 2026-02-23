AI boom pomáhá Samsungu — ale dražší paměti začínají tlačit na marže Applu

Boom investic do AI datacenter utahuje globální nabídku paměťových čipů a tlačí jejich ceny výše, což nahrává dodavatelům jako Samsung, ale zvyšuje nákladový tlak u výrobců spotřební elektroniky. Apple už upozornil, že růst cen pamětí začíná zatěžovat profitabilitu, i když firma zároveň očekává silnou poptávku po nejnovějších modelech iPhonu. Pro trh je klíčové, zda Apple (a konkurence) vyšší náklady promítnou do cen — nebo je „spolknou“ v maržích.
AI datacentra vysávají nabídku pamětí
DRAM a HBM míří k výnosnějším serverovým zakázkám
Rychlá výstavba AI infrastruktury zvyšuje poptávku po pamětech a výrobci dávají prioritu výnosnějším datacentrovým komponentům před spotřební elektronikou. Samsung a SK Hynix — kteří dohromady drží dvě třetiny trhu s DRAM (dynamic random access memory) — upozorňují, že přesun kapacit směrem k AI může dál omezovat produkci „běžných“ pamětí.
Dopady se promítají do telefonů a PC
Kvůli napjatým dodávkám a vyšším cenám se zhoršují výhledy pro koncové trhy. IDC a Counterpoint nově čekají, že globální prodeje smartphonů v roce 2026 klesnou nejméně o 2 %, a IDC zároveň odhaduje pokles trhu PC minimálně o 4,9 %.
Proč AI boom pomáhá Samsungu
Silný cyklus pamětí zvyšuje ziskový potenciál
Samsung uvedl, že AI-driven nedostatek čipů může přetrvat, přičemž rozšiřování kapacit má být v letech 2026–2027 omezené. V posledním kvartálním reportu firma oznámila růst provozního zisku na 20 bilionů wonů, přičemž hlavní motor byla čipová divize díky silnějším cenám pamětí.
Vyšší ceny pamětí ale zároveň škodí mobilní divizi
Samsung zároveň upozornil, že růst cen pamětí zvyšuje náklady v mobilním a display byznysu. Zisk mobilní divize ve sledovaném období klesl o 10 % a vedení mluvilo o „náročném roce“ pro smartphony při rostoucích nákladech na komponenty.
Proč stejný trend dopadá i na Apple
Apple zmiňuje zdražování pamětí jako tlak na marže
Tim Cook uvedl, že Apple dál vidí, že tržní ceny pamětí „výrazně rostou“, a naznačil, že dopad bude větší v aktuálním kvartálu než během sváteční sezóny. V dalším reportu Cook řekl, že existuje „škála možností“, ale nechtěl potvrdit, zda Apple přistoupí ke zdražení.
Cenová strategie může změnit konkurenční boj
Analytici předpokládají, že Apple díky své velikosti a vztahům s dodavateli dokáže zajistit dodávky DRAM lépe než menší výrobci. To zvyšuje význam rozhodnutí: pokud Apple udrží ceny, zatímco konkurence zdraží, může získat podíl; pokud Apple zdraží, konkurenti mohou následovat.
