Akcie Cerebras klesají o 14 % 🚨

Akcie společnosti Cerebras v dnešním premarketu prudce oslabily přibližně o 14 % poté, co výrobce AI čipů představil výhled marží, který investory zklamal. Firma ve svých prvních výsledcích po nedávném IPO uvedla, že její celoroční ziskovost bude výrazně slabší než v prvním čtvrtletí.
Cerebras očekává pro rok 2026 upravenou hrubou marži v rozmezí 38–41 %, zatímco v prvním čtvrtletí vykázala marži 47 %. Přestože odhad překonal analytická očekávání kolem 29,6 %, trh reagoval negativně hlavně kvůli srovnání s většími konkurenty. Nvidia se pohybuje v oblasti marží kolem 70 %, zatímco AMD dosahuje zhruba 50 %.
Pokud by se pokles akcií udržel i po otevření trhu, Cerebras by se dostal na nejnižší úroveň od svého vstupu na burzu a mohl by odepsat více než 6 miliard USD z tržní hodnoty. Akcie jsou už nyní více než 27 % pod cenou z burzovního debutu, což ukazuje, že nadšení kolem AI titulů postupně slábne.
Tlak na marže souvisí se specifickým modelem podnikání Cerebras. Analytici upozorňují, že firma vyrábí mimořádně velké čipy, což může zvyšovat výrobní náklady. Ziskovost zároveň zatěžuje skutečnost, že si společnost krátkodobě pronajímá zpět vlastní systémy od existujícího klienta, aby zvládla vysokou poptávku, než dokončí rozšíření kapacity datových center.
Dlouhodobý růstový příběh však zůstává postavený na velkých zákaznických dohodách. Cerebras uzavřel víceletý kontrakt s OpenAI v hodnotě 20 miliard USD a podle vedení společnosti běží model GPT 5.4 na jeho čipech. OpenAI má v rámci dohody nasadit polovodiče Cerebras s kapacitou 750 MW, což by mohlo firmě zajistit významný zdroj budoucích příjmů.
Pozitivním signálem je také spolupráce s Amazon Web Services. CEO Andrew Feldman uvedl, že AWS začne brzy používat čipy Cerebras ve svých datových centrech a první příjmy by měly začít proudit v příštím roce. Právě dohody s OpenAI a Amazonem analytici označují za klíčové pro dlouhodobý růst společnosti.
Z pohledu investorů je však hlavním problémem rozdíl mezi silným růstem tržeb a slabší ziskovostí. Cerebras se pohybuje v atraktivním segmentu AI infrastruktury, ale trh nyní více sleduje, zda dokáže růst přetavit do udržitelných marží. Po prudké rally AI akcií jsou investoři citlivější na jakýkoli signál, že náklady na výstavbu kapacity mohou být vyšší, než se původně čekalo.
Graf Cerebras (CBRS.US, H1)
Zdroj: xStation5
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