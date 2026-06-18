Akcie Intelu rostou o více než 9 % po Trumpově zprávě 📈

Akcie společnosti Intel ve čtvrtečním premarketu prudce vzrostly o více než 9 % poté, co americký prezident Donald Trump uvedl, že Intel bude spolupracovat se společností Apple na návrhu a výrobě čipů ve Spojených státech. Pro trh jde o výrazný signál, protože případná dohoda s Applem by mohla zásadně posílit snahu Intelu obnovit svou pozici v polovodičovém průmyslu.
Zdroj: TruthSocial
Trump na své sociální síti uvedl, že se rozhodl Intel podpořit, protože Spojené státy podle něj potřebují navrhovat a vyrábět čipy doma. Zároveň napsal, že Apple souhlasil se spoluprací s Intelem na vývoji a výrobě čipů v USA. Detaily dohody však zatím nezveřejnil a zástupci Intelu ani Applu se k věci bezprostředně nevyjádřili.
Pro Intel by získání Applu jako zákazníka představovalo mimořádně důležitý úspěch. Firma se pod vedením generálního ředitele Lip-Bu Tana snaží rozvíjet svůj foundry byznys, tedy výrobu čipů pro externí zákazníky. Právě tato oblast je klíčovou součástí ozdravného plánu Intelu, který se v posledních letech potýkal se ztrátou technologického náskoku a silnou konkurencí v oblasti výroby polovodičů.
Apple už podle dostupných informací vedl průzkumná jednání o možnosti využít Intel a Samsung Electronics k výrobě hlavních procesorů pro svá zařízení v USA. Pokud by se spolupráce s Intelem skutečně rozběhla, šlo by nejen o komerčně významný kontrakt, ale také o politicky silný příběh návratu strategické výroby do Spojených států.
Z investičního pohledu je důležité, že Intel potřebuje pro svůj foundry model získat velké a důvěryhodné zákazníky. Apple by v tomto směru mohl sehrát roli referenčního klienta, který by pomohl přesvědčit další technologické firmy, že Intel dokáže vyrábět pokročilé čipy v dostatečné kvalitě a objemu. Takový vývoj by mohl zlepšit vnímání dlouhodobého růstového potenciálu společnosti.
Pozitivní reakce akcií ale zároveň stojí hlavně na očekáváních. Detaily spolupráce nejsou známé a není jasné, jaký objem výroby by Intel případně pro Apple zajišťoval, kdy by projekt začal ani jaký dopad by měl na tržby a marže. Investoři proto budou čekat na potvrzení ze strany firem a konkrétnější informace o rozsahu dohody.
Důležitou roli hraje také americká vláda. Intel už dříve uzavřel s Trumpovou administrativou neobvyklou dohodu, v jejímž rámci se americká vláda stala významným akcionářem společnosti výměnou za státní podporu. To ukazuje, že Intel není pro Washington pouze běžnou technologickou firmou, ale strategickým aktivem v boji o domácí polovodičovou výrobu.
Celkově jde pro Intel o potenciálně velmi pozitivní zprávu, která může posílit důvěru investorů v jeho dlouhodobý obrat. Krátkodobě však zůstává klíčové, zda se Trumpovo oznámení potvrdí konkrétními kroky ze strany Applu a Intelu. Bez detailů může být část růstu akcií postavena spíše na naději než na jistém fundamentálním dopadu.
Graf Intel (INTC.US, D1)
Zdroj: xStation5
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Ranní shrnutí – Trh se vrací k normálu po jestřábích prognózách Fed a smíšeném vystoupení Warshe (11.08.2026)
Denní shrnutí – Ropa téměř vymazala válečné zisky, Wall Street ustupuje před rozhodnutím Fed (16.06.2026)
US OPEN: SpaceX vytlačuje Amazon z první pětky. Wall Street čeká na debut Warshe
SpaceX přebírá AI startup Cursor za 60 miliard USD 🤖
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.