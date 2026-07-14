Akcie JPMorgan drtí odhady Wall Street 🚀

Akcie JPMorgan Chase (JPM.US) před zahájením obchodování na amerických burzách mírně posilují po zveřejnění velmi silných výsledků za 2. čtvrtletí 2026. Největší americká banka výrazně překonala tržní očekávání v oblasti zisku i výnosů, přičemž těžila zejména z oživení v investičním bankovnictví, zvýšené aktivity na trhu IPO a velmi dobrých výsledků akciového obchodování. Reakce Wall Street se jeví poměrně klidná.
- Zisk na akcii (EPS) dosáhl 7,70 USD oproti tržním odhadům 5,72 USD a 5,24 USD ve stejném období loňského roku.
- Upravené výnosy dosáhly 58,02 mld. USD, čímž výrazně překonaly konsenzus na úrovni 51,39 mld. USD.
- Čistý zisk vzrostl na 21,2 mld. USD z 14,99 mld. USD ve srovnatelném období předchozího roku.
- Výnosy z investičního bankovnictví činily 3,90 mld. USD oproti očekávaným 3,06 mld. USD. Poplatky z tohoto segmentu vzrostly meziročně o 30 %, podpořeny zlepšením na trhu fúzí a akvizic a oživením počtu burzovních debutů.
- Výnosy z obchodování s akciemi dosáhly 6,03 mld. USD, výrazně nad odhadovanými 3,98 mld. USD.
- Výnosy z obchodování s dluhopisy, měnami a komoditami (FICC) činily 6,05 mld. USD, mírně pod konsenzem na úrovni 6,29 mld. USD.
- Spravovaný čistý úrokový výnos dosáhl 25,62 mld. USD oproti očekávaným 25,64 mld. USD a zůstal tak prakticky v souladu s výhledem.
- Návratnost vlastního kapitálu (ROE) vzrostla na 24 %, výrazně nad očekávanými 18 %.
- Hodnota úvěrů dosáhla 1,54 bil. USD oproti odhadovaným 1,52 bil. USD, zatímco vklady vzrostly na 2,71 bil. USD oproti očekávaným 2,69 bil. USD.
- Rezervy na úvěrové ztráty činily 2,52 mld. USD a čisté odpisy nesplácených úvěrů dosáhly 2,37 mld. USD, pod očekávanými 2,62 mld. USD.
- Kapitálový poměr CET1 zůstal na vysoké úrovni 14,1 %.
Výsledky dokládají, že JPMorgan těží z výrazného oživení aktivity na kapitálových trzích. Velmi dobré výsledky investičního bankovnictví a akciového obchodování s přehledem vykompenzovaly mírně slabší výsledek segmentu FICC a úrokový výnos v souladu s výhledem. Reakce kurzu akcií zůstává nicméně umírněná, což může naznačovat, že část pozitivních zpráv již byla zahrnuta v ocenění akcií.
Akcie JP Morgan (JPM.US), interval D1
Akcie JP Morgan mají dnes šanci dosáhnout nových maxim, pokud vzrostou nad 340 USD za akcii — pozitivním signálem jak pro titul, tak pro americkou ekonomiku jsou nižší než očekávané rezervy na úvěrové ztráty a vyšší hodnota úvěrů, která dosáhla 1,54 bil. USD. Důležitou podporu představují úrovně mezi 315 a 320 USD, kde pozorujeme poslední cenové reakce.
Zdroj: xStation5
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