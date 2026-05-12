Akcie LVMH zažily tvrdý pád. Podle Barclays právě vzniká příležitost 📈

- Barclays zvýšila doporučení pro LVMH z equal-weight na overweight.
- Akcie LVMH letos ztratily přibližně 29 % a zažívají nejhorší začátek roku v historii.
- Ocenění kleslo na zhruba 19násobek očekávaných zisků oproti pětiletému průměru téměř 24násobku.
- Hlavní nadějí pro obrat jsou značky Tiffany a Dior, rizikem zůstává slabší poptávka po luxusu.
Akcie společnosti LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton zažívají mimořádně slabý začátek roku a podle dostupných údajů jde o jejich nejhorší vstup do roku v historii. Přesto analytici Barclays vidí v aktuálním výprodeji příležitost k nákupu. Doporučení pro akcie LVMH zvýšili z equal-weight na overweight, protože podle nich trh podceňuje možné pozitivní dopady obratu u klíčových značek Tiffany a Dior.
LVMH je dlouhodobě považována za hlavní ukazatel kondice celého luxusního sektoru. Právě tato pozice ale v posledních měsících akciím spíše škodí. Investoři do ceny promítají zpomalující růst odvětví, slabší spotřebitelské prostředí a nejistotu spojenou s válkou v Íránu, která zvyšuje tlak na ceny energií a může dopadat zejména na dostupnější luxusní segment. Akcie firmy od začátku roku ztratily přibližně 29 %, což ukazuje, jak výrazně se změnila nálada vůči evropskému luxusu.
Barclays však argumentuje, že právě tento pokles vytvořil atraktivnější vstupní úroveň. Analytici upozorňují, že LVMH se nyní obchoduje přibližně za 19násobek očekávaných zisků, zatímco pětiletý průměr se pohybuje téměř u 24násobku. To naznačuje, že ocenění akcií se výrazně snížilo a investoři jsou k budoucímu růstu skeptičtější než v minulosti. Pokud by se však růst značek znovu zrychlil, může být současná valuace podle Barclays příliš nízká.
Důležitým bodem investičního příběhu je očekávané zlepšení u značek Tiffany a Dior. Tiffany má za sebou období transformace po převzetí skupinou LVMH a trh zatím nemusí plně oceňovat její budoucí potenciál. Dior je zase jednou z klíčových módních a parfémových značek skupiny, jejíž výkon může výrazně ovlivnit vnímání celé firmy. Pokud se těmto značkám podaří zrychlit růst, mohlo by to pomoci vyvážit slabší náladu v širším luxusním sektoru.
Pozitivnější pohled Barclays není na trhu osamocený. Podle dat Bloombergu se konsenzus doporučení analytiků pro LVMH od začátku války v Íránu zlepšil, protože propad akcií přiměl část brokerů znovu přehodnotit poměr rizika a potenciálního výnosu. Analytici jsou nyní vůči akciím LVMH nejvíce optimističtí od ledna 2025, což naznačuje, že část trhu začíná v poklesu vidět prostor pro návrat kupců.
Přesto zůstává situace v luxusním sektoru složitá. Někteří analytici, například z Berenbergu, varují, že evropský luxus nemusí procházet jen krátkodobou korekcí, ale strukturálním útlumem. Podle tohoto pohledu může sektor čelit delšímu období slabší poptávky, opatrnějších spotřebitelů a nižších valuací. Berenberg očekává, že ocenění luxusních firem by mohla v průměru klesnout o 25 až 35 % oproti úrovním z posledních devíti let.
Důvody pro opatrnost jsou zřejmé. LVMH už v lednu zklamala investory opatrnějším výhledem a následně přišla také slabší čísla z klíčové divize módy a koženého zboží za první čtvrtletí. Právě tato část skupiny je pro LVMH mimořádně důležitá, protože zahrnuje nejvýznamnější značky a patří mezi hlavní zdroje ziskovosti. Pokud by se její výkon dále zhoršoval, mohl by být optimismus Barclays rychle zpochybněn.
Z investorského pohledu je LVMH nyní typickým příkladem kvalitní společnosti, která se dostala pod tlak kvůli slabší náladě v celém sektoru. Na jedné straně stojí silné značky, globální postavení, nižší ocenění a možné zlepšení u Tiffany a Dioru. Na druhé straně však přetrvává riziko slabší poptávky po luxusu, dopad vyšších cen energií na spotřebitele a nejistota spojená s geopolitickým vývojem. Pro dlouhodobé investory tak může být aktuální propad zajímavý, ale stále vyžaduje opatrnost a sledování dalších výsledků.
Celkově lze říci, že Barclays se přidává k rostoucí skupině analytiků, kteří po prudkém poklesu akcií LVMH vidí atraktivnější poměr rizika a výnosu. Klíčové bude, zda se luxusnímu gigantu podaří znovu nastartovat růst v hlavních značkách a přesvědčit trh, že aktuální slabost je spíše cyklickým zpomalením než začátkem dlouhodobého útlumu sektoru.
Graf MC.FR (D1)
Akcie LVMH se aktuálně obchodují kolem úrovně 456,55 EUR. Cena je stále pod oběma klíčovými klouzavými průměry, konkrétně pod EMA 50 na hodnotě 484,80 EUR i pod SMA 100 na úrovni 531,67 EUR, což potvrzuje převahu prodejců a pokračující sestupný trend. Negativní je také fakt, že EMA 50 zůstává výrazně pod SMA 100, což ukazuje na slabé střednědobé momentum.
Po prudkém poklesu z oblasti nad 630 EUR se akcie pokusily o krátkodobé zotavení, ale růst se zastavil pod EMA 50. Následný návrat k nižším úrovním naznačuje, že kupci zatím nemají dostatečnou sílu na výraznější obrat trendu. Nejbližší technickou rezistencí je oblast kolem 484,80 EUR, kde se nachází EMA 50. Pokud by cena tuto úroveň dokázala překonat, dalším důležitým cílem by byla zóna kolem 531,67 EUR, tedy SMA 100.
Zdroj: xStation5
