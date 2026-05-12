Po letech poklesu přichází restart: Prosus chce z Just Eat vytěžit miliardy 🍔

- Prosus cílí u Just Eat na tržby 3,6 miliardy USD a upravenou EBITDA 100 milionů USD do finančního roku 2027.
- Just Eat působí na 15 trzích a má se po čtyřech letech poklesu vrátit k růstu objednávek i tržeb.
- Prosus snižuje svůj podíl v Delivery Hero kvůli závazkům vůči Evropské komisi.
- Firma pokračuje ve zpětných odkupech akcií tempem 5 miliard USD ročně a chce akcionářům vrátit až 50 miliard USD.
Nizozemský technologický investor Prosus plánuje výrazně zrychlit růst evropského byznysu v oblasti rozvozu jídla. Společnost cílí na to, aby Just Eat Takeaway.com během jednoho roku dosáhl tržeb 3,6 miliardy USD, zatímco do konce finančního roku 2027, který připadá na březen, má firma vytvořit upravený zisk EBITDA ve výši 100 milionů USD. Pro Prosus jde o důležitý krok ve snaze posílit pozici v Evropě v době, kdy celý sektor prochází rychlou konsolidací a tlakem na vyšší efektivitu.
Prosus koupil Just Eat v loňském roce, čímž výrazně rozšířil své portfolio v oblasti rozvozu jídla směrem do Evropy. Just Eat působí v 15 trzích, včetně Velké Británie, Německa a Nizozemska. Právě tyto země patří mezi klíčové oblasti, kde může Prosus využít rozsah podnikání, silnější značku a zkušenosti ze svého širšího technologického ekosystému. Po čtyřech letech poklesu chce vedení společnosti vrátit Just Eat zpět k růstu objednávek i tržeb už do konce letošního roku.
Generální ředitel Fabricio Bloisi zdůrazňuje, že Prosus chce v Just Eat využít svůj rozsáhlý obchodní model, který má přinést vyšší efektivitu a lepší provozní výsledky. Podle testů na vybraných trzích se v některých městech podařilo zvýšit celkové objemy objednávek o více než 25 % ročně, což naznačuje, že prostor pro zlepšení stále existuje. Klíčové bude především to, zda se tyto výsledky podaří přenést z lokálních testů do širší evropské sítě.
Důležitou součástí celé transakce je také řešení konkurenčních obav v Evropě. Prosus se v rámci snahy získat Just Eat zavázal Evropské komisi, že prodá většinu svého 27% podílu v konkurenční společnosti Delivery Hero. Firma již postupně snižuje svou expozici, když prodala část podílu společnosti Uber Technologies a další 5% část fondu Aspex Management z Hongkongu. Tento krok má snížit regulatorní rizika a zároveň uvolnit kapitál pro další strategické priority.
Vedle Evropy Prosus výrazně investuje také do brazilského byznysu Ifood, který patří mezi jeho nejdůležitější aktiva v oblasti online rozvozu jídla. Zrychlené investice do Ifood však povedou ke snížení výhledu upravené EBITDA pro rok 2027 na rozmezí 100 až 150 milionů USD. To ukazuje, že Prosus je ochoten krátkodobě obětovat část ziskovosti výměnou za posílení růstu a konkurenční pozice na trzích, kde vidí dlouhodobý potenciál.
Celkově Prosus uvedl, že za finanční rok 2026 splnil své cíle, když dosáhl tržeb 7,3 miliardy USD a upravené EBITDA z e-commerce ve výši 1,1 miliardy USD, bez započtení příspěvků Just Eat a francouzského online prodejce automobilů La Centrale. Společnost zároveň prodala nestrategická aktiva v hodnotě 2 miliard USD a další kapitál získala prodejem části podílu v Delivery Hero.
Pro investory je důležitý také pokračující program zpětných odkupů akcií. Prosus pokračuje v odkupech tempem 5 miliard USD ročně, přičemž podle vedení má tento program vrátit akcionářům Prosusu a mateřské společnosti Naspers celkem 50 miliard USD. Financování má být rovnoměrně zajištěno prodejem části podílu v Tencentu a hotovostí. To může podporovat důvěru investorů, protože firma kombinuje expanzi v klíčových oblastech s návratem kapitálu akcionářům.
Z pohledu trhu je strategie Prosusu jasná. Firma chce být silnějším hráčem v evropském rozvozu jídla, zlepšit výkonnost Just Eat po několika letech poklesu a současně si udržet flexibilitu díky prodeji méně strategických aktiv. Úspěch však nebude automatický. Evropský trh je konkurenčně náročný, marže v rozvozu jídla zůstávají pod tlakem a regulatorní dohled může omezovat některé možnosti expanze. Pokud se ale Prosusu podaří zlepšit efektivitu a vrátit Just Eat k růstu objednávek, může se akvizice stát důležitým pilířem jeho evropské strategie.
