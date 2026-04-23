Akcie Nokie vystřelily nejvýš za 16 let 🚀

- Nokia vykázala upravený provozní zisk 281 mil. EUR, čímž překonala odhady trhu.
- Firma těží z posunu k AI a cloudové infrastruktuře, kde získala objednávky za 1 mld. EUR.
- Akcie vystřelily o 8 % a dostaly se nejvýše za 16 let.
Společnost Nokia v prvním čtvrtletí příjemně překvapila investory, když její upravený provozní zisk dosáhl 281 milionů eur, zatímco trh očekával zhruba 244 milionů eur. Výsledky ukazují, že proměna firmy směrem k umělé inteligenci a cloudové infrastruktuře začíná přinášet první viditelné efekty. Přestože tržby ve výši 4,5 miliardy eur lehce zaostaly za odhady, investory povzbudil především výhled a sílící poptávka po nových řešeních.
Podle vedení společnosti se Nokia nyní opírá nejen o svůj tradiční byznys v oblasti mobilních sítí, ale stále více i o zákazníky z oblasti AI a cloudových datových center. Právě od těchto klientů firma během čtvrtletí získala objednávky za 1 miliardu eur. Nokia navíc po loňské reorganizaci zjednodušila svou strukturu a více se soustředí na propojení datových center, kde chce těžit z globální investiční vlny spojené s rozvojem umělé inteligence.
Silný optimismus podpořil i výhled managementu. Generální ředitel Justin Hotard uvedl, že firma se pohybuje nad středem celoroční prognózy upraveného provozního zisku v rozmezí 2 až 2,5 miliardy eur. Důvěru trhu navíc posílilo i partnerství s Nvidií, která už dříve v Nokii získala miliardový podíl a dodá společnosti AI počítače pro bezdrátové sítě. Investoři tak stále více věří, že Nokia dokáže využít rostoucí poptávku po infrastruktuře pro AI aplikace.
Trh reagoval velmi výrazně. Akcie Nokie po zveřejnění výsledků vzrostly o 8 % na 9,19 eura, čímž se dostaly nejvýše za 16 let. Přestože část tradiční síťové infrastruktury rostla pomaleji, než se čekalo, celkový tón výsledků byl jednoznačně pozitivní. Nokia tak aktuálně působí jako firma, která se po letech stagnace snaží otevřít novou růstovou kapitolu.
Graf NOKIA.FI (D1)
Akcie společnosti Nokia se aktuálně obchodují kolem 9,24 EUR a pokračují ve výrazném růstovém trendu. Cena se drží vysoko nad klouzavými průměry, konkrétně nad EMA 50 na 7,37 EUR i nad SMA 100 na 6,35 EUR, což potvrzuje silnou převahu kupců a velmi pozitivní technické nastavení. Aktuální pohyb zároveň znamená průraz na nová lokální maxima. RSI se nachází kolem hodnoty 70,0, tedy na hranici překoupené oblasti. To ukazuje na velmi silné momentum, ale zároveň i na zvýšené riziko krátkodobé korekce nebo alespoň zpomalení růstu. Také MACD zůstává v kladném teritoriu a drží býčí signál, což dál podporuje pozitivní výhled. Rostoucí histogram ale naznačuje, že nákupní síla byla v posledních týdnech velmi výrazná.
Z technického pohledu bude nyní klíčové sledovat, zda se Nokii podaří udržet nad úrovní 9 EUR. Pokud ano, může trh pokračovat v růstu a potvrdit další expanzi trendu. Naopak při vybírání zisků by první důležitou podporu představovala oblast kolem 8,6 až 8,1 EUR, níže pak EMA 50. Celkově však graf zůstává jednoznačně býčí a výsledky hospodaření tento pozitivní obraz ještě dále podpořily.
Zdroj: xStation5
