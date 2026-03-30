📉Akcie PayPay klesají přibližně o 8 % po oznámení o dokončení IPO

Akcie společnosti PayPay Corp v pondělí 30. března v úvodu obchodování klesly přibližně o 8,1 % na 21,18 USD, když se během dne dostaly až na minimum 21,00 USD oproti předchozímu závěru na 23,04 USD. Pohyb přišel poté, co PayPay oznámila dokončení svého amerického IPO a plné uplatnění opce upisovatelů na nákup dalších 8 248 081 ADS za 16 USD za kus. Pondělní sdělení PayPay se týkalo především technických parametrů nabídky, nikoli nového varování ohledně hospodaření či provozu, což naznačuje, že pokles souvisel spíše s pozicováním po IPO než s novým zhoršením fundamentu.
Dokončení IPO a navýšení objemu akcií
PayPay uvedla, že 13. března uzavřela prodej 54 987 214 ADS a že 27. března byla plně uplatněna opce upisovatelů na navýšení emise. Celková velikost IPO se tak zvýšila na 63 235 295 ADS, včetně 23 932 960 ADS prodaných prodávajícím akcionářem SVF II Piranha (DE) LLC kontrolovaným skupinou SoftBank. PayPay uvedla, že čistý výnos z IPO dosáhl 94,6 mld. JPY, tedy přibližně 603 mil. USD, po odečtení upisovacích slev, provizí a odhadovaných nákladů na transakci.
Akcie se na Nasdaq začaly obchodovat 12. března pod tickerem PAYP poté, co společnost stanovila cenu IPO na 16 USD za ADS, tedy pod marketingovým rozpětím 17 až 20 USD. Reuters uvedl, že akcie PayPay při debutu na Nasdaq otevřely přibližně o 19 % výše než emisní cena, což japonskou platební platformu ocenilo zhruba na 12,7 mld. USD.
Akcie jsou stále nad cenou IPO
I po pondělním poklesu se PayPay stále obchodovala přibližně 32,4 % nad IPO cenou 16 USD, tedy na 21,18 USD. Akcie tak sice výrazně ustoupily z denních maxim, ale stále zůstávají znatelně nad úrovní, za kterou byla nabídka prodána před necelými třemi týdny.
Společnost vstoupila na burzu jako jedna z největších digitálních platebních platforem v Japonsku, když měla na konci roku 2025 přibližně 72 milionů registrovaných uživatelů. Právě tato velikost pomohla podpořit silnou poptávku po IPO, pondělní pohyb ale zároveň ukazuje, že nově zalistované tituly mohou zůstat volatilní, zatímco trh vstřebává vyšší nabídku akcií a nově oceňuje byznys po silném debutu.
Trhy nyní budou sledovat, zda se PAYP dokáže stabilizovat nad IPO cenou poté, co trh vstřebá rozšířený free float. Investoři se také zaměří na další provozní update společnosti, aby zjistili, zda fundamenty dokážou podpořit prémii vytvořenou po debutu z 12. března.
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
United Therapeutics roste o 12,8 % po lepších než očekávaných datech Tyvaso z fáze 3 u IPF
Microsoft a další fáze AI: Trh se zaměřuje na adopci a ziskovost
Italský úřad pro ochranu osobních údajů udělil Intesa Sanpaolo pokutu 31,8 mil. EUR kvůli úniku dat
🎥Big Tech ve výprodeji📉
