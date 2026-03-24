Akcie Rivian rostou po robotaxi dohodě s Uberem v hodnotě až 1,25 miliardy USD

Akcie Rivian 19. března intradenně vyskočily téměř o 12 % poté, co Uber oznámil, že do výrobce elektromobilů investuje až 1,25 miliardy USD v rámci partnerství v oblasti robotaxi. Dohoda počítá s nasazením 10 000 plně autonomních SUV Rivian R2 na platformě Uber od roku 2028, přičemž od roku 2030 existuje opce na dalších 40 000 vozů. Reuters později uvedl, že Rivian část zisků odevzdal a v odpoledním obchodování byl zhruba 1 % v plusu, když investoři současně zvažovali delší časový horizont projektu a vyšší výdaje na autonomii.
Detaily dohody a jejich význam
Uber uvedl, že investice bude rozložena do roku 2031 a bude záviset na tom, zda Rivian splní konkrétní milníky v oblasti autonomního řízení. Po podpisu dohody bylo předběžně schváleno prvních 300 milionů USD, a to s výhradou regulatorního souhlasu, zatímco první komerční nasazení je plánováno v San Franciscu a Miami v roce 2028. Pokud budou milníky splněny, flotila by se mohla do konce roku 2031 rozšířit do 25 měst v USA, Kanadě a Evropě.
Partnerství je důležité proto, že Rivianu přináší kapitál i velkého komerčního zákazníka v době, kdy firma zvyšuje výdaje na autonomii. Reuters uvedl, že Rivian už neočekává dosažení upraveného provozního zisku v roce 2027, i když BNP Paribas stále počítá s vyrovnaným EBITDA v roce 2028 a kladným volným cash flow v roce 2030. Pro Uber dohoda představuje další pilíř strategie stát se platformou pro více provozovatelů autonomních vozidel namísto budování celého technologického řešení vlastními silami.
Graf: akcie Rivian
Graf by ukázal prudký růst po oznámení z 19. března. Akcie Rivian v jednu chvíli rostly téměř o 12 %, než zisky zkorigovaly na přibližně 1 % v odpoledním obchodování. Hlavním závěrem je, že investoři pozitivně přijali nové financování a možnost velkého odbytu, zároveň ale zůstali opatrní kvůli realizaci projektu a dlouhé cestě ke komercializaci. Zdroj: xStation5
Graf: akcie Uber
Graf Uberu by ukázal mnohem tlumenější bezprostřední reakci. Akcie Uberu po oznámení dohody v předobchodní fázi přidávaly méně než 1 %. To naznačuje, že trh partnerství vnímá jako strategicky důležité, ale většina finančního přínosu zůstává navázána na budoucí nasazení a milníky v autonomii. Zdroj: xStation5
