Akcie SpaceX dál prudce rostou 🔼 Od rekordního IPO už přidávají téměř 30 %

Akcie SpaceX od svého debutu minulý pátek vzrostly už téměř o 30 % a rozsah rally je mimořádný. V dnešním premarketu akcie přidávají další 3 %, blíží se hranici 200 USD a implikují tržní kapitalizaci zhruba 2,6 bilionu USD. Kritici, kteří tvrdí, že se ocenění odtrhlo od reality, dál předkládají své argumenty. Nakonec to ale nejsou oni, kdo akcie kupuje. Žádná maximální cena akcie neexistuje a podporovatelé „vesmírné revoluce“ se zdají být ochotni zaplatit téměř jakoukoli cenu za podíl ve vlajkové společnosti Elona Muska.
SpaceX: Fundamentální analýza je obtížná
Býčí scénář stojí na několika silných argumentech: dominantní pozici SpaceX v orbitálních startech, obrovských bariérách vstupu pro potenciální konkurenty, technologickém vedení společnosti a strategickém významu sítě Starlink. Už samotný konflikt na Ukrajině ukázal praktickou hodnotu schopností Starlinku. To vše spolu s charismatem Elona Muska, ambiciózní vizí a firemní misí, která oslovuje mnoho investorů i nad rámec čistě finančních úvah, vedlo k mimořádné valuační prémii. Ta se tradiční fundamentální analýzou zdá být obtížně obhajitelná.
To ale nutně neznamená, že akcie nemůže dál růst, ani to nepředurčuje budoucí tržní neúspěch. Je zcela možné, že SpaceX bude delší dobu dál vzdorovat běžným valuačním rámcům. Pokud by se však zhoršil širší tržní sentiment, ekonomická realita by společnost nakonec mohla dohnat. Firemní insideři zároveň stále podléhají lock-up omezením a několik dalších měsíců nebudou moci akcie prodávat. Pokud by se akcie SpaceX ze současných úrovní zdvojnásobily a dosáhly 400 USD za akcii, společnost by při jinak stejných podmínkách překonala Nvidii v tržní kapitalizaci.
SpaceX však za rok 2025 vykázala čistou ztrátu 4,94 miliardy USD, po čistém zisku nižším než 800 milionů USD v roce 2024. Nvidia přitom jen v roce 2025 vytvořila čistý zisk přes 120 miliard USD, což představovalo meziroční růst o 64 %. Je obtížné říct, jak vysoko mohou akcie SpaceX vystoupat a zda je ocenění 3 biliony USD v blízké době dosažitelné. Jedno je však jasné: z dnešních už extrémních úrovní posouvá každý další růst tento příběh hlouběji do oblasti, kterou by mnoho investorů považovalo za stále více odtrženou od tradičních valuačních metrik.
Reportování podle vlastních pravidel?
Po svém vstupu na veřejný trh se zdá, že SpaceX chce nastavit vlastní pravidla pro komunikaci s investory. Společnost plánuje zveřejňovat finanční výsledky výhradně na svém firemním webu a na platformě X, čímž obchází tradiční zpravodajské agentury.
Jde o odklon od standardního komunikačního modelu, který používá většina veřejně obchodovaných společností. Ty obvykle distribuují výsledkové zprávy prostřednictvím velkých agentur a specializovaných poskytovatelů finančních informací. Pro investory tento krok znamená větší závislost na komunikačních kanálech, které přímo kontroluje sama společnost.
Pro SpaceX může tato strategie znamenat větší kontrolu nad sdělením, načasováním zveřejnění a prezentací finančních informací. Nevýhodou je, že někteří účastníci trhu, zejména ti, kteří spoléhají na tradiční finanční informační systémy, mohou mít omezenější přístup k firemním sdělením. Toto rozhodnutí je v souladu s širším komunikačním stylem Elona Muska, který dlouhodobě upřednostňuje přímou komunikaci s investory a veřejností prostřednictvím X před tradičními mediálními kanály.
Akcie SpaceX (SPCX.US, M1)
Zdroj: xStation5
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Palantir ztrácí klíčového klienta 🚨
AI potřebuje data. Je to důvod, proč Western Digital prudce roste?
NVIDIA hledá novou cestu do Číny. Procesory Vera by mohly otevřít alternativní růstový kanál
US Open: Wall Street v euforii po oznámení dohody mezi USA a Íránem
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.