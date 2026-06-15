Akcie SpaceX rostou v premarketu o 6 % 📈

SpaceX pokračuje v růstu. V premarketu přidává dalších 6 % a po rekordním IPO z minulého pátku se blíží hranici 170 USD za akcii. Tržní kapitalizace společnosti už překonala 2 biliony USD, což vyvolává intenzivní debatu o tom, zda je takové ocenění oprávněné a co čeká akcii, která se stala nejžhavějším titulem na trhu.
Dohoní realita SpaceX?
SpaceX zakončila rok 2025 se ztrátou přesahující 5 miliard USD, zatímco kapitálové výdaje dál zrychlují. Jen v prvním čtvrtletí roku 2026 společnost utratila 10,1 miliardy USD, zatímco ve stejném období o rok dříve to bylo 4,1 miliardy USD. Významná část těchto výdajů směřovala do infrastruktury pro umělou inteligenci.
Zastánci akcie poukazují na technologické vedení společnosti a mimořádně vysoké bariéry vstupu. Oceňovat dnes to, co může firma potenciálně vydělávat za 15 nebo dokonce 20 let, však nevyhnutelně přináší značnou míru spekulace. Pro lepší představu: aby se akcie SpaceX z aktuálních úrovní zdvojnásobily, musela by tržní kapitalizace společnosti překonat Alphabet (Google). Takový scénář se zdá obtížně obhajitelný vzhledem k relativně malé velikosti současného byznysu SpaceX ve srovnání s tímto technologickým gigantem.
CFRA zahájila pokrývání akcií SpaceX s doporučením Prodat a cílovou cenou 115 USD, což znamená téměř 30% pokles oproti páteční závěrečné ceně. Podle společnosti investoři aktuálně započítávají extrémně agresivní růstový scénář a přehlížejí významná realizační rizika i masivní kapitálové nároky firmy.
Morningstar je ještě skeptičtější. Férovou hodnotu SpaceX odhaduje jen na 63 USD za akcii, což znamená zhruba 70% pokles oproti aktuálním úrovním.
Největší otázky se týkají schopnosti společnosti převést ambiciózní projekty do hmatatelných peněžních toků. SpaceX investorům dál představuje dlouhodobé vize, které se zatím nepromítly do finanční výkonnosti. Zvláštní pozornost se soustředí na plány společnosti vyvíjet orbitální datová centra určená pro podporu AI výpočetních úloh.
Investoři stále více požadují konkrétnější informace o časovém plánu komercializace těchto iniciativ. Někteří analytici také upozornili na omezené informace o realizačních rizicích a správě společnosti obsažené v prospektu k IPO. S rostoucím oceněním společnosti porostou také očekávání ohledně transparentnosti.
Vesmír se oceňuje obtížně
Navzdory těmto obavám část trhu věří, že současné ocenění lze obhájit při pohledu přes velmi dlouhodobý horizont. NewStreet Research zahájila pokrývání SpaceX s cílovou cenou 165 USD. Podle jejích analytiků by měla být společnost hodnocena v horizontu 20 až 25 let, nikoli optikou běžného akciového cyklu. Tento pohled pravděpodobně sdílí mnoho investorů nadšených ze sektoru new space.
Ceny akcií nakonec určují investoři ochotní vložit kapitál, nikoli analytici vydávající skeptické reporty. Samotná kritika jen zřídka stačí k zastavení silného momentum obchodu, zejména když mnoho účastníků trhu uznává, že dlouhodobý potenciál společnosti může být skutečně obrovský. Současné ocenění zahrnuje výraznou prémii za dominantní postavení SpaceX v americkém vesmírném průmyslu. Jde o trh, na který je mimořádně obtížné vstoupit, protože vyžaduje obrovské množství kapitálu, technologické know-how, toleranci k riziku a roky realizace.
Jeff Bezos nedávno dostal bolestivou připomínku těchto výzev poté, co měla podle zpráv explodovat masivní raketa New Glenn společnosti Blue Origin, konkurent Falcon Heavy. To pravděpodobně způsobí několikaměsíční zpoždění programu. Události tohoto typu ukazují, jak obtížné je napodobit schopnosti SpaceX. Stejně náročné je přiřadit hodnotu technologickému know-how společnosti, nasbíraným zkušenostem se starty a regulatorním povolením, které všechny představují významné konkurenční výhody. Podle NewStreet už se vyvíjí většina klíčových stavebních prvků potřebných pro budoucí úspěch. Býci na SpaceX tvrdí, že společnost zůstává v orbitálních startovacích kapacitách prakticky bez konkurence.
Analytici odhadují, že technologický náskok SpaceX před konkurencí může dosahovat až jedné dekády. Takové výhody se přirozeně obtížně kvantifikují, což se promítá do valuační prémie. Očekává se, že Starship dramaticky zvýší množství nákladu, které lze dopravit na oběžnou dráhu, ve srovnání se současnými startovacími systémy. Vyšší startovací kapacita by se mohla stát základem pro další expanzi sítě Starlink.
Projekty satelitní komunikace direct-to-cell jsou silně závislé na startovacích kapacitách SpaceX. Podobně by orbitální AI datová centra vyžadovala výrazné zvýšení množství infrastruktury, kterou lze umístit do vesmíru. Podle NewStreet by SpaceX mohla během příštích 4 až 5 let tvořit 90 až 95 % globální startovací kapacity. Zůstává nejasné, zda tyto odhady plně zohledňují rychle postupující čínský vesmírný program, který se stává stále důležitějším faktorem v dlouhodobém konkurenčním prostředí.
Graf akcií SPCX (M5)
Zdroj: xStation5
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