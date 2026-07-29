Akcie SpaceX ztratily přes 40 % a Wall Street už prodává nové ochranné produkty ⚠️

Wall Street rychle rozšiřuje nabídku investičních produktů navázaných na akcie SpaceX. Důvodem je mimořádná volatilita titulu, který od svého maxima po vstupu na burzu ztratil více než 40 %. Banky a další finanční společnosti proto připravují strukturované dluhové produkty, které investorům nabízejí částečnou ochranu proti poklesu, výměnou za omezený růstový potenciál a složitější rizikový profil.
Do přípravy těchto nástrojů se zapojily společnosti Morgan Stanley, Marex Group, Citigroup, Wells Fargo a RBC Capital Markets. Další správci aktiv zároveň připravují opční strategie, pákové fondy a automaticky splatné produkty navázané na vývoj akcií SpaceX.
Rychlost, s jakou tyto produkty vznikají, ukazuje, jak silný zájem SpaceX mezi investory vyvolalo. Vysoká volatilita zároveň bankám umožňuje nabízet atraktivnější kupony, protože opce navázané na akcie mají vyšší cenu. Právě z tohoto rozdílu se však financuje pouze omezená ochrana, nikoliv úplné odstranění rizika.
Ochrana funguje jen do určité hranice
Strukturované produkty kombinují vlastnosti dluhopisu a derivátů. Investor obvykle získává pravidelný výnos nebo předem stanovenou prémii, ale zároveň přijímá podmínky, které mohou omezit jeho zisk nebo přenést část ztráty zpět na něj.
Marex například připravuje devítiměsíční produkt, který může být automaticky splacen, pokud akcie SpaceX v předem určených termínech uzavřou na výchozí ceně nebo výše. Po dobu trvání má investor dostávat měsíční úrok nejméně 1,8 % bez ohledu na aktuální vývoj akcie.
Při splatnosti je investor chráněn proti poklesu až o 35 %. Jakmile však akcie oslabí více, ochranná bariéra přestává fungovat a investor může nést celou ztrátu odpovídající propadu titulu.
Morgan Stanley připravuje jinou konstrukci se splatností na začátku roku 2028. Produkt nabízí pevný výnos 40 %, pokud budou akcie SpaceX při splatnosti na výchozí hodnotě, výše nebo maximálně o necelých 50 % níže. Pokud ale pokles překročí tuto hranici, investor bude plně vystaven dalšímu propadu.
Vysoký výnos skrývá asymetrické riziko
Na první pohled mohou tyto produkty působit atraktivně, protože nabízejí vysoký kupon nebo určitou ochranu proti mírnému poklesu. Jejich hlavním problémem je však asymetrický poměr rizika a výnosu.
Pokud akcie SpaceX prudce vzrostou, investor do strukturovaného produktu často získá pouze pevně stanovený výnos. Velkou část růstového potenciálu si ponechá emitent. Pokud se naopak akcie propadnou pod ochrannou bariéru, investor může nést téměř stejnou ztrátu jako při přímém držení akcie.
Produkt tak může omezit zisk, ale nemusí stejně účinně omezit nejhorší scénář. Ochrana je navíc obvykle platná pouze v den splatnosti a závisí na přesně definovaných podmínkách. Investor proto musí rozumět nejen očekávanému výnosu, ale také bariérám, předčasnému splacení, kreditnímu riziku emitenta a způsobu výpočtu konečné ztráty.
SpaceX se po burzovním debutu potýká s prudkými výkyvy
Akcie SpaceX se od červnového vstupu na burzu staly jedním z nejsledovanějších titulů na trhu. Společnost kombinuje raketový byznys, satelitní síť Starlink i ambice v oblasti umělé inteligence, což přitahuje drobné i institucionální investory.
Po počátečním růstu však akcie ztratily více než 40 % z maxima. Prudké výkyvy souvisejí s vysokým oceněním, nejistotou kolem vývoje rakety Starship a obecně vyšší citlivostí technologických titulů na očekávání budoucích investic a návratnosti.
Právě kombinace silného mediálního zájmu a vysoké volatility vytváří ideální prostředí pro vznik strukturovaných produktů. Banky mohou díky dražším opcím nabídnout vyšší kupony, zároveň však investoři platí za ochranu omezením zisku nebo přijetím rizika prudké ztráty pod stanovenou bariérou.
Co vývoj znamená pro investory
Nové produkty ukazují, že Wall Street rychle monetizuje zájem o SpaceX. Pro zkušené investory mohou strukturované dluhopisy nabídnout přesně definovaný profil výnosu a rizika. Pro většinu drobných investorů však mohou být podmínky příliš složité a obtížně porovnatelné s přímým nákupem akcie nebo běžného dluhopisu.
Klíčové je sledovat nejen uváděný kupon, ale především hranici ochrany, maximální výnos, možnost předčasného splacení a to, co se stane při překročení bariéry. Produkt s ochranou do poklesu o 35 % nemusí být konzervativní, pokud investor při ztrátě o 36 % náhle přechází do plné expozice vůči akcii.
Z pohledu trhu zároveň rychlý vznik podobných produktů potvrzuje, že SpaceX se stalo nejen technologickým příběhem, ale také významným zdrojem obchodní aktivity pro banky, opční trhy a správce aktiv.
Graf SpaceX (SPCX.US, H1)
Zdroj: xStation5
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