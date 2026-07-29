Shrnutí trhů: 12% pokles Hermès táhne trhy dolů (29.07.2026) 📉

Navzdory velmi solidním výsledkům společností z bankovního sektoru se dnes většina evropských indexů nachází v červených číslech. Paneuropskému Euro Stoxx 50 (-0,3 %) nepřeje především málo přesvědčivé oživení prodejů Hermès v Číně. Indexům může přitěžovat také opětovný růst cen energetických surovin. Za barel ropy Brent je třeba v současnosti zaplatit přibližně 90 dolarů.
Graf 1: Dashboard pro Euro Stoxx 50 (29.07.2026)
Zdroj: XTB Research, 29.07.2026
Společnosti
Graf 2: Vítězové a poražení v Euro Stoxx 50 (29.07.2026)
Zdroj: XTB Research, 29.07.2026
Hermès
Přes zveřejnění solidních finančních výsledků akcie Hermès dnes prudce oslabily (-11,6 %), což vedlo k dočasnému pozastavení jejich obchodování.
Ve druhém čtvrtletí francouzský módní dům vygeneroval tržby ve výši 4,1 mld. eur (meziroční růst o 7 %, v souladu s očekáváními analytiků) a opakující se provozní zisk za první pololetí dosáhl 3,4 mld. eur při vysoké marži na úrovni 41 %.
Dvoucifernému růstu prodejů na trzích v Japonsku a na obou amerických kontinentech a silné poptávce po koženém zboží (nárůst o 10,2 %) však zastínily obavy investorů z vysokého ocenění společnosti v kontextu přetrvávajícího zpomalení na klíčovém čínském trhu a poklesů na Blízkém východě.
Dodatečné znepokojení vyvolal pokles tržeb v segmentu parfémů a kosmetiky o 9,5 %, přestože vedení společnosti zůstává ohledně dlouhodobého rozvoje klidné a oznámilo mimo jiné prezentaci své první kolekce haute couture v roce 2027.
Bankovní sektor
Evropské bankovní giganty UBS a Deutsche Bank vykázaly ve druhém čtvrtletí výrazný nárůst zisků, tažený především oživením v investičním bankovnictví a zvýšenou obchodní aktivitou.
- Čistý zisk UBS vzrostl o 17 % na 2,8 mld. dolarů, k čemuž přispěly rekordní příjmy z obchodování s akciemi a významný příliv nových aktiv (36 mld. USD) v divizi správy majetku.
- Deutsche Bank pak vykázala čistý zisk ve výši 1,9 mld. eur (nárůst o 10 %), a to zejména díky vyšším příjmům z obchodování s dluhopisy a úrokovými sazbami.
Tyto vynikající výsledky zapadají do širšího globálního trendu, který byl nedávno pozorován na Wall Street, kde tržní volatilita a boom akcií společností spojených s umělou inteligencí (AI) výrazně zvýšily zisky z tradingu.
Indexy
Mezi největšími prohrávajícími, vedle francouzského CAC 40 (-0,7 %) a paneuropského Euro Stoxx 50 (-0,4 %), které táhnou dolů poklesy Hermès, najdeme španělský Ibex 35. Svou roli zde hraje i výrazný pokles CaixaBanku (-6,2 %). Investoři se zdají být ochotni prodávat akcie ze dvou hlavních důvodů:
- Vedení banky se rozhodlo zachovat konzervativní výhled na zbytek roku a výhledy nezvýšilo, což trh po tak dobrých výsledcích za první pololetí potichu očekával.
- Čistý úrokový výnos (NII) byl mírně nižší, než trh předpokládal, a bankovní rezervy vzrostly o téměř 40 %.
Oslabily také další velké společnosti, včetně provozovatele letišť Aena (-2,2 %), který dnes rovněž zveřejnil výsledky.
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