Akcie týdne – ASML: Tichý monopolista stojící za AI

Závod o umělou inteligenci je nejčastěji spojován s technologickými giganty, jako jsou NVIDIA, Microsoft a Alphabet. Tyto společnosti navrhují čipy, vyvíjejí modely, budují datová centra a soupeří o dominanci v nové technologické éře.
Problém je ale v tom, že žádná z těchto firem by nemohla udělat jediný krok bez mnohem méně zmiňované společnosti.
Řeč je o společnosti ASML Holding, která stála ve stínu největších technologických revolucí posledních desetiletí, a přesto tvoří jejich absolutní základ.
ASML vyrábí stroje, bez nichž by nebylo možné produkovat nejpokročilejší čipy. A bez těchto čipů by neexistovala umělá inteligence, datová centra ani moderní elektronika.
ASML navíc není jen obyčejným účastníkem trhu.
Společnost má fakticky monopol na nejpokročilejší litografickou technologii a jediný stroj, který vyrábí, může stát více než 200 milionů eur a obsahovat stovky tisíc součástek.
Ve světě polovodičů existuje mnoho důležitých firem. Jen jedna je ale skutečně nepostradatelná.
A právě proto si stále více investorů klade jednu otázku:
Je ASML nejdůležitější společností éry AI?
Co přesně je ASML?
Když se mluví o trhu s polovodiči, pozornost investorů se obvykle soustředí na firmy, které navrhují nebo vyrábějí čipy. Ve skutečnosti ale celý tento ekosystém závisí na jednom mnohem méně viditelném pilíři.
Tím pilířem je ASML Holding.
Společnost nenavrhuje procesory a nevyrábí integrované obvody. Její role je však zásadní, protože poskytuje technologii, bez níž by výroba čipů nebyla možná. Stroje ASML se nacházejí v továrnách největších výrobců polovodičů, jako jsou TSMC, Intel a Samsung Electronics.
Abychom pochopili význam této společnosti, stojí za to se na chvíli zamyslet nad samotným procesem výroby čipů.
Zjednodušeně řečeno jde o vytváření mimořádně přesných vzorů na povrchu křemíkového waferu. Tyto struktury tvoří miliardy tranzistorů, které určují výkon a schopnosti moderních čipů.
Klíčovou roli v tomto procesu hraje litografie.
Tato technologie umožňuje přenášet vzory na křemík pomocí světla. Čím kratší je vlnová délka, tím vyšší je přesnost a tím pokročilejší čipy lze navrhovat.
Nejpokročilejší formou této technologie je EUV litografie, tedy extrémní ultrafialové záření. V této oblasti zaujímá ASML na trhu jedinečně dominantní postavení.
Kromě systémů EUV společnost vyvíjí také řešení DUV, která se používají jak v pokročilých, tak ve vyzrálejších výrobních procesech. Nabídku doplňují měřicí systémy, software a rozsáhlý servisní segment.
V praxi to znamená, že ASML nenabízí jeden produkt, ale komplexní řešení, která umožňují výrobu polovodičů v každé fázi technologické vyspělosti.
I když činnost společnosti zůstává pro koncového uživatele neviditelná, bez ASML by neexistoval žádný moderní čip.
Monopol, který nikdo nemůže zpochybnit
Ve světě technologií se slovo monopol používá často, ale jen zřídka zcela oprávněně. Většinou pouze označuje silnou tržní pozici nebo konkurenční výhodu.
V případě ASML Holding je situace jiná.
Společnost je jediným výrobcem strojů na světě, které využívají EUV litografii. Neexistuje druhý dodavatel, neexistuje skutečná alternativa a hlavně už řadu let nic nenasvědčuje tomu, že by se to mělo změnit.
Abychom pochopili rozsah této výhody, stačí se podívat na samotnou technologii.
EUV litografie využívá světlo s vlnovou délkou 13,5 nanometru, což umožňuje vytvářet struktury na úrovni jednotlivých nanometrů. Problém je v tom, že toto světlo se nechová intuitivně. Nelze jej účinně zaostřit pomocí běžných čoček, a celý systém proto spoléhá na mimořádně přesná zrcadla.
A to je teprve začátek.
Zdroj: ASML.COM - Stroj ze série TWINSCAN EXE
Zdroj EUV světla vzniká vystřelováním výkonného laseru na mikroskopické kapky cínu, čímž se vytváří plazma emitující požadovanou vlnovou délku. Celý proces musí být řízen s téměř dokonalou přesností, protože i sebemenší odchylka může způsobit chyby při výrobě čipů.
Zdroj: ASML.COM - Stroj ze série TWINSCAN NXT
Výsledkem je jeden z nejkomplexnějších strojů, jaké kdy člověk vytvořil.
Systémy EUV vyráběné společností ASML se skládají ze stovek tisíc součástek. Jejich vývoj byl výsledkem desetiletí výzkumu, miliardových investic a spolupráce se specializovanými partnery, jako je Carl Zeiss, který je odpovědný za klíčové optické prvky.
Proč konkurenti nemohou ASML dohnat
Důvodů je několik.
Za prvé, technologická bariéra je obrovská. Vytvoření funkčního systému EUV vyžaduje nejen kapitál, ale i jedinečné know-how, které ASML buduje více než tři desetiletí.
Za druhé, celý dodavatelský řetězec je mimořádně složitý a stojí na vztazích, které nelze rychle napodobit. Mnoho součástek používaných ve strojích ASML nemá na trhu žádnou náhradu.
Za třetí, zákazníci jsou hluboce integrováni s technologií společnosti. Největší světoví výrobci čipů, jako jsou TSMC a Samsung Electronics, přizpůsobili své výrobní procesy systémům ASML, což dále posiluje efekt lock-in.
V praxi to znamená, že výhoda ASML nevyplývá jen z technologie, ale z celého ekosystému vybudovaného kolem ní.
Právě proto zde nemluvíme jen o silné tržní pozici, ale o jednom z nejodolnějších monopolů moderní ekonomiky.
Stroj na peníze: Finanční analýza společnosti ASML
ASML je společnost, která systematicky zvyšuje tržby a zároveň zlepšuje provozní efektivitu. Růst tržeb jde ruku v ruce s rostoucí ziskovostí, což odráží vynikající kontrolu nákladů a vysokou hodnotu produktů. Provozní i čisté marže zůstávají na velmi atraktivních úrovních, což znamená, že každé vydělané euro přináší solidní zisk. Tato schopnost generovat vysoké marže dává společnosti konkurenční výhodu a potvrzuje její vedoucí postavení v oblasti pokročilých polovodičových technologií.
Společnost také vykazuje mimořádně silnou schopnost generovat hotovost navzdory přirozené cykličnosti svého podnikání. Její činnost stojí na velkých a technologicky složitých zakázkách, což může vést ke krátkodobým výkyvům, ale v dlouhém období zůstává velmi stabilní. Systematický růst volných peněžních toků ukazuje rostoucí provozní efektivitu a schopnost přetavit poptávku do reálných zisků. I přes významné investiční výdaje si ASML udržuje silnou hotovostní pozici, která jí dává svobodu financovat další růst a udržovat technologické prvenství před konkurencí.
Z finančního pohledu je ASML příkladná firma. Má téměř nulový čistý dluh, vysokou likviditu a efektivně využívá svůj kapitál. Návratnost investovaného kapitálu je několikanásobně vyšší než jeho cena, což znamená, že společnost nejen roste, ale také dlouhodobě vytváří skutečnou hodnotu pro akcionáře. Zároveň efektivně řídí cyklická tržní rizika a udržuje stabilitu i během ekonomických výkyvů.
Současně její tržní ocenění zůstává proměnlivé a citlivé na očekávání budoucího růstu. Pravidelné poklesy valuací naznačují, že trh občas koriguje přehnaný optimismus, ASML je však nadále vnímána jako lídr s nadprůměrným potenciálem a silnými fundamenty. Společnost kombinuje růst s vysokou tvorbou hotovosti a silnou finanční pozicí, což jí umožňuje pokračovat v investicích do inovací a globální expanze.
ASML je společnost, která nejen nastavuje standardy v odvětví, ale zároveň mistrně kombinuje provozní efektivitu se ziskovostí a finanční stabilitou. Její schopnost vytvářet hodnotu pro akcionáře, udržovat konkurenční výhodu a naplňovat dlouhodobé strategie z ní dělá atraktivní investici s potenciálem solidních výsledků po mnoho let.
Přehled ocenění
Představujeme ocenění společnosti ASML Holding pomocí metody diskontovaných peněžních toků, tedy DCF. Je třeba zdůraznit, že jde pouze o informativní materiál a neměl by být považován za investiční doporučení ani za přesné ocenění.
ASML je lídrem v polovodičových technologiích a poskytuje pokročilá řešení výrobcům čipů po celém světě. Společnost těží z rostoucí poptávky podporované digitalizací, rozvojem umělé inteligence a automatizací výrobních procesů, což vytváří pevné základy pro další růst.
Ocenění vychází ze základního scénáře odhadů tržeb a finanční výkonnosti. Předpokládané náklady kapitálu, tedy WACC, poskytují realistický pohled na situaci, zatímco konzervativní předpoklady ohledně terminální hodnoty odrážejí opatrný přístup k budoucím vyhlídkám.
Při současné ceně akcií ASML na úrovni 1 227 EUR a DCF ocenění na úrovni 1 408,25 EUR činí odhadovaný růstový potenciál přibližně 15 %. To představuje atraktivní investiční příležitost, zejména pro investory, kteří věří v pokračující expanzi společnosti a udržení jejího technologického prvenství v polovodičovém průmyslu.
Přehled grafu
Při analýze grafu ceny akcií ASML Holding od začátku roku si můžeme všimnout jasného a stabilního odrazu, který je v souladu s dlouhodobým rostoucím trendem. Akcie se pohybují v širokém rostoucím kanálu a korekční cenové pohyby jsou relativně krátké a mělké, což naznačuje dominantní nákupní tlak a silný investorský zájem o akcie společnosti.
Z fundamentálního pohledu je silný rostoucí trend odůvodněn rostoucí poptávkou po technologiích ASML, vysokou provozní efektivitou a schopností společnosti generovat hotovost. Rekordní objednávky, investice do vývoje a pozice lídra polovodičového průmyslu se přímo promítají do důvěry investorů. Kombinace stabilních fundamentů a pozitivního tržního sentimentu vytváří trvalou dynamiku růstu, která se jasně odráží v grafu akcie.
Zdroj: xStation5
