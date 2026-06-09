Shrnutí trhů: „Býci“ jsou zpět na evropském obchodním parketu 💥

Evropské indexy v úterý rostou. STOXX 600 přidává zhruba 0,5 %, DAX roste o 0,85 % na 24 782 bodů a Euro STOXX 50 posiluje o 1,0 %. Zisky táhne hlavně bankovní sektor, který těží z deeskalace napětí na Blízkém východě. Írán a Izrael zastavily vzájemné útoky, což zlepšuje globální sentiment. Opatrnost však přetrvává, protože Hormuzský průliv zůstává uzavřený. Trh také započítává očekávané zvýšení sazeb ECB o 25 bazických bodů na čtvrtečním zasedání. Více než na samotné rozhodnutí se však soustředí na další směřování měnové politiky. Ropa prudce klesá. WTI ztrácí 2,44 % na 89,02 USD a Brent (OIL) klesá o 2,01 % na 92,25 USD, což odráží zmírnění geopolitické rizikové prémie. Americký dolar oslabuje. Dolarový index klesá o 0,20 %, pár EUR/USD roste na 1,1566 a USD/PLN klesá o 0,29 % na 3,66.
Finanční sektor vede růst v indexu Euro STOXX 50 se ziskem +1,43 % a táhne s sebou italské banky i UBS. Dobře si vedou také sektory Consumer Staples (+1,61 %), Communications (+0,91 %) a Industrials (+0,64 %). Na opačném konci spektra si nejhůře vedou Technology (-0,14 %), Energy (-0,10 %) a Materials (-0,02 %).
Informace o společnostech
- UBS roste zhruba o 2 % a obchoduje se na nejvyšší úrovni od roku 2008. Reaguje na zprávy agentury Reuters, podle kterých švýcarští poslanci zvažují zmírnění kapitálových požadavků na banku. Nové návrhy by vyžadovaly, aby zahraniční dceřiné společnosti byly kryty kapitálem CET1 na úrovni 70–80 % namísto vládního požadavku 100 %. To by snížilo potřebu navýšit dodatečný kapitál z přibližně 20 miliard USD na zhruba 15 miliard USD.
- GSK klesá o více než 2 % a je největší zátěží pro index FTSE 100. Pokles přišel po oznámení převzetí americké biotechnologické společnosti Nuvalent za 10,6 miliardy USD. Po očištění o hotovost jde o 9,4 miliardy USD, což představuje prémii 40 % vůči poslední závěrečné ceně.
- Intesa Sanpaolo (+2,99 %) a UniCredit (+2,11 %) rostou díky konsolidaci v italském bankovním sektoru. Monte dei Paschi di Siena obdržela dvě nabídky na převzetí od Intesy a Banco BPM. Intesa zároveň oznámila prodej 635 poboček MPS spolu se značkou pojišťovně Unipol, což zmírňuje regulatorní obavy ohledně konkurence. MPS roste o 2,5 %, zatímco BPER Banca a Unipol posilují o 4,2 %, respektive 5,9 %.
- Infineon Technologies (IFX.DE) roste o 2,70 % a od začátku roku zaznamenává výnos 115,6 %. Tím si upevňuje pozici lídra relativní síly v rámci indexu Euro STOXX 50, zatímco evropské technologické akcie se stabilizují po korekci z minulého týdne.
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