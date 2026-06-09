Shortaři útočí na Wall Street 🚨 Americkým akciím hrozí další výprodej

Americký akciový trh se podle stratégů Citigroup nachází v citlivé fázi. Tým vedený Davidem Chewem upozorňuje, že obchodníci začínají agresivně budovat shortové pozice (tedy sázky na pokles ceny akcií) v amerických akciích. Zároveň však na trhu stále zůstávají výrazné býčí sázky v technologickém sektoru, což podle Citi vytváří rizikové prostředí.
Páteční propad indexu Nasdaq 100 o téměř 5 %, který byl nejprudší za posledních 14 měsíců, podle Citigroup pouze částečně snížil nadměrnou expozici investorů. Jinými slovy, část rizika z trhu sice zmizela, ale technologické akcie zůstávají z pohledu pozic investorů stále zranitelné.
Citi popisuje současné prostředí jako rozdělený trh. Na jedné straně rychle přibývají investoři, kteří sází na pokles. Na druhé straně ale zůstává mnoho starších long pozic (tedy sázek na růst ceny akcií), zejména v technologických titulech. Právě tato kombinace může být nebezpečná. Pokud by přišla negativní zpráva, část investorů může začít rychle vybírat zisky a tím tlak na pokles ještě zesílit.
Technologický sektor zůstává hlavním zdrojem napětí. Podle Citi jsou býčí pozice v Nasdaqu stále natažené, což znamená, že velké množství investorů už je na růst těchto akcií silně vsazeno. Pokud by se sentiment otočil, mohlo by dojít k výraznější likvidaci dlouhých pozic. To by znamenalo nucené nebo rychlé prodeje akcií, které by mohly prohloubit další korekci.
Riziko zvyšuje také několik důležitých událostí, které trh čekají v nejbližších týdnech. Investoři budou sledovat především inflační data a následné rozhodnutí americké centrální banky o úrokových sazbách. Právě tyto makroekonomické události mohou rozhodnout, zda se trh stabilizuje, nebo zda se výprodej znovu rozšíří.
Dalším důležitým testem bude vlna velkých technologických IPO. Připravované vstupy společností SpaceX, Anthropic a OpenAI na burzu mohou prověřit, zda má trh stále dostatečnou chuť navyšovat expozici vůči umělé inteligenci. Pokud by investoři začali pochybovat o vysokých valuacích nebo budoucím růstu těchto firem, mohlo by to negativně zasáhnout celý technologický sektor.
Zatímco americký trh podle Citi zůstává zranitelný, situace v Evropě působí stabilněji. Shortové pozice v indexu Euro Stoxx 50 byly podle stratégů uzavírány a další evropské indexy, jako DAX, FTSE 100 nebo Euro Stoxx Banks, se vracejí blíže k neutrálním úrovním. To naznačuje, že tlak na evropské akcie je momentálně nižší než v USA.
Pro investory je tak hlavní zpráva jasná. Americké technologické akcie sice zůstávají silným tématem, ale trh je stále citlivý na negativní překvapení. Kombinace vysokých býčích sázek, rostoucích shortových pozic a blížících se makroekonomických událostí může vést k vyšší volatilitě. Pokud technologické akcie zklamou, může být reakce trhu výrazná.
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