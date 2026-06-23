Akcie Volkswagenu na nejnižší úrovni od roku 2010 📉 Citi snižuje cílovou cenu

Akcie Volkswagenu (VOW1.DE) klesly o více než 2,5 % a propadly se na nejnižší úrovně za 16 let poté, co Citi snížila své finanční výhledy i cílovou cenu pro německou automobilku. Hlavním důvodem snížení je pokračující zhoršování prodejní výkonnosti Volkswagenu v Číně, kde poptávka slábne rychleji, než analytici dříve očekávali. Citi snížila cílovou cenu ze 110 EUR na 94 EUR za akcii, zatímco současná tržní cena se pohybuje těsně pod 80 EUR. Banka zároveň ponechala doporučení Buy. Navzdory pozitivnímu doporučení však analytici uznávají, že provozní výhled společnosti se dál zhoršuje.
Čína zůstává největším problémem
Podle Citi se slabost čínského trhu stává stále významnější brzdou zisků Volkswagenu. Společnost dlouhodobě patří mezi největší zahraniční automobilky v Číně, ale intenzivní konkurence domácích výrobců, zejména v segmentu elektromobilů, postupně oslabuje její tržní pozici.
Citi proto snížila své výhledy EPS o:
- 18 % pro rok 2026,
- 16 % pro rok 2027,
- 7 % pro rok 2028.
Revize odrážejí nižší očekávané objemy prodeje vozů i slabší ziskovost.
Marže mohou klesnout pod očekávání managementu
Citi nyní očekává, že marže EBIT Volkswagenu ve fiskálním roce 2026 klesne jen na 3,9 %, tedy pod spodní hranici vlastního výhledu společnosti.
Banka také očekává volné cash flow ve výši přibližně 3,5 miliardy EUR, rovněž u spodní hranice současného výhledu managementu.
Tyto projekce naznačují, že investoři stále více vnímají problémy Volkswagenu nejen jako cyklické překážky, ale jako strukturální problémy, které mohou firmu zatěžovat ještě několik let.
Geopolitika se stává rostoucím rizikem
Podle analytiků Citi sahají problémy Volkswagenu daleko za samotnou poptávku po automobilech.
Banka upozornila na rostoucí dopad geopolitických faktorů, včetně obchodního napětí a amerických cel. Podle Citi se globální automobilky stávají stále více závislé na regulatorních a politických rozhodnutích vlád na trzích, kde působí.
To je pro Volkswagen obzvlášť důležité vzhledem k jeho rozsáhlé globální výrobní a distribuční síti.
Je trh příliš pesimistický?
Navzdory snížení výhledů Citi upozornila i na jednu důležitou skutečnost: Volkswagen se aktuálně obchoduje na několikaletých valuačních minimech.
Banka odhaduje, že samotný podíl Volkswagenu ve společnosti Porsche má hodnotu přibližně 65 EUR na akcii Volkswagenu.
Divize Financial Services navíc drží vlastní kapitál kolem 47 miliard EUR, což podle výpočtů Citi odpovídá zhruba 94 EUR na akcii Volkswagenu.
To naznačuje, že některé části aktiv Volkswagenu mohou být trhem oceňovány výrazně pod jejich fundamentální hodnotou.
Co bude dál?
Citi dál vidí široké rozpětí možných scénářů ocenění:
- Býčí scénář: 120 EUR za akcii,
- Medvědí scénář: 65 EUR za akcii.
Ačkoli management realizuje úsporná opatření a snaží se zlepšit ziskovost, analytici upozorňují, že seznam výzev, kterým Volkswagen čelí, se dál rozšiřuje. Pro společnost je tak stále obtížnější představit růstový příběh, který investoři v evropském automobilovém sektoru aktuálně hledají.
Akcie Volkswagenu se nyní obchodují těsně pod 80 EUR, což znamená poměr ceny k zisku přibližně 7násobek ročních zisků. Viditelný tlak na marže a růst tržeb však zůstává významným problémem. Při strukturálních výzvách, zvýšených nákladech na energie a nejistém výhledu čínského trhu samotné nízké P/E nutně neznamená atraktivní hodnotovou příležitost na současných úrovních.
Zdroj: xStation5
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