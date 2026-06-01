Akcie Wise klesají až o 19 % kvůli vyšetřování v Belgii ⚠️

- Akcie Wise klesly až o 19,3 %, nejvíce od vstupu na burzu v roce 2021.
- Belgické úřady prověřují možné využití účtů k praní výnosů z podvodů, drog a korupce.
- Wise tvrdí, že spolupracuje s úřady a že žádosti o informace samy o sobě neznamenají pochybení.
- Pro investory zůstává hlavním rizikem další vývoj regulatorního vyšetřování.
- Akcie Wise klesly až o 19,3 %, nejvíce od vstupu na burzu v roce 2021.
- Belgické úřady prověřují možné využití účtů k praní výnosů z podvodů, drog a korupce.
- Wise tvrdí, že spolupracuje s úřady a že žádosti o informace samy o sobě neznamenají pochybení.
- Pro investory zůstává hlavním rizikem další vývoj regulatorního vyšetřování.
Akcie společnosti Wise dnes výrazně oslabily poté, co fintechová firma potvrdila, že odpovídá na dotazy belgických prokurátorů. Titul obchodovaný v Londýně klesl během seance až o 19,3 %, což představuje největší jednodenní propad od vstupu firmy na burzu v roce 2021. Později se ztráta zmírnila, ale akcie se stále obchodovaly přibližně o 13,3 % níže.
Podle informací Bureau of Investigative Journalism belgické úřady prověřují obavy, že účty Wise mohly být využívány k praní výnosů z podvodů, obchodu s drogami a korupce. Vyšetřování mělo být zahájeno už v minulém roce. Samotná společnost zdůraznila, že s bruselským prokurátorem spolupracuje a že podobné žádosti o informace jsou běžnou součástí fungování finančních firem.
Wise zároveň odmítá, že by samotné dotazy od orgánů činných v trestním řízení znamenaly porušení pravidel proti praní peněz nebo prokázané pochybení. Firma uvedla, že klienty ověřuje ještě před otevřením účtu, kontroluje transakce, v případě potřeby ukončuje vztahy s rizikovými zákazníky a hlásí podezřelé aktivity příslušným úřadům.
Tlak na akcie přichází krátce po tom, co Wise zahájila obchodování také v USA. Cílem tohoto kroku bylo oslovit širší investorskou základnu a využít hlubšího amerického kapitálového trhu. Aktuální zprávy však mohou tento pozitivní příběh narušit, protože investoři u fintechových společností citlivě vnímají jakékoli regulatorní a compliance riziko.
Regulační náklady přitom u Wise už delší dobu rostou. Společnost uvedla, že za šest měsíců do konce září vynaložila 131 milionů liber na podporu schopností potřebných pro fungování v silně regulovaném prostředí a v prostředí rostoucích rizik finanční kriminality. To představovalo meziroční nárůst o 35 % a ukazuje, že oblast kontroly klientů a transakcí je pro firmu stále nákladnější.
Investoři si zároveň připomněli, že Wise už v minulosti čelila problémům v oblasti boje proti praní peněz. V roce 2022 dostala firma v Abú Dhabí pokutu 360 000 USD za nedostatečné systémy a kontroly v oblasti AML. I když šlo o relativně malou částku, v kombinaci s aktuální belgickou kauzou může posilovat obavy trhu, že regulatorní tlak na firmu zůstane zvýšený.
Z pohledu akcií je klíčové, zda se situace v Belgii omezí pouze na běžnou výměnu informací, nebo zda se vyšetřování posune do vážnější fáze. Pokud Wise dokáže investorům přesvědčivě ukázat, že její kontrolní mechanismy fungují a že nejde o systémový problém, část ztrát by se mohla stabilizovat. Naopak další negativní informace by mohly zvýšit tlak na ocenění společnosti i důvěru investorů.
Graf WISE.UK (D1)
Zdroj: xStation5
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Začíná dnes nová éra Nvidie?
📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (29.5.2026)
Ranní shrnutí: Nvidia a Microsoft dnes ráno elektrizují trhy ⚡
US OPEN: Dell prudce roste a dál táhne technologické akcie výše 🚀
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.