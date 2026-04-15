Palantir zůstává o více než 30 % pod rekordním maximem, když na akcie tlačí obavy z AI disruptce a valuace

- Akcie Palantiru se 15. dubna obchodovaly za 140,27 USD, tedy přibližně 32 % pod rekordním maximem 207,52 USD z 3. listopadu 2025.
- Pokles zřejmě souvisí hlavně s tlakem na valuaci a širším výprodejem softwarových akcií kvůli obavám z AI disruptce, ne se slabými výsledky firmy.
- Byznys Palantiru zůstává silný a trhy nyní budou sledovat jeho výsledky za 1. čtvrtletí 2026 dne 4. května.
- Akcie Palantiru se 15. dubna obchodovaly za 140,27 USD, tedy přibližně 32 % pod rekordním maximem 207,52 USD z 3. listopadu 2025.
- Pokles zřejmě souvisí hlavně s tlakem na valuaci a širším výprodejem softwarových akcií kvůli obavám z AI disruptce, ne se slabými výsledky firmy.
- Byznys Palantiru zůstává silný a trhy nyní budou sledovat jeho výsledky za 1. čtvrtletí 2026 dne 4. května.
Akcie společnosti Palantir Technologies se 15. dubna obchodovaly za 140,27 USD, což znamená, že titul zůstával zhruba 32 % pod rekordním maximem 207,52 USD z 3. listopadu 2025. Pokles přišel navzdory silným posledním provozním výsledkům a zdá se, že souvisí hlavně s tlakem na valuace a širším výprodejem softwarového sektoru, protože investoři znovu přehodnocují, jak rychle mohou nové AI nástroje narušit zavedené softwarové firmy. Zdroj: xStation5
Proč akcie Palantiru oslabily
Reuters uvedl, že americké softwarové akcie 9. dubna oslabily poté, co Anthropic představil model Claude Mythos, což znovu oživilo obavy, že rychlý pokrok v AI může ohrozit tradiční softwarové byznysy. Zdá se, že Palantir byl do tohoto širšího přecenění zatažen také, když investoři odcházeli z draze oceněných softwarových titulů, přestože firma zůstává jedním z nejviditelnějších AI jmen na trhu.
Pokles zároveň ukazuje, jak vysoko byla po loňské rally nastavena očekávání. Data Reuters ukazují, že historické maximum Palantiru činilo 207,52 USD dne 3. listopadu 2025, takže i po nedávném oživení zůstávají akcie výrazně pod vrcholem.
Fundamenty zůstaly silné
Výsledky Palantiru za čtvrté čtvrtletí 2025 byly na první pohled silné. Společnost vykázala meziroční růst tržeb o 70 %, uvedla růst tržeb z amerického komerčního segmentu o 137 % a pro rok 2026 naznačila růst tržeb o 61 %, zatímco Reuters uvedl celkové tržby za čtvrté čtvrtletí ve výši 1,41 miliardy USD a 66% růst tržeb z amerického vládního segmentu.
Právě rozdíl mezi silnými fundamenty a slabším vývojem akcií pomáhá vysvětlit současnou situaci. Trh nezpochybňuje, zda Palantir roste, ale zda tento růst dokáže dál překonávat rostoucí konkurenční tlak a ospravedlnit stále náročnou valuaci akcie.
Trhy nyní budou sledovat výsledky Palantiru za první čtvrtletí 2026, které mají být zveřejněny po uzavření amerického trhu 4. května, zda komerční růst a poptávka po AI zůstávají dostatečně silné na stabilizaci sentimentu. Investoři se zároveň zaměří na to, zda vedení dokáže udržet růst v době, kdy se softwarový sektor přizpůsobuje rychlejšímu cyklu AI produktů.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Allbirds: Od tenisek k AI, může to fungovat
Meta prohlubuje AI strategii dohodou s Broadcomem, zatímco růst reklamy podporuje argument pro vyšší investice
„AI“ propouštění: Je to fikce?
Nová reklama se Sydney Sweeney, American Eagle letí o 6 %📈
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.